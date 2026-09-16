Βίντεο αποκαλύπτει το πένθος των φαλαινών - Μητέρα θρηνεί το μωρό της

Μία συμπεριφορά που δεν είχε παρατηρηθεί στο συγκεκριμένο είδος φαλαινών

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Βίντεο αποκαλύπτει το πένθος των φαλαινών - Μητέρα θρηνεί το μωρό της
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Βίντεο από τη νότια Γκολντ Κόαστ καταγράφει μεγάλη φάλαινα να θρηνεί το νεκρό μωρό της, παραμένοντας κοντά του για αρκετές ώρες ή ημέρες.
  • Ερευνητές του Πανεπιστημίου Γκρίφιθ εκτιμούν ότι οι μητέρες μεγάπτερες φάλαινες βιώνουν θλίψη και δείχνουν φροντίδα μετά το θάνατο των μικρών τους.
  • Αυτή είναι η πρώτη καταγραφή τέτοιας συμπεριφοράς σε μεγάπτερη φάλαινα, ενώ παρόμοιες έχουν παρατηρηθεί σε οδοντοφάλαινες και δελφίνια.
  • Παράλληλα, μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Όκλαντ δείχνει ότι γάτες εμφανίζουν σημάδια πένθους μετά το θάνατο άλλου κατοικίδιου, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη σχέση τους.
  • Οι ερευνητές ελπίζουν ότι αυτές οι παρατηρήσεις θα βοηθήσουν στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα ζώα επεξεργάζονται το πένθος.
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Τον θρήνο μιας μεγάπτερης φάλαινας για τον χαμό του μωρού της έχει καταγράψει ένα βίντεο, που γυρίστηκε πέρυσι, στα στα ανοιχτά της νότιας Γκολντ Κόαστ.

Μαζί με μια φάλαινα που τη συνόδευε, η μητέρα παρέμεινε δίπλα στο μικρό για αρκετές ώρες και πιθανώς ακόμη και ημέρες.

Σύμφωνα με ερευνητές του Πανεπιστημίου Γκρίφιθ, αυτό υποδηλώνει ότι οι μητέρες μεγάπτερες φάλαινες ενδέχεται να βιώνουν θλίψη όταν πεθαίνουν τα μικρά τους. «Αυτή η μητέρα φάλαινα επέδειξε παρατεταμένη συμπεριφορά μετά το θάνατο και προσοχή προς το νεκρό μικρό της κάτω από την επιφάνεια», δήλωσε ο κύριος συγγραφέας, ο Δρ. Olaf Meynecke.

«Παρέμεινε κοντά στο μικρό της, διατηρώντας οπτική επαφή και τοποθετώντας τον εαυτό της δίπλα στο μικρό της για αρκετές ώρες και ίσως ακόμη και ημέρες. Αυτές οι παρατηρούμενες συμπεριφορές συνάδουν με πράξεις φροντίδας ή ανατροφής και με προσεκτικές αντιδράσεις μετά το θάνατο που έχουν καταγραφεί σε κοινωνικά σύνθετα θηλαστικά, και υποδηλώνουν έναν εγγενή, ισχυρό μητρικό δεσμό με το μικρό της.»

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι οδοντοφάλαινες και τα δελφίνια επιδεικνύουν συμπεριφορές φροντίδας μετά το θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου. Ωστόσο, αυτή είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται τέτοια συμπεριφορά σε μια μεγάπτερη φάλαινα.

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι αυτή η παρατήρηση θα βοηθήσει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο άλλα ζώα επεξεργάζονται το πένθος.

Η είδηση έρχεται λίγο μετά την αποκάλυψη από έρευνα ότι οι γάτες εμφανίζουν βασικά σημάδια πένθους μετά το θάνατο ενός από τους φίλους τους.

Στη μελέτη, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Όκλαντ προσέλκυσαν 412 ιδιοκτήτες γατών, οι οποίοι ερωτήθηκαν σχετικά με τις άμεσες και μακροπρόθεσμες αλλαγές που παρατηρήθηκαν σε μια επιζώσα γάτα, μετά το θάνατο ενός άλλου κατοικίδιου.

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι ορισμένες γάτες παρουσίαζαν βασικούς δείκτες πένθους, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στον ύπνο, τη διατροφή, το παιχνίδι, την αναζήτηση προσοχής, την απόκρυψη και το χρόνο που περνούσαν μόνες. Ωστόσο, η ομάδα διαπίστωσε ότι αυτές οι συμπεριφορές διέφεραν ανάλογα με τη σχέση της γάτας με το νεκρό ζώο. «Όσο περισσότερο καιρό είχε ζήσει η γάτα με το νεκρό ζώο, τόσο περισσότερο οι ιδιοκτήτες ανέφεραν αύξηση στην αναζήτηση προσοχής μετά τον θάνατο», εξήγησαν οι ερευνητές στη μελέτη.

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