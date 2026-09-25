Αθήνα: Κρατούμενος απέδρασε κατά τη διάρκεια μεταγωγής - Συναγερμός στις αρχές

Snapshot Κρατούμενος ηλικίας 40 ετών από την Τυνησία απέδρασε κατά τη διάρκεια μεταγωγής.

Η απόδραση συνέβη στη συμβολή των οδών Κοδριγκτώνος και Αχαρνών.

Οι αρχές έχουν σημάνει συναγερμό και οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται. Snapshot powered by AI

Απόδραση κρατουμένου σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια μεταγωγής του, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Κοδριγκτώνος και Αχαρνών και οι έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 40χρονο από την Τυνησία.

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