Το Mastercard Day επιστρέφει για δεύτερη φορά μέσα στο 2026, δίνοντας στους κατόχους καρτών Mastercard έναν ακόμη λόγο να περιμένουν την Πέμπτη. Μετά την επιβράβευση στα super markets, τη σκυτάλη παίρνουν τα πρατήρια καυσίμων, προσφέροντας όφελος σε μία από τις σημαντικότερες κατηγορίες δαπανών για τους καταναλωτές.

Συγκεκριμένα, από τις 12 Νοεμβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, κάθε Πέμπτη, οι κάτοχοι καρτών Mastercard που πραγματοποιούν αγορές σε πρατήρια καυσίμων συνολικής αξίας 50€ και άνω με την κάρτα τους, μπορεί να κερδίσουν επιστροφή χρημάτων (cashback) 10€. Κάθε κάρτα μπορεί να επωφεληθεί έως δύο φορές κατά τη διάρκεια της ενέργειας, η οποία ισχύει πανελλαδικά και αφορά κατόχους όλων των καταναλωτικών χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών Mastercard από όλες τις ελληνικές τράπεζες.

Η στροφή στα καύσιμα ακολουθεί τη φιλοσοφία του Mastercard Day να βρίσκεται κοντά στις πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών, προσφέροντας ουσιαστικά οφέλη σε αγορές που αποτελούν μέρος της καθημερινής τους ζωής. Σύμφωνα με το Mastercard Economics Institute, από τον Μάρτιο του 2026 οι καταναλωτές διαθέτουν μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων τους στα καύσιμα και λιγότερο σε άλλους τομείς. Η τάση αυτή αποτυπώνεται και στα στοιχεία του τρίτου τριμήνου του έτους, με το μερίδιο των συνολικών καταναλωτικών δαπανών που αφορούσε τα καύσιμα να αυξάνεται κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, φτάνοντας το 10%. Την ίδια στιγμή, τα τρόφιμα καταλαμβάνουν μικρότερο μερίδιο, καθώς ο πληθωρισμός στη συγκεκριμένη κατηγορία έχει υποχωρήσει σημαντικά.

Με το Mastercard Day να επεκτείνεται σταδιακά σε περισσότερες κατηγορίες, δημιουργούνται νέες αφορμές για επιβράβευση. Έτσι, το ραντεβού της Πέμπτης ανανεώνεται, μετατρέποντας μια συνηθισμένη ημέρα της εβδομάδας σε κάτι ξεχωριστό: την Πέμπτη που περιμένεις πώς και πώς!

O Παναγιώτης Πολύδωρος, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, δήλωσε σχετικά: «Στη Mastercard σχεδιάζουμε πρωτοβουλίες που δημιουργούν αξία στην καθημερινότητα των κατόχων καρτών μας. Με το Mastercard Day, συνδέουμε καθημερινές αγορές με ένα άμεσο και απτό όφελος για τον καταναλωτή, μέσα από έναν απλό μηχανισμό που εντάσσεται εύκολα στη ρουτίνα του. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε την πρωτοβουλία, προσφέροντας σταδιακά ακόμη περισσότερες αφορμές επιβράβευσης μέσα στην καθημερινότητα, ώστε η Πέμπτη να αποτελεί μια ημέρα που οι κάτοχοι καρτών μας έχουν λόγο να περιμένουν.»

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την πλατφόρμα: mastercard.com/gr/mastercard-day

* Η ενέργεια ισχύει για αγορές σε επιχειρήσεις που ταξινομούνται ως πρατήρια καυσίμων βάσει συγκεκριμένου ΚΑΔ/MCC.

Η ενέργεια αφορά όλες τις κάρτες Mastercard (χρεωστικές, πιστωτικές, prepaid) που έχουν εκδοθεί σε όνομα φυσικού προσώπου από ελληνικές τράπεζες. Εξαιρούνται επαγγελματικές κάρτες και Maestro.

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.