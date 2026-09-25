Τραμπ: Επιβεβαίωσε δύο νέες συναντήσεις με τον Κινέζο πρόεδρο έως το τέλος του έτους

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε δύο νέες συναντήσεις με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, μία τον Νοέμβριο στην Κίνα και μία τον Δεκέμβριο στη σύνοδο G20 στη Φλόριντα.

Η σύνοδος κορυφής APEC θα πραγματοποιηθεί στη Σεντζέν της Κίνας τον Νοέμβριο, όπου θα συναντηθούν οι δύο ηγέτες.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε επιτυχημένη την πρόσφατη επίσκεψη του Σι στην Ουάσινγκτον, δηλώνοντας ότι «επιτεύχθηκαν πολλά».

Ο Σκοτ Μπέσεντ δεν θα αναλάβει τη θέση «τσάρου της Τεχνητής Νοημοσύνης» και θα παραμείνει υπουργός Οικονομικών.

Ο Τραμπ σχεδιάζει τον διορισμό συμβούλου τεχνητής νοημοσύνης και τη δημιουργία μιας «Δύναμης ΤΝ», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε ότι θα συναντηθεί ξανά με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ τον Νοέμβριο στην Κίνα και ξανά τον Δεκέμβριο στη σύνοδο της G20 στη Φλόριντα.

Τον Νοέμβριο η Κίνα θα φιλοξενήσει στην πόλη Σεντζέν τη σύνοδο κορυφής του APEC. Ο Τραμπ είπε επίσης ότι η επίσκεψη του Σι αυτήν την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον ήταν επιτυχής και ότι «επιτεύχθηκαν πολλά».

Νωρίτερα, ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας του ότι ο Σκοτ Μπέσεντ δεν θα αναλάβει «τσάρος της Τεχνητής Νοημοσύνης», λέγοντας ότι θέλει ο υπουργός Οικονομικών να παραμείνει στη θέση του.

«Ο Σκοτ Μπέσεντ δεν θα γίνει ο Τσάρος της Σούπερ Νοημοσύνης. Πρώτον, δεν θέλει. Δεύτερον, κάνει σπουδαία δουλειά στο υπουργείο Οικονομικών και εκεί θέλω να παραμείνει!. Γιατί να κάνω μια τέτοια αλλαγή;»

Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ είπε ότι σχεδιάζει να διορίσει έναν σύμβουλο τεχνητής νοημοσύνης και να δημιουργήσει μια «Δύναμη ΤΝ», χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις για τις πρωτοβουλίες αυτές ή το πώς θα υλοποιηθούν.