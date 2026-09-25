Σαν Φρανσίσκο: Πάνω από 100 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην παραλία για να ουρλιάξουν στον ωκεανό

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε παραλία του Σαν Φρανσίσκο για να ουρλιάξουν ταυτόχρονα προς τον ωκεανό, διώχνοντας έτσι την ένταση και την πίεση της ημέρας.

Η εκδήλωση έχει τίτλο «Σπλαχνική Κραυγή στη Θάλασσα» και διοργανώθηκε από την ντόπια κάτοικο Ντάνιελ Ίγκαν στο Vista Del Mar, με θέα την Ocean Beach του Σαν Φρανσίσκο.

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