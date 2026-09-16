Αγαπάτε τις ψεύτικες βλεφαρίδες; Το ίδιο και το μικροσκοπικό αραχνοειδές που ζει στο πρόσωπό σας

Αν και οι ψεύτικες βλεφαρίδες μπορεί να φαίνονται αθώες, η επανειλημμένη τοποθέτηση συνθετικών βλεφαρίδων κοντά στο βλέφαρο μπορεί να μεταβάλει το περιβάλλον γύρω από το μάτι.

Μια νέα έρευνα σε νεαρές γυναίκες διαπίστωσε συχνούς ερεθισμούς, προβλήματα στους αδένες των βλεφάρων που παράγουν λιπαρές ουσίες και παρουσία ακάρεων Demodex σε σχεδόν κάθε τακτική χρήστρια, των οποίων οι βλεφαρίδες εξετάστηκαν.

Τα ευρήματα προκαλούν ανησυχία, ωστόσο δεν αποδεικνύουν ότι οι ψεύτικες βλεφαρίδες προκάλεσαν άμεσα τα ακάρεα ή τη βλάβη στους αδένες.

Τι έδειξε η νέα μελέτη για τις ψεύτικες βλεφαρίδες;

Οι ερευνητές εξέτασαν 345 γυναίκες ηλικίας 16 έως 28 ετών. Περίπου το 25% είχε χρησιμοποιήσει επεκτάσεις βλεφαρίδων, ενώ το 58% ανέφερε ότι προχωρούσε σε επανατοποθέτηση κάθε 3-4 εβδομάδες.

Μεταξύ των γυναικών που φορούσαν τακτικά ψεύτικες βλεφαρίδες, το 47,6% ανέφερε δυσφορία, ερυθρότητα, δακρύρροια ή κνησμό .

. Στις γυναίκες που είχαν υποβληθεί σε τουλάχιστον 10 διαδικασίες τοποθέτησης ψεύτικων βλεφαρίδων, η μέθοδος της μεϊβογραφίας υπερύθρων (μέθοδος απεικόνισης για την αξιολόγηση των μεϊβομιανών αδένων) εντόπισε σημάδια δυσλειτουργίας των αδένων στο 85% των περιπτώσεων .

. Σε ένα μικρότερο δείγμα 25 τακτικών χρηστριών που εξετάστηκαν με μικροσκόπιο, εντοπίστηκαν ακάρεα Demodex folliculorum στις 24 από αυτές .

τακτικών χρηστριών που εξετάστηκαν με μικροσκόπιο, εντοπίστηκαν ακάρεα Demodex folliculorum . 18 γυναίκες παρουσίασαν επίσης σημάδια συμβατά με τη νόσο δεμοδήκωση (φλεγμονώδης πάθηση που προκαλείται από τον υπερβολικό πολλαπλασιασμό του Demodex στους θύλακες των τριχών και στους σμηγματογόνους αδένες), όπως κνησμό, ερυθρότητα, οίδημα, κόλλημα των βλεφαρίδων μεταξύ τους και απολέπιση γύρω από τη ρίζα τους.

Γιατί είναι σημαντικοί οι μεϊβομιανοί αδένες;

Οι μεϊβομιανοί αδένες είναι ειδικοί σμηγματογόνοι αδένες που βρίσκονται στα βλέφαρα και εκκρίνουν λιπαρές ουσίες στη δακρυϊκή μεμβράνη. Αυτό το λιπαρό στρώμα επιβραδύνει την εξάτμιση των δακρύων. Όταν οι αδένες φράζουν ή οι εκκρίσεις τους μεταβάλλονται, τα μάτια μπορεί να παρουσιάσουν ξηρότητα, αίσθημα ξένου σώματος (σαν κόκκος άμμος στο μάτι), ερεθισμό και υπερβολική δακρύρροια.

Οι ψεύτικες βλεφαρίδες μπορεί να συμβάλλουν σε αυτά τα προβλήματα δυσκολεύοντας τον καθαρισμό των βλεφάρων, παγιδεύοντας υπολείμματα στη βάση των βλεφαρίδων, επηρεάζοντας την οφθαλμική επιφάνεια και εκθέτοντας τα βλέφαρα σε χημικές ουσίες των συγκολλητικών υλικών.

Οδηγίες από τον χώρο της οφθαλμολογίας έχουν επίσης συνδέσει τις ψεύτικες βλεφαρίδες με την αλλεργική βλεφαρίτιδα, την κερατοεπιπεφυκίτιδα και την απώλεια φυσικών βλεφαρίδων λόγω τραβήγματος.

Προκαλούν οι ψεύτικες βλεφαρίδες τα ακάρεα Demodex;

Αυτό δεν έχει αποδειχθεί. Τα ακάρεα Demodex ζουν συνήθως φυσικά στους θύλακες των τριχών του ανθρώπου και μπορούν να υπάρχουν χωρίς να προκαλούν νόσο. Προβλήματα προκύπτουν όταν ο πληθυσμός τους αυξάνεται υπερβολικά ή όταν συμβάλλουν στη φλεγμονή των βλεφάρων.

Η νέα έρευνα παρουσιάστηκε στο 44ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργών Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ESCRS), αντί να δημοσιευτεί ως πλήρης επιστημονική μελέτη, που έχει υποβληθεί σε διαδικασία αξιολόγησης από ομότιμους κριτές (peer review).

Επιπλέον, δεν υπήρχε ομάδα ελέγχου αποτελούμενη από άτομα που δεν έκαναν χρήση της μεθόδου, ενώ μόνο 25 γυναίκες υποβλήθηκαν σε έλεγχο για ακάρεα. Επομένως, το εντυπωσιακό εύρημα ότι 24 στις 25 γυναίκες έφεραν ακάρεα δεν αρκεί, για να αποδείξει ότι οι ψεύτικες βλεφαρίδες (extensions) προκάλεσαν την μόλυνση.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα συνάδουν με ευρύτερα επιστημονικά δεδομένα. Μια προοπτική μελέτη του 2024 παρακολούθησε 31 γυναίκες που έκαναν χρήση πρόσθετων βλεφαρίδων και ανέφεραν συμπτώματα ξηροφθαλμίας. Έναν μήνα μετά την αφαίρεσή τους, τα συμπτώματα βελτιώθηκαν και ο χρόνος διάσπασης της δακρυϊκής μεμβράνης αυξήθηκε, αν και οι συμμετέχουσες παρουσίαζαν ήδη συμπτώματα και το δείγμα της μελέτης ήταν μικρό.

Ψηφιακή απεικόνιση του Demodex folliculorum. Ζει στους θύλακες των τριχών, στη βάση των βλεφαρίδων και προκαλεί δεμοδήκωση. Bigstock®

Ποια συμπτώματα πρέπει να προσέχουν όσες χρησιμοποιούν ψεύτικες βλεφαρίδες;

Τα επίμονα συμπτώματα που χρήζουν προσοχής είναι:

Κνησμός ή αίσθημα καύσου γύρω από τα βλέφαρα

Ερυθρότητα ή οίδημα (πρήξιμο)

Σχηματισμός κρούστας ή κυλινδρικών λεπιών στη βάση των βλεφαρίδων

Αίσθημα άμμου, ξηρότητα και υπερβολική δακρύρροια

Κόλλημα των βλεφαρίδων μεταξύ τους

Θολή όραση ή επίμονη δυσφορία

Ο πόνος στα μάτια, η έντονη φωτοευαισθησία, το σημαντικό οίδημα ή η μεταβολή της όρασης απαιτούν άμεση εξέταση από ειδικό οφθαλμίατρο.

Πώς να χρησιμοποιείτε με ασφάλεια τις ψεύτικες βλεφαρίδες

Οι ερευνητές δεν συνέστησαν τη διακοπή της χρήσης πρόσθετων βλεφαρίδων. Έδωσαν έμφαση στην υγιεινή των βλεφάρων και στην έγκαιρη αξιολόγηση των συμπτωμάτων:

Καθαρίζετε τακτικά τις άκρες των βλεφάρων και τις πρόσθετες βλεφαρίδες με ένα μη ερεθιστικό καθαριστικό, κατάλληλο για την περιοχή των ματιών

τακτικά τις άκρες των βλεφάρων και τις πρόσθετες βλεφαρίδες με ένα μη ερεθιστικό καθαριστικό, κατάλληλο για την περιοχή των ματιών Αποφεύγετε το τρίψιμο ή το τράβηγμα στη γραμμή των βλεφαρίδων

το τρίψιμο ή το τράβηγμα στη γραμμή των βλεφαρίδων Μην αγνοείτε την επίμονη ερυθρότητα, τον κνησμό ή τον σχηματισμό κρούστας

την επίμονη ερυθρότητα, τον κνησμό ή τον σχηματισμό κρούστας Αναζητήστε επαγγελματική ιατρική εκτίμηση αντί να επιχειρείτε επανειλημμένα αυτοθεραπεία για υποτροπιάζοντα συμπτώματα

Συχνές Ερωτήσεις

Γίνεται να φέρει κανείς ακάρεα Demodex χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα;

Ναι. Το Demodex μπορεί να αποτελεί μέρος της φυσιολογικής χλωρίδας του δέρματος. Η ανίχνευση ακάρεων δεν σημαίνει αυτόματα ότι πάσχετε από δεμοδήκωση ή ότι χρήζετε θεραπείας.

Πρέπει να αφαιρέσω τις πρόσθετες βλεφαρίδες εάν έχω ερεθισμό στα μάτια;

Ο επίμονος ερεθισμός απαιτεί οφθαλμολογική εξέταση. Η αφαίρεση μπορεί να κριθεί σκόπιμη εάν υπάρχει υποψία ότι οι πρόσθετες βλεφαρίδες ή η κόλλα συμβάλλουν στο πρόβλημα, ωστόσο η θεραπεία εξαρτάται από την αιτία.

Συμπέρασμα

Νέα μελέτη εγείρει βάσιμες ανησυχίες ότι η συχνή τοποθέτηση ψεύτικων βλεφαρίδων (extensions) συνδέεται με προσβολή από ακάρεα Demodex, ερεθισμό και δυσλειτουργία των μεϊβομιανών αδένων. Ωστόσο, τα στοιχεία είναι προκαταρκτικά και δεν μπορούν να αποδείξουν σχέση αιτίας-αποτελέσματος.

Διατηρείτε τη γραμμή των βλεφαρίδων καθαρή, δώστε προσοχή σε τυχόν επίμονα συμπτώματα και ζητήστε τη συμβουλή ειδικού, αντί να θεωρείτε ότι ο ερεθισμός είναι απλώς ένα αισθητικό ζήτημα.

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