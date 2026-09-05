Athens Flying Week 2026: Η Τανάγρα «απογειώθηκε» - Εντυπωσιακές εικόνες από τα μαχητικά στον ουρανό

Snapshot Η Athens Flying Week 2026 στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας παρουσίασε εντυπωσιακές πτήσεις με συμμετοχές μαχητικών από Ελλάδα και διεθνείς χώρες.

Για πρώτη φορά συμμετείχαν η Φινλανδία και η Ισπανία, καθώς και το ακροβατικό σμήνος Fursan Al Emarat από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με το νέο αεροσκάφος Hongdu L-15.

Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία συμμετείχε με μαχητικά όπως F-16 ZEUS, Rafale, Mirage 2000-5, ελικόπτερα και μονάδες ειδικών επιχειρήσεων.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονταν επίσης ιστορικά αεροσκάφη όπως το Spitfire και τα Harvard, συνδέοντας την αεροπορική ιστορία με σύγχρονα μαχητικά.

Η διοργάνωση συνεχίστηκε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου με επαναλαμβανόμενες εντυπωσιακές πτήσεις και συμμετοχές από διεθνείς ομάδες και ελληνικές ομάδες όπως ZEUS και Pegasus Apache Display Team. Snapshot powered by AI

Ο ουρανός πάνω από την Τανάγρα γέμισε το Σάββατο με μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, ακροβατικά σμήνη και αλεξιπτωτιστές, καθώς ξεκίνησε η Athens Flying Week 2026, ένα από τα μεγαλύτερα αεροπορικά σόου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Από τις 12:00 το μεσημέρι, οι θεατές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά εντυπωσιακές πτήσεις και απαιτητικούς ελιγμούς, με τη φετινή διοργάνωση να συγκεντρώνει συμμετοχές από την Ελλάδα και πολλές χώρες του εξωτερικού.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν μερικά από τα πιο εντυπωσιακά μαχητικά αεροσκάφη, με το F/A-18C Hornet της Φινλανδίας, τα Eurofighter της Γερμανίας και της Ισπανίας, τα Rafale, τα F-16V, τα Mirage 2000-5, αλλά και τα θρυλικά F-4 Phantom να πρωταγωνιστούν στον ουρανό της Τανάγρας.

Athens Flying Week 2026. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Ιδιαίτερη θέση στο φετινό πρόγραμμα έχουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με το ακροβατικό σμήνος Fursan Al Emarat να παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το νέο του αεροσκάφος, το Hongdu L-15.

Athens Flying Week 2026. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Ξεχωριστή είναι και η παρουσία της Φινλανδίας και της Ισπανίας, οι οποίες συμμετέχουν για πρώτη φορά στη διοργάνωση, ενώ στον ουρανό της Τανάγρας πέταξαν επίσης αεροσκάφη και ομάδες από τον Καναδά, την Ιταλία, την Αυστρία, τη Σλοβενία, τη Γερμανία και το Βέλγιο.

Athens Flying Week 2026. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Οι ελληνικές συμμετοχές

Δυναμικό ήταν και το ελληνικό «παρών», με την Πολεμική Αεροπορία να συμμετέχει με μαχητικά και ελικόπτερα, προσφέροντας ορισμένες από τις πιο θεαματικές στιγμές της ημέρας.

Το κοινό είδε μεταξύ άλλων τα F-16 ZEUS, Rafale, F-16 Viper, Mirage 2000-5, M-346 και F-4 Phantom, ενώ στο πρόγραμμα συμμετείχαν επίσης τα ελικόπτερα των Ενόπλων Δυνάμεων και μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων.

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτέλεσαν τα ιστορικά αεροσκάφη, όπως το Spitfire και τα Harvard, που έδωσαν μια διαφορετική διάσταση στο φετινό air show, συνδέοντας την ιστορία της αεροπορίας με τα σύγχρονα μαχητικά.

Το πρόγραμμα της Κυριακής

Το θέαμα συνεχίζεται και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει και πάλι Fursan Al Emarat, F/A-18C Hornet, Eurofighter, Tornado, Rafale, F-16, Mirage 2000-5, Spitfire, Canadian Skyhawks και τις ελληνικές ομάδες ZEUS και Pegasus Apache Display Team.

Athens Flying Week 2026. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Η Athens Flying Week πραγματοποιείται στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, με δεκάδες μαχητικά, ακροβατικά και μεταγωγικά αεροσκάφη να συμμετέχουν στη διοργάνωση.

Δείτε εικόνες:

Athens Flying Week 2026. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Athens Flying Week 2026. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Athens Flying Week 2026. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Athens Flying Week 2026. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Athens Flying Week 2026. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Athens Flying Week 2026. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI) Eurokinissi

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