Ιράκ: Το Ισλαμικό Κράτος πίσω από την επίθεση σε αστυνομικούς με ένα νεκρό και τέσσερις τραυματίες

Η επίθεση σημειώθηκε κοντά στη Χαουίτζα, στην επαρχία Κιρκούκ

Γιάννης Φιλιππάκος

Ιράκ: Το Ισλαμικό Κράτος πίσω από την επίθεση σε αστυνομικούς με ένα νεκρό και τέσσερις τραυματίες
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  • Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση σε αστυνομικούς κοντά στη Χαουίτζα, στην επαρχία Κιρκούκ, όπου σκοτώθηκε ένας αστυνομικός και τραυματίστηκαν τέσσερις.
  • Η επίθεση είναι η πρώτη για την οποία το ΙΚ ανέλαβε την ευθύνη μετά την αποχώρηση των τελευταίων αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ στις 30 Σεπτεμβρίου.
  • Παρά την απώλεια των εδαφών που κατείχε, το ΙΚ διατηρεί ενεργούς πυρήνες που συνεχίζουν να πραγματοποιούν επιθέσεις στο Ιράκ και τη Συρία.
  • Η κατάσταση ασφαλείας στο Ιράκ έχει επιδεινωθεί μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τις επιθέσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.
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Την ευθύνη για την επίθεση εναντίον αστυνομικών κοντά στην πόλη Χαουίτζα, στο βόρειο Ιράκ, ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Από την επίθεση σκοτώθηκε ένας Ιρακινός αστυνομικός, ενώ ακόμη τέσσερις τραυματίστηκαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην επαρχία Κιρκούκ και, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, αποτελεί την πρώτη επίθεση για την οποία ανέλαβε την ευθύνη το ΙΚ μετά την αποχώρηση, στις 30 Σεπτεμβρίου, των τελευταίων αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ.

Παραμένουν ενεργοί πυρήνες του ΙΚ

Το Ισλαμικό Κράτος είχε καταλάβει μεγάλες εκτάσεις σε Ιράκ και Συρία από το 2014, προκαλώντας την επέμβαση διεθνούς στρατιωτικού συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ.

Το αυτοαποκαλούμενο «χαλιφάτο» της οργάνωσης κατέρρευσε αρχικά στο Ιράκ το 2017 και στη συνέχεια στη Συρία το 2019. Παρά την απώλεια των εδαφών που ήλεγχε, ωστόσο, πυρήνες του ΙΚ εξακολουθούν να δρουν και στις δύο χώρες, πραγματοποιώντας κατά διαστήματα επιθέσεις.

Η κατάσταση ασφαλείας στο Ιράκ έχει επιδεινωθεί μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

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