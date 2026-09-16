Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου αναγνωρίζεται θεσμικά ως συνομιλητής της Πολιτείας

Snapshot Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) αναγνωρίζεται επίσημα ως θεσμικός συνομιλητής της Πολιτείας σε θέματα ογκολογικής περίθαλψης και δικαιωμάτων ασθενών.

Η Υπουργική Απόφαση επιτρέπει την συμμετοχή της ΕΛΛΟΚ στον σχεδιασμό πολιτικών πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και φροντίδας για τον καρκίνο.

Η ΕΛΛΟΚ έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα για την αντιμετώπιση του καρκίνου και εκπροσωπεί την κοινότητα των ασθενών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Snapshot powered by AI

Ένα σημαντικό βήμα για την ουσιαστική συμμετοχή των ασθενών στη διαμόρφωση των πολιτικών για τον καρκίνο πραγματοποιείται με την επίσημη αναγνώριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ ως συνομιλητή της Πολιτείας σε θέματα ογκολογικής περίθαλψης και δικαιωμάτων των ασθενών με καρκίνο.

Η αναγνώριση θεσμοθετήθηκε με την υπ’ αρ. ΠΔΛΥΥ/Γ.Π.οικ. 33445 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Υγείας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 5042/11.08.2026, και δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα. Προβλέπει τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΕΛΛΟΚ στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας που λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με:

τον σχεδιασμό πολιτικών πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου, παρηγορητικής αγωγής και μεταθεραπευτικής φροντίδας, καθώς και την αξιολόγηση των ακολουθούμενων πρακτικών,

την οργάνωση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στον τομέα της ογκολογίας,

τα συλλογικά και ατομικά δικαιώματα των ασθενών με καρκίνο, των περιθαλπόντων και των μελών των οικογενειών τους.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής της ΕΛΛΟΚ σε ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του καρκίνου.

Η απόφαση δημιουργεί ένα σαφέστερο θεσμικό πλαίσιο για τη συμμετοχή της οργανωμένης κοινότητας των ασθενών στις διαδικασίες όπου σχεδιάζονται και αξιολογούνται οι πολιτικές για τον καρκίνο. Η εμπειρία των ανθρώπων που ζουν με ή μετά τη νόσο δεν αποτελεί απλώς μια φωνή που πρέπει να ακούγεται, αλλά μια αναγκαία πηγή γνώσης για τον σχεδιασμό πολιτικών και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ασθενών.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή συγκυρία, καθώς έχει ήδη ξεκινήσει η εκπόνηση του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Καρκίνο. Η ΕΛΛΟΚ συμμετέχει από την έναρξη της διαδικασίας στην Ομάδα Εργασίας που συστάθηκε από το Υπουργείο Υγείας, ώστε η οπτική και η εμπειρία των ασθενών να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού του νέου Εθνικού Σχεδίου.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, Γιώργος Καπετανάκης, δήλωσε: «Η αναγνώριση της ΕΛΛΟΚ ως συνομιλητή της Πολιτείας αποτελεί μια σημαντική δικαίωση της συστηματικής προσπάθειας που καταβάλλουμε εδώ και δέκα χρόνια, ώστε η φωνή και η εμπειρία των ανθρώπων που ζουν με τον καρκίνο να έχουν ουσιαστική θέση εκεί όπου σχεδιάζονται και λαμβάνονται οι αποφάσεις που τους αφορούν. Ταυτόχρονα, η εξέλιξη αυτή αυξάνει σημαντικά και τη δική μας ευθύνη. Να εκπροσωπούμε με συνέπεια, τεκμηρίωση και υπευθυνότητα την κοινότητα των ασθενών, να αναδεικνύουμε τις πραγματικές ανάγκες, τα εμπόδια και τις ανισότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν και να καταθέτουμε ρεαλιστικές και βιώσιμες προτάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε μετρήσιμες αλλαγές. Για εμάς, η συμμετοχή των ασθενών δεν είναι αυτοσκοπός. Αποκτά πραγματική αξία όταν η εμπειρία μετατρέπεται σε γνώση, η γνώση σε καλύτερες πολιτικές και οι πολιτικές σε καλύτερη φροντίδα και ποιότητα ζωής για κάθε άνθρωπο που αντιμετωπίζει τον καρκίνο στη χώρα μας».

Η θεσμική αυτή αναγνώριση ενισχύει έναν ρόλο που η ΕΛΛΟΚ οικοδομεί συστηματικά τα τελευταία χρόνια, εκπροσωπώντας την κοινότητα των ασθενών με καρκίνο και συμμετέχοντας στον εθνικό και ευρωπαϊκό διάλογο για τη βελτίωση της πρόληψης, της διάγνωσης, της θεραπείας, της φροντίδας και της ποιότητας ζωής μετά τον καρκίνο.

Η ΕΛΛΟΚ θα συνεχίσει να εργάζεται σε συνεργασία με την Πολιτεία, την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, τους επαγγελματίες υγείας και όλους τους φορείς του οικοσυστήματος του καρκίνου, με στόχο ένα σύστημα ογκολογικής φροντίδας αποτελεσματικό, δίκαιο, ανθρωποκεντρικό και προσβάσιμο σε όλους.