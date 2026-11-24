Snapshot Ουκρανικά θαλάσσια drones βύθισαν τη ρωσική κορβέτα «Mercury» σε λιμάνι της Βεγγάζης στη Λιβύη, σε μια επίθεση που επιβεβαίωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που το Κίεβο αναλαμβάνει ευθύνη για επίθεση ρωσικού στόχου σε τρίτη χώρα, επεκτείνοντας τη σύγκρουση της Ουκρανίας-Ρωσίας στη Μεσόγειο.

Η επίθεση προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις και τη Ρωσία να προειδοποιεί για αντίποινα.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν εγκατασταθεί σε στρατιωτικές βάσεις της Λιβύης, στο πλαίσιο μυστικής συμφωνίας με την κυβέρνηση της Τρίπολης και με υποστήριξη δυτικών χωρών.

Αναφορές δείχνουν ότι ο πόλεμος έχει οδηγήσει σε περισσότερες από 1.000 αυτοκτονίες Ρώσων στρατιωτών από το 2022, ενώ υπάρχει ανησυχία για πιθανή εκτόξευση ρωσικού δορυφόρου με πυρηνική κεφαλή. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ευρώπη, καθώς όπως όλα δείχνουν, ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας μεταφέρεται και στην Μεσόγειο.

Για πρώτη φορά από την έναρξη της σύγκρουσης, το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για μία επίθεση εναντίον ρωσικού στόχου στα χωρικά ύδατα τρίτου κράτους, της Λιβύης συγκεκριμένα, πολύ μακριά από τα σύνορα των δύο χωρών.

Με ανάρτησή του στο «X» την Δευτέρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι ουκρανικά θαλάσσια drones επιτέθηκαν και βύθισαν την υπερσύγχρονη ρωσική κορβέτα «Mercury» που είχε σταθμεύσει σε λιμάνι της Βεγγάζης στην ανατολική Λιβύη, σε βάση που ελέγχεται από τις δυνάμεις του στρατάρχη Χαφτάρ.

Βίντεο που δημοσίευσε ο Ουκρανός πρόεδρος δείχνει την επίθεση από τις κάμερες των ουκρανικών θαλάσσιων drones. Παράλληλα υπάρχουν πλάνα και από την επίθεση σε δεύτερο εμπορικό πλοίο με σημαία Μάλτας στα ανοιχτά της Λιβύης.

«Μια υποδειγματική ουκρανική επιχείρηση ως απάντηση στον πόλεμο της Ρωσίας. Ευχαριστώ τους μαχητές της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας και όλες τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας που συμμετείχαν στην εκτέλεση αυτών των αποστολών. Χθες και σήμερα ενημερώθηκα λεπτομερώς για τα στάδια της επιχείρησης. Οι στόχοι που θέσαμε επιτεύχθηκαν», έγραψε στο Χ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή και ενός ρωσικού στρατιωτικού ελικοπτέρου Ka-27, το οποίο βρισκόταν πάνω στην κορβέτα που χτυπήθηκε.

Σε δηλώσεις του στο Al Arabiya σχετικά με την επίθεση στη Βεγγάζη, ο Ρώσος πρέσβης στη Λιβύη, Αϊντάρ Αγκανίν, ανέφερε ότι η Ουκρανία προσπαθεί να ανοίξει μέτωπα μακριά από τη ζώνη των επιχειρήσεων. Ο Αγκανίν πρόσθεσε ότι το Κίεβο προσπαθεί να εμπλέξει τρίτους και υπογράμμισε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες.

Σε αυτή τη δορυφορική εικόνα που παρέχει η Vantor, φαίνεται καπνός να υψώνεται κοντά σε ένα φορτηγό πλοίο με οχήματα επί του σκάφους, σε μια ναυτική βάση στη Βεγγάζη της Λιβύης, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026. Satellite image ©2026 Vantor via AP

Οι στενές σχέσεις Λιβύης-Ουκρανίας

Τον Μάρτιο, το ρωσικό δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου φυσικού αερίου «Arctic Metagaz» βυθίστηκε ενώ έπλεε κοντά στη Μάλτα, έχοντας αποπλεύσει από το ρωσικό λιμάνι του Μουρμάνσκ με προορισμό το Πορτ Σάιντ στην Αίγυπτο. Σε εκείνη την περίπτωση, το Κίεβο δεν είχε αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Λίγους μήνες αργότερα, το Κίεβο ζήτησε συγγνώμη από την Αθήνα, αφού ανακαλύφθηκε ουκρανικό θαλάσσιο drone σε σπηλιά, στη νότια Λευκάδα. Τότε, το Κίεβο δεν μπορούσε να αρνηθεί την ευθύνη, καθώς ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας επιβεβαίωσε ότι το drone ήταν ουκρανικό.

Παράλληλα, ο Οσάμα Χαμντάν, επικεφαλής της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης, κατέθεσε διαμαρτυρία στον ΟΗΕ και ζήτησε εξηγήσεις από το Κίεβο. Η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη καταδίκασε το συμβάν και καταφέρθηκε εναντίον «πράξεων ή τοποθετήσεων που κλιμακώνουν την ένταση και θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν συγκρούσεις στο εσωτερικό της Λιβύης».

Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολη έχει αναπτύξει στενές σχέσεις με την Ουκρανία και τους δυτικούς συμμάχους της, εν μέρει για να στηρίξει τις προσπάθειές της να παραμείνει στην εξουσία, αλλά και για να αποτρέψει τη ροή ανθρώπων που ελπίζουν να φτάσουν στην Ευρώπη ως μετανάστες. Ωστόσο, ο ισχυρός άνδρας της ανατολικής Λιβύης, Χαλίφα Χαφτάρ, είναι στενός σύμμαχος της Ρωσίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press,ουκρανικές δυνάμεις, οι περισσότερες από τις οποίες αποτελούνται από χειριστές θαλασσίων drones, έχουν εγκατασταθεί σε αεροπορική βάση στη δυτική πόλη Μισράτα, καθώς και σε άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Τρίπολη και στην πόλη Ζαουίγια.

Η ανάπτυξή τους αποτελούσε μέρος μιας μυστικής συμφωνίας μεταξύ του Κιέβου και της κυβέρνησης του πρωθυπουργού της Λιβύης, Αμπντούλ-Χαμίντ Ντμπέιμπα. Η συμφωνία είχε την υποστήριξη δυτικών χωρών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο ευρύτερων προσπαθειών για την αντιμετώπιση της επιρροής της Ρωσίας.

Τα ουκρανικά πλήγματα στην Μεσόγειο έγιναν μία ημέρα μετά την επίθεση που δέχτηκε το ρωσικό φορτηγό πλοίο «Sparta II», στον Κόλπο της Φινλανδίας, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, επιχείρησαν πλοία της Ρωσίας, της Φινλανδίας και της Εσθονίας, και στη συνέχεια το ρυμούλκησαν στο λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης.

Σχολιάζοντας το περιστατικό, ο Φινλανδός πρωθυπουργός Πέτερι Ορπο έγραψε στο «Χ»: «Ο πόλεμος διαχέεται μέχρι τη γειτονιά μας… Η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να απαντά στα πυρά που δέχεται».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε την επίθεση «κρατική τρομοκρατία» και υπογράμμισε την ευθύνη των βαλτικών κρατών για την αποτροπή ανάλογων επεισοδίων.

Δορυφόρος με πυρηνική κεφαλή και οι 1.000 Ρώσοι στρατιώτες που αυτοκτόνησαν

Την ίδια στιγμή, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για εκτόξευση δορυφόρου από την Ρωσία με πυρηνική κεφαλή, έως το τέλος του χρόνου.

Ο δορυφόρος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες στα γερμανικά ΜΜΕ, ονομάζεται «Sputnik-S», φέρεται να βρίσκεται αποθηκευμένος κοντά στη Μόσχα εδώ και χρόνια και θα μπορούσε να εκτοξευθεί από τον επόμενο μήνα. Το Κρεμλίνο απέρριψε τις αναφορές.

Παράλληλα, δημοσίευμα του Guardian αναφέρει, ότι περισσότεροι από 1.000 Ρώσοι στρατιώτες αυτοκτόνησαν μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Guardian κατάφερε να εντοπίσει 1.038 θανάτους στρατιωτικών που σχετίζονταν με παρόμοια αίτια, εκ των οποίων οι 885 σημειώθηκαν στην Ουκρανία ή σε ρωσικές περιφέρειες που συνορεύουν με αυτήν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πόλεμος στην Ουκρανία ήταν το 2025 η κύρια αιτία θανάτου για τους Ρώσους άνδρες ηλικίας κάτω των 65 ετών.

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