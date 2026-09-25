Νεότερα δεδομένα για τα εμβόλια κατά του καρκίνου: Πώς λειτουργούν - Ποια είναι σε κλινική ανάπτυξη

Η δυνατότητα αξιοποίησης της βασικής αρχής των εμβολίων απέναντι στον καρκίνο, αποτελεί αντικείμενο έρευνας, εδώ και δεκαετίες

Newsroom

Νεότερα δεδομένα για τα εμβόλια κατά του καρκίνου: Πώς λειτουργούν - Ποια είναι σε κλινική ανάπτυξη
ΥΓΕΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τα αντικαρκινικά εμβόλια ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα μέσω ειδικών αντιγόνων και ανοσοενισχυτικών παραγόντων, προκαλώντας επίκτητη ανοσία έναντι των καρκινικών κυττάρων.
  • Ορισμένα αντικαρκινικά εμβόλια έχουν ήδη ενσωματωθεί στην κλινική πρακτική για συγκεκριμένους τύπους καρκίνου.
  • Η εξατομικευμένη ανάπτυξη εμβολίων με βάση τα νεοαντιγόνα, δείχνει υποσχόμενα αποτελέσματα σε κλινικές δοκιμές, αλλά κανένα δεν έχει ακόμη έγκριση από τον FDA.
Snapshot powered by AI

Οι εξελίξεις στην ανοσολογία των όγκων και στην τεχνολογία των εμβολίων έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα για τα αντικαρκινικά εμβόλια και τις διαφορετικές στρατηγικές που βρίσκονται σήμερα σε κλινική ανάπτυξη.

Περισσότερα από 2.000 αντιγόνα των όγκων έχουν πλέον ταυτοποιηθεί, ενώ παράλληλα έχει διευρυνθεί σημαντικά η γνώση των επιστημόνων για τους ανοσολογικούς μηχανισμούς που απαιτούνται, ώστε το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίσει και να εξουδετερώσει αποτελεσματικά τα καρκινικά κύτταρα. Ταυτόχρονα, έχουν αναπτυχθεί ασφαλείς και αποτελεσματικές τεχνολογίες μεταφοράς των εμβολίων, ανανεώνοντας το ερευνητικό ενδιαφέρον για την αξιοποίησή τους σε διαφορετικές μορφές καρκίνου.

Μια νέα ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο JAMA στις 21 Σεπτεμβρίου 2026 παρουσιάζει τα νεότερα δεδομένα για τα αντικαρκινικά εμβόλια. Τα κυριότερα σημεία της μελέτης, συνοψίζουν οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ).

Όπως συμβαίνει και με τα εμβόλια κατά των λοιμώξεων, τα αντικαρκινικά εμβόλια συνδυάζουν τρία βασικά συστατικά: το αντιγόνο, δηλαδή τον στόχο που καλείται να αναγνωρίσει το ανοσοποιητικό σύστημα, έναν ανοσοενισχυτικό παράγοντα που ενεργοποιεί την ανοσιακή απόκριση και ένα κατάλληλο σύστημα μεταφοράς. Μετά τη χορήγηση του εμβολίου, τα αντιγόνα προσλαμβάνονται από κύτταρα του έμφυτου ανοσοποιητικού συστήματος, κυρίως από τα δενδριτικά κύτταρα, τα οποία τα επεξεργάζονται και τα παρουσιάζουν στα Τ και Β-λεμφοκύτταρα. Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται η επίκτητη ανοσία, δημιουργώντας μια ειδική ανοσιακή απόκριση απέναντι στα καρκινικά κύτταρα που φέρουν το συγκεκριμένο αντιγόνο, η οποία μπορεί να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα αντιγόνα που μπορούν να αποτελέσουν στόχο ενός αντικαρκινικού εμβολίου διαφέρουν σημαντικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις πρόκειται για μη μεταλλαγμένες πρωτεΐνες, όπως το ERBB2/HER2 και το MUC1, οι οποίες εκφράζονται ή τροποποιούνται με διαφορετικό τρόπο στα καρκινικά κύτταρα και μπορούν έτσι να αναγνωριστούν από το ανοσοποιητικό σύστημα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα νεοαντιγόνα, τα οποία προκύπτουν από μεταλλάξεις του όγκου και δημιουργούν νέες αλληλουχίες αμινοξέων που δεν υπάρχουν στα φυσιολογικά κύτταρα. Τα νεοαντιγόνα μπορούν να προκαλέσουν ειδική Τ-κυτταρική ανοσιακή απόκριση, ενεργοποιώντας τόσο τα CD8+ κυτταροτοξικά όσο και τα CD4+ βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα.

Ορισμένες εμβολιαστικές και ανοσολογικές προσεγγίσεις έχουν ήδη περάσει στην κλινική πράξη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το sipuleucel-T για τον μεταστατικό ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη, το BCG για τον μη μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης και το talimogene laherparepvec (T-VEC), ένας ογκολυτικός ιός που χορηγείται ενδοογκικά σε ασθενείς με προχωρημένο, μη εξαιρέσιμο μελάνωμα. Οι προσεγγίσεις αυτές διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, αλλά έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την ενεργοποίηση της επίκτητης ανοσιακής απόκρισης έναντι του καρκίνου.

Ιδιαίτερη ερευνητική δραστηριότητα καταγράφεται σήμερα στην ανάπτυξη εξατομικευμένων εμβολίων. Η αλληλούχηση νέας γενιάς, η τεχνητή νοημοσύνη και οι τεχνολογίες εμβολίων που βασίζονται σε νουκλεϊκά οξέα επιτρέπουν την αναγνώριση των μεταλλάξεων ενός όγκου και την ανάπτυξη εμβολίων που στοχεύουν νεοαντιγόνα του συγκεκριμένου ασθενούς. Ωστόσο, κανένα εμβόλιο που βασίζεται σε μεταλλαγμένα αντιγόνα δεν έχει σήμερα έγκριση από τον FDA.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το εξατομικευμένο εμβόλιο mRNA-4157 σε ασθενείς με χειρουργημένο μελάνωμα υψηλού κινδύνου σταδίου IIIB-IV. Συνολικά 157 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε mRNA-4157 μαζί με pembrolizumab ή σε pembrolizumab μόνο. Με διάμεση παρακολούθηση 23 μηνών, η επιβίωση χωρίς υποτροπή ήταν 76,6% με τον συνδυασμό έναντι 60% με pembrolizumab μόνο. Το mRNA-4157 αξιολογείται πλέον σε τυχαιοποιημένες μελέτες φάσης III.

Η ανασκόπηση αναφέρεται επίσης σε μικρή μελέτη φάσης I στον καρκίνο του παγκρέατος. Από τους 16 ασθενείς που έλαβαν εξατομικευμένο RNA εμβόλιο νεοαντιγόνων μετά τη χειρουργική επέμβαση, οι 8 ανέπτυξαν ειδική Τ-κυτταρική ανοσιακή απόκριση. Με διάμεση παρακολούθηση 3,2 ετών, οι ανοσιακές αποκρίσεις εξακολουθούσαν να είναι ανιχνεύσιμες.

Παράλληλα, τα εμβόλια αρχίζουν να μελετώνται και στο πεδίο της πρόληψης του καρκίνου σε άτομα αυξημένου κινδύνου. Σε μελέτη φάσης Ib/II σε άτομα με σύνδρομο Lynch, το Nous-209, ένα εμβόλιο που κωδικοποιεί 209 αντιγόνα από μεταλλάξεις τύπου frameshift, προκάλεσε ειδική ανοσιακή απόκριση σε όλους τους αξιολογήσιμους συμμετέχοντες. Στο 85% εξακολουθούσαν να ανιχνεύονται ειδικά Τ-λεμφοκύτταρα έναν χρόνο αργότερα, ενώ δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες σχετιζόμενες με το εμβόλιο. Πρόκειται, ωστόσο, για δεδομένα ασφάλειας και ανοσογονικότητας και όχι για απόδειξη ότι το εμβόλιο προλαμβάνει την εμφάνιση καρκίνου.

Σημαντικές προκλήσεις εξακολουθούν να υπάρχουν. Η αναγνώριση των κατάλληλων νεοαντιγόνων και η παραγωγή ενός εξατομικευμένου εμβολίου μπορεί να απαιτούν αρκετές εβδομάδες, ενώ σχεδόν οι μισοί δυνητικά κατάλληλοι ασθενείς σε ορισμένες μελέτες τελικά δεν έλαβαν το εμβόλιο, είτε λόγω εξέλιξης της νόσου που απαιτούσε χημειοθεραπεία είτε λόγω αδυναμίας παραγωγής του. Επιπλέον, πολλά από αυτά τα εμβόλια χορηγούνται μαζί με ανοσοθεραπεια, με στόχο τη βελτιστοποίηση της κλινικής αποτελεσματικότητας.

Η ανάπτυξη αντικαρκινικών εμβολίων παραμένει ένα απαιτητικό πεδίο, με σημαντικές επιστημονικές και πρακτικές προκλήσεις. Ωστόσο, η βαθύτερη κατανόηση της ανοσολογίας των όγκων, η δυνατότητα αναγνώρισης ολοένα περισσότερων καρκινικών αντιγόνων και οι νέες τεχνολογίες ανάπτυξης και χορήγησης εμβολίων έχουν ανανεώσει το ερευνητικό ενδιαφέρον. Σήμερα, τα αντικαρκινικά εμβόλια μελετώνται όχι μόνο για τη θεραπεία της εγκατεστημένης νόσου και την πρόληψη της υποτροπής, αλλά και, σε πρώιμο ακόμη στάδιο, για την πρωτογενή πρόληψη του καρκίνου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:00ΕΥ ΖΗΝ

Μεσογειακή διατροφή ή απώλεια βάρους με μέτρηση θερμίδων; Τι έδειξε διετής έρευνα

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Κληρονομιά: Τι αλλάζει με τον νέο νόμο - Χρέη, διαθήκες και νόμιμη μοίρα

14:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θάνατος Μαζωνάκη: Αίτημα ανακριτή για άρση απορρήτου επικοινωνιών

14:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 37χρονου για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας

14:46ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Stymphalia Lake Run 2026» Άνοιξαν οι εγγραφές για τον Ημιμαραθώνιο Αγώνα Δρόμου στη Λίμνη Στυμφαλία

14:43ΚΟΣΜΟΣ

EUROPE GULF FORUM: Η Ευρώπη και ο Κόλπος ενώνουν δυνάμεις για την ασφάλεια, το εμπόριο και την οικονομική σταθερότητα

14:40LIFESTYLE

Ντοβ Κάμερον και Νταμιάνο Ντέιβιντ: Παντρεύτηκαν στην Ιταλία - Η μυστική τελετή στην Τοσκάνη

14:35ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες με την πορεία της κακοκαιρίας: Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ για βροχές και καταιγίδες - Πού θα βρέξει περισσότερο

14:31ΚΟΣΜΟΣ

«Χειρούργος έριξε μέρος του κρανίου μου στο πάτωμα»

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ελεύθερος υπό όρους ο αστυνομικός που συνελήφθη για δωροληψία και παράνομη επιστροφή πινακίδων

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Σειρήνες, σύννεφα σκόνης, συναγερμοί και πανικός -Βίντεο λίγα δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Συγκλονιστικές μαρτυρίες για την ισχυρή έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας

14:15ΥΓΕΙΑ

Νεότερα δεδομένα για τα εμβόλια κατά του καρκίνου: Πώς λειτουργούν - Ποια είναι σε κλινική ανάπτυξη

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα έκρηξη: Εκπρόσωπος Πυροσβεστικής για έρευνες της ΕΜΑΚ - «Μας είπαν περίοικοι για πέντε άτομα, δεν έχουμε επίσημα αγνοούμενους»

14:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Έως 31/10 η αίτηση για εναλλακτική φορολόγηση συνταξιούχων εξωτερικού

14:04LIFESTYLE

«Τώρα φοράω λευκά» - Η Τέιλορ Σουίφτ έβγαλε τραγούδι για τον Τράβις Κέλσι - Η αναφορά στον γάμο τους

14:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης σε Τουρκία: Πιστεύουμε στον διάλογο, αλλά δεν υποχωρούμε

13:55ΚΟΣΜΟΣ

Σάντσεθ στον ΟΗΕ: «Ο κόσμος δεν είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος - Εγωισμός, άγνοια και σκληρότητα» – Η ομιλία του Ισπανού πρωθυπουργού στον ΟΗΕ και η κριτική στη λογική του κέρδους

13:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €6,54 δισ. στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Σε εξέλιξη η «χειρουργική» επιχείρηση για τυχόν εγκλωβισμένους στο κτίριο που κατέρρευσε μετά την έκρηξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:18ΕΛΛΑΔΑ

«Φύγετε! Νίκο! Πίσω φωνάζει! Πίσω!»: Οι δραματικές στιγμές εν πλω από τη φωτιά στο πλοίο της Blue Star ανοιχτά της Μυκόνου

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Παρ' ολίγον αεροπορική τραγωδία: 737 της Ryanair προσγειώθηκε έπειτα από δύο αποτυχημένες απόπειρες, με καύσιμα 10 λεπτών στις δεξαμενές και αφού εξέπεμψε «Mayday»

11:53LIFESTYLE

Τηλεθέαση: H πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη και οι ανταγωνιστές

12:12ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Πού αναμένονται καταιγίδες

16:49ΕΘΝΙΚΑ

SMS επιστράτευσης: Κατά χιλιάδες προσέρχονται οι Έλληνες στην Ενεργή Εθελοντική Εφεδρεία

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο Κρυονέρι: Άγρια επίθεση λύκου σε κάτοικο - «Πάλευα για τη ζωή μου 8 λεπτά, νόμιζα θα με κατασπαράξει» 

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Καταστράφηκε το οχηματαγωγό που πήρε φωτιά εν πλω – Σώοι οι 29 επιβάτες

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Σε εξέλιξη η «χειρουργική» επιχείρηση για τυχόν εγκλωβισμένους στο κτίριο που κατέρρευσε μετά την έκρηξη

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Βίντεο ντοκουμέντο του Newsbomb.gr από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης με τη στιγμή της έκρηξης

12:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο Σούλης Μαρκόπουλος

13:02ΕΛΛΑΔΑ

«Βροχή» από πυροβολισμούς στην κηδεία του «Τάισον» που σκοτώθηκε στο φρικτό τροχαίο στην Ποσειδώνος - Βίντεο

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός αναλυτής: Η Τουρκία δεν μπορεί να πολεμήσει - Ο Ερντογάν θεωρεί άδειο τον στρατό, χειρότερο το ναυτικό

14:35ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες με την πορεία της κακοκαιρίας: Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ για βροχές και καταιγίδες - Πού θα βρέξει περισσότερο

12:43WHAT THE FACT

Έχετε αυτό το παλιό κινητό τηλέφωνο σε κάποιο συρτάρι; Τότε έχετε... κρυμμένο θησαυρό

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Ιάπωνας bodybuilder έγινε 90 ετών: Προπονείται δύο ώρες την ημέρα και δηλώνει «100% φυσικός»

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Σειρήνες, σύννεφα σκόνης, συναγερμοί και πανικός -Βίντεο λίγα δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη

03:50ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω – Η ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ρωτήσαμε γιατί δεν λειτουργεί ο απινιδωτής και μας είπε ότι έπρεπε να είναι φορτισμένος» - Τι κατέθεσε η νοσηλεύτρια στο ιατρείο Γάκα που είπε ψέματα για την ώρα προσέλευσης του τραγουδιστή

13:26ΥΓΕΙΑ

Αυτές είναι οι 4 βασικές εξετάσεις που πρέπει να κάνουν οι άνδρες μετά τα 30

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ