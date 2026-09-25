Αρκούδες πολιορκούν πόλη της Σιβηρίας: 14 θάνατοι από την αρχή του έτους, 3 επιθέσεις σε μία μέρα

Snapshot Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από επιθέσεις αρκούδων στη Σιβηρία από την αρχή του έτους.

Στις 16 Σεπτεμβρίου σημειώθηκαν τρεις θανατηφόρες επιθέσεις αρκούδων σε μία μόνο ημέρα στις περιοχές Κρασνογιάρσκ και Ιρκούτσκ.

Η πόλη Abaza στη Σιβηρία βρέθηκε υπό πολιορκία από αρκούδες, με τρεις εξ αυτών να σκοτώνονται κατά την εκδίωξή τους.

Εισαγγελείς κατηγορούν τοπικούς αξιωματούχους για αμέλεια στη διαχείριση του πληθυσμού των αρκούδων και την αποτροπή εισόδου τους σε κατοικημένες περιοχές.

Το Υπουργείο Φυσικών Πόρων της Ρωσίας αρνείται αύξηση των επιθέσεων, ενώ ο πληθυσμός των καφέ αρκούδων έχει αυξηθεί σημαντικά από το 1990. Snapshot powered by AI

Μετά την Ιαπωνία, πρόβλημα με τις αρκούδες καταγράφεται και στη Σιβηρία, όπου παρατηρείται αύξηση των θανατηφόρων επιθέσεων από τις αρχές του χρόνου.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από αρκούδες στην περιοχή Κρασνογιάρσκ, σύμφωνα με τους Τhe Moscow Times, με τις τρεις να συμβαίνουν σε μια μόνο ημέρα, στις 16 Σεπτεμβρίου. Μια 66χρονη γυναίκα κατακρεουργήθηκε μέχρι θανάτου σε ένα απομακρυσμένο χωριό και ένας 55χρονος και ένας 65χρονος δέχθηκαν θανάσιμη επίθεση ενώ αναζητούσαν μούρα στην Τάιγκα, στην περιοχή Ιρκούτσκ της Σιβηρίας.

Μέχρι στιγμής συνολικά 14 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις άγριες επιθέσεις φέτος, ανέφερε το πρακτορείο αφού συγκέντρωσε τα δικά του δεδομένα.

Μιλώντας για ένα ανησυχητικό περιστατικό, ο Ντμίτρι Μπουτσένικ, αναπληρωτής επικεφαλής της περιοχής Khakassia, δήλωσε στις 23 Σεπτεμβρίου ότι η πόλη Abaza ήταν περικυκλωμένη από αρκούδες. Το CBS News τον ανέφερε λέγοντας ότι ήταν μια «ανησυχητική νύχτα» και «η πόλη της τάιγκα είναι ουσιαστικά υπό πολιορκία από αρκούδες». Οι αρκούδες εκδιώχθηκαν και τρεις από αυτές πέθαναν, συμπεριλαμβανομένης μιας που ήταν εξαιρετικά μεγάλη.

Siberian city of Abaza is UNDER SIEGE by BEARS



Three bears were killed during the night, but sightings PERSIST pic.twitter.com/XrdiiDy6G8 — RTVisual (@RT_Visual_on_X) September 23, 2026

Οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τους τοπικούς αξιωματούχους για αμέλεια και αποτυχία ελέγχου του πληθυσμού των αρκούδων. Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας δήλωσε ότι «απέτυχαν να λάβουν μέτρα για τη ρύθμιση του πληθυσμού των αρπακτικών ή να αποτρέψουν την εμφάνισή τους σε περιοχές που κατοικούνται από ανθρώπους» στις περιοχές Κρασνογιάρσκ και Χακασία.

Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι οι επιθέσεις αρκούδων έχουν αυξηθεί στην περιοχή.

Σύμφωνα με το TASS οι θάνατοι που σχετίζονται με αρκούδες ανέρχονται μεταξύ 20 και 30 κάθε χρόνο. Το 2014, ο αριθμός αυτός εκτοξεύτηκε στο ρεκόρ των 166, ανέφεραν οι Moscow Times. Τα στοιχεία του υπουργείου δείχνουν ότι υπάρχουν 308.000 καφέ αρκούδες στη Ρωσία σήμερα, σε σύγκριση με 130.000 το 1990.