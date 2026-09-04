Η Athens Flying Week - Tanagra International Air Show 2026 μπαίνει στην τελική ευθεία!

Ένα υπερθέαμα στον ουρανό

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Η Athens Flying Week - Tanagra International Air Show 2026 μπαίνει στην τελική ευθεία!
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Στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου το αγαπημένο σας Air Show επιστρέφει στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, καλύτερο και πιο εντυπωσιακό από ποτέ!

Μοναδικές διεθνείς συμμετοχές και όλα τα πτητικά μέσα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων έρχονται να προσφέρουν αδρεναλίνη, συγκινήσεις και μία αξέχαστη αεροπορική εμπειρία!

Στο φετινό line-up ξεχωρίζει η συμμετοχή των Fursan Al Emarat, του ακροβατικού σμήνους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που κάνει ντεμπούτο με νέα αεροσκάφη και θα εκτελέσει ένα πλήρες πτητικό πρόγραμμα το Σάββατο και την Κυριακή.

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Δυο ημέρες ακροβατικών και ελιγμών υψηλής ακρίβειας με ταχύτητες που κόβουν την ανάσα από τους καθηλωτικούς τους Al Fursan, τους «Ιππότες των Εμιράτων»!

Το ελληνικό κοινό θα δει για πρώτη φορά από κοντά το κινεζικής προέλευσης τζετ αεροσκάφος, το υπερσύγχρονο Hongdu L-15! Και μάλιστα, όχι ένα αλλά επτά αεροσκάφη θα βρίσκονται ταυτόχρονα στον αέρα, «βάφοντας» τον ουρανό με τον υψηλής περιεκτικότητας σε χρώμα αλλά άκρως οικολογικό καπνό που χρησιμοποιεί η ομάδα.

Οι «Ιππότες των Εμιράτων» χρησιμοποιούν χρωματιστό καπνό στα χρώματα της σημαίας τους: κόκκινο, πράσινο, λευκό και μαύρο. Κατά την εναέρια χορογραφία τους, τα αεροπλάνα αφήνουν πίσω τους χρωματιστές γραμμές στον ουρανό, δημιουργώντας ένα μοναδικό υπερθέαμα!

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Η ελίτ των πιλότων

Τα μέλη των Fursan Al Emarat δεν επιλέγονται τυχαία, αποτελούν την απόλυτη ελίτ της αεροπορίας των Εμιράτων και με τα εντυπωσιακά τους αεροσκάφη εκπροσωπούν τη χώρα τους στα μεγαλύτερα Air Show του κόσμου και φυσικά στην Ελλάδα και την Athens Flying Week 2026! Το πιο σημαντικό κριτήριο επιλογής είναι η απόλυτη εμπιστοσύνη, καθώς πετούν σε σχηματισμούς με τα φτερά των αεροπλάνων να απέχουν μόλις λίγα μέτρα το ένα από το άλλο ενώ χαρακτηρίζονται από πειθαρχία, επαγγελματισμό και προσήλωση στην ασφάλεια των πτήσεων.

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Το πτητικό πρόγραμμα των «Ιπποτών» τα έχει όλα! Εναέριες «χορογραφίες» που αψηφούν τη βαρύτητα, ακροβατικά που κόβουν την ανάσα και ελιγμοί που θα σας καθηλώσουν! Επτά αεροσκάφη Hongdu L-15 βαμμένα με τον εντυπωσιακό μαύρο και χρυσό διάκοσμο που συμβολίζει το πετρέλαιο, εθνικό προϊόν των ΗΑΕ αλλά και τη χρυσή έρημο, θα γεμίσουν τον ουρανό της Τανάγρας και με τον ειδικό καπνό που χρησιμοποιούν, θα «ζωγραφίσουν» στον αέρα!

Καθηλωτικές πτήσεις

Το πτητικό πρόγραμμα των Al Fursan περιλαμβάνει ακροβατικά, ελιγμούς και σχηματισμούς όπου τα αεροσκάφη πετούν κυριολεκτικά φτερό με φτερό! Στο πρόγραμμα εκτελούνται loops, διασταυρώσεις σε πολύ κοντινή απόσταση, κατακόρυφες άνοδοι και βυθίσεις, με τους πιλότους να ακολουθούν πιστά τις διαδικασίες στον αέρα.

Τα επτά αεροπλάνα που πετούν μαζί, συμβολίζουν τα επτά Εμιράτα των ΗΑΕ, ενώ το σόου των «Ιπποτών» κλείνει πάντα με τον σχηματισμό της σημαίας των Εμιράτων στον ουρανό, χρησιμοποιώντας τον διάσημο τετράχρωμο καπνό τους!

Ο καπνός των Al Fursan περιέχει πλήρως βιοδιασπώμενα υλικά, ασφαλή για το οικοσύστημα, τα οποία διαλύονται φυσικά στον αέρα χωρίς να αφήνουν υπολείμματα. Η ομάδα, έχει προσαρμόσει τις τεχνολογίες της σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας και ακολουθεί τα πρότυπα της «πράσινης» αεροπορίας.

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Μια μοναδική αεροπορική εμπειρία

Όσοι βρεθούν στην αεροπορική βάση της Τανάγρας το διήμερο 5 & 6 Σεπτεμβρίου, θα απολαύσουν ένα από τα μεγαλύτερα Air Show της Ευρώπης, την Athens Flying Week 2026.

Εκτός από τους συγκλονιστικούς Fursan Al Emarat, στις μεμονωμένες συμμετοχές ξεχωρίζουν το φινλανδικό F-18 Hornet Display που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το ισπανικό Eurofighter Typhoon που επίσης κάνει ντεμπούτο στη χώρα μας αλλά και τα γερμανικά Typhoon και Tornado με πλήρες πτητικό πρόγραμμα!

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Ακόμη, τα θηριώδη Α400Μ από το Βέλγιο και τη Γερμανία, τα αυστριακά και τα σλοβένικα Pilatus, οι αλεξιπτωτιστές από τον Καναδά, το ιταλικό ελικόπτερο AW-139 και το F-35 στη στατική έκθεση, τα θρυλικά F-4 Phantom, το F-16 ΖΕΥΣ και το Τ-6 Δαίδαλος, τα warbirds και φυσικά όλα τα πτητικά μέσα των Ενόπλων μας Δυνάμεων, όπως το ΑΣΕΠΕ, τα Μ-346, τα Mirage 2000-5 και τα Rafale της 114 Πτέρυγας Μάχης που είναι ο οικοδεσπότης της AFW26.

Και φυσικά, τα ελικόπτερα Apache με εντυπωσιακό display, Kiowa, ΝΗ-90 και Chinook της Αεροπορίας Στρατού και τα S-70 Aegean Hawk και MH-60 Romeo του Πολεμικού Ναυτικού καθώς και το προσωπικό και τα μέσα της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ που για μία ακόμη φορά υπόσχονται να εντυπωσιάσουν με μία επίδειξη επιχειρησιακών δυνατοτήτων που κόβει την ανάσα.

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Από τη μεγαλύτερη αεροπορική γιορτή δεν θα μπορούσε να λείπει η Aegean Airlines που συμμετέχει και φέτος με πτήση έκπληξη στην Athens Flying Week, όπως και η Olympic Air.

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Και βέβαια, οι πολιτικές συμμετοχές όπως ο παγκόσμιος πρωταθλητής Luca Bertossio με ελιγμούς που αψηφούν τη βαρύτητα, ο Frank Van Houten που κάθε χρόνο εντυπωσιάζει με τα ακροβατικά του και την ομάδα Euroavia από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που θα βρίσκεται στη στατική έκθεση με δικό της αεροσκάφος.

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