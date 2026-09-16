Μία ασυνήθιστη συνάντηση: Ξιφίας κολυμπά στα ρηχά ανάμεσα σε ανθρώπους

Snapshot Ένας μικρός ξιφίας κολύμπησε σε ρηχά νερά κοντά στην ακτή του Καμπομαρίνο, στην περιοχή του Τάραντα στη Νότια Ιταλία.

Το ψάρι δεν ενοχλήθηκε από την παρουσία των λουόμενων και συχνά αναδυόταν η ράχη του λόγω του μικρού βάθους.

Οι λουόμενοι αιφνιδιάστηκαν και κατέγραψαν το γεγονός με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Τα βίντεο δείχνουν το ψάρι να κολυμπά αργά κοντά στην παραλία, με εμφανές το μακρύ ρύγχος και το κωνικό του προφίλ. Snapshot powered by AI

Μία απρόσμενη συνάντηση είχαν λουόμενοι, που απολάμβαναν το μπάνιο τους στα νερά του Καμπομαρίνο, στην περιοχή του Τάραντα στη Νότια Ιταλία, όταν ένας μικρός ξιφίας πλησίασε κοντά στις ακτές, σε ρηχά νερά.

Το ψάρι δεν έδειξε να ενοχλείται από την παρουσία των ανθρώπων, και εξαιτίας του μικρού βάθους, συχνά η ράχη του αναδυόταν κατά διαστήματα.

Οι λουόμενοι φαίνεται πως αιφνιδιάστηκαν ευχάριστα από την ασυνήθιστη αυτή παρουσία και η επόμενη κίνηση ήταν να πλησιάσουν και να καταγράψουν με τα κινητά τους, τον παράξενο επισκέπτη.

Σε ένα από τα βίντεο, το ψάρι κολυμπάει αργά, στα κρυστάλλινα και ρηχά νερά, περνώντας σε μικρή απόσταση από την παραλία και τους ανθρώπους. Οι εικόνες δείχνουν καθαρά το μακρύ ρύγχος και το κωνικό προφίλ του ψαριού καθώς προχωρά κοντά στην ακτογραμμή.