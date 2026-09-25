Σαν Φρανσίσκο: Πάνω από 100 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην παραλία για να ουρλιάξουν στον ωκεανό
Έχεις ένταση μέσα σου; Ορίστε ένας τρόπος να την απελευθερώσεις: μάζωξη με άλλα 100 άτομα στη θάλασσα, με τα οποία θα ουρλιάξεις ταυτόχρονα προς τον απέραντο ωκεανό
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Περισσότεροι από 100 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε παραλία του Σαν Φρανσίσκο για να ουρλιάξουν ταυτόχρονα προς τον ωκεανό, διώχνοντας έτσι την ένταση και την πίεση της ημέρας.
Η εκδήλωση έχει τίτλο «Σπλαχνική Κραυγή στη Θάλασσα» και διοργανώθηκε από την ντόπια κάτοικο Ντάνιελ Ίγκαν στο Vista Del Mar, με θέα την Ocean Beach του Σαν Φρανσίσκο.
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