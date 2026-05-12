Μήνυμα Δένδια σε Κίεβο: «Μεγάλος κίνδυνος από το Ουκρανικό θαλάσσιο drone στην Ελλάδα»

Η ανάρτησή του Νίκου Δένδια έπειτα από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μίλτος Τσεκούρας

Μήνυμα Δένδια σε Κίεβο: «Μεγάλος κίνδυνος από το Ουκρανικό θαλάσσιο drone στην Ελλάδα»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Νίκος Δένδιας επιβεβαί ότι το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε σε ελληνικά ύδατα είναι ουκρανικό και θεωρεί το θέμα εξαιρετικά σοβαρό για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.
  • Το drone βρέθηκε στη Λευκάδα και ήταν έμφορτο με εκρηκτικά, προκαλώντας μεγάλο κίνδυνο στην ασφάλεια των θαλάσσιων μετακινήσεων.
  • Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, ο Δένδιας τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας με έμφαση στην καινοτομία και την αμυντική ετοιμότητα.
  • Το ζήτημα του ουκρανικού drone συζητήθηκε με τον Ουκρανό υπουργό Άμυνας, ο οποίος συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στη σύνοδο.
  • Η ελληνική πλευρά ενημερώθηκε για την επικαιροποίηση της ευρωπαϊκής «Ανάλυσης Απειλών» κατά τη διάρκεια της συνάντησης των υπουργών Άμυνας της ΕΕ.
Snapshot powered by AI

Το σοβαρό ζήτημα με το ουκρανικό θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε σε ελληνικά ύδατα έθεσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στον Ουκρανό ομόλογό του, κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσα από σχετική ανάρτησή του, ο υπουργός επιβεβαιώνει πλέον επίσημα ότι το μη επανδρωμένο σκάφος είναι ουκρανικό, αναδεικνύοντας τον «μεγάλο κίνδυνο που προκάλεσε στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας».

Παράλληλα, κατά τη σύνοδο των υπουργών Άμυνας των κρατών μελών, τέθηκε επί τάπητος η διαδικασία επικαιροποίησης της ευρωπαϊκής ανάλυσης απειλών. Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική πλευρά υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω η αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης, με ξεκάθαρη στόχευση στην καινοτομία και στην υλοποίηση της ατζέντας για την αμυντική ετοιμότητα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Δένδια:

«Συμμετείχα σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας των κρατών - μελών της. Ενημερώθηκα για τη διαδικασία επικαιροποίησης της «Ανάλυσης Απειλών».

Υπογράμμισα την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, με έμφαση στην καινοτομία και στην υλοποίηση της ατζέντας για την Αμυντική Ετοιμότητα.

Έθεσα επίσης στους ομολόγους μου, καθώς και στον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στο ΣΕΥ – Άμυνας, το ζήτημα της ανέλκυσης θαλάσσιου #drone στην Ελλάδα - το οποίο είμαστε βέβαιοι πλέον ότι είναι ουκρανικό - και τον μεγάλο κίνδυνο που προκάλεσε στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας»

«Είναι ουκρανικό, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό θέμα»

«Θα έχω την ευκαιρία να πληροφορήσω τους ομολόγους μου, παρουσία και του Ουκρανού υπουργού Άμυνας ότι πλέον έχουμε τη βεβαιότητα ότι το θαλάσσιο drone που αλιεύσαμε στην Ελλάδα (σσ στη Λευκάδα) είναι ουκρανικό» είπε ο Νίκος Δένδιας πριν λίγο στις Βρυξέλλες.

Είναι η πρώτη φορά από την Παρασκευή 8 Μαϊου που ψαράδες εντόπισαν το drone στη Λευκάδα που το υπουργείο Εθνικής Άμυνας δημοσίως ανακοινώνει ότι το μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα που βρέθηκε έμφορτο με εκρηκτικά, σε ελληνικά χωρικά ύδατα, είναι ουκρανικό.
«Αντιλαμβάνεστε ότι η παρουσία του θαλάσσιου μη επανδρωμένου οχήματος επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό θέμα» είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προσερχόμενος στη συνάντηση των υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Δένδια:

«Καλημέρα. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα που αφορούν την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, καθώς και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και τη γενικότερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζει την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή άμυνα.

Ιδιαίτερα όμως, θα έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους συναδέλφους μου, καθώς και τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας που συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης, σχετικά με στοιχεία που αφορούν το drone που ανελκύσαμε στην Ελλάδα, το USV, για το οποίο έχουμε πλέον βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό. Καταλαβαίνετε ότι η παρουσία αυτού του USV, του θαλάσσιου drone, επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και επηρεάζει επίσης την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι τρεις βασικοί άξονες και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Παραιτούνται τρεις υπουργοί, ενώ ο Στάρμερ δέχεται πιέσεις να αποχωρήσει

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Σε υψηλά δεκαετιών εκτόξευσε το κόστος δανεισμού του Ηνωμένου Βασιλείου η πολιτική αβεβαιότητα για το μέλλον του Στάρμερ

16:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει ότι ο Τραμπ αποκοιμήθηκε στο Οβάλ Γραφείο

16:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Δένδια σε Κίεβο: «Μεγάλος κίνδυνος από το Ουκρανικό θαλάσσιο drone στην Ελλάδα»

16:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Λήγει την Παρασκευή η προθεσμία για την έκπτωση 4%

16:44ΚΟΣΜΟΣ

Δήμαρχος της Καλιφόρνια παραδέχεται ότι ήταν μυστική κατάσκοπος της Κίνας

16:42ΠΟΛΤΟΣ

Το ουκρανικό drone στη Λευκάδα και η αποκατάσταση των σχέσεων Αθήνας - Μόσχας

16:37ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: Πραγματογνώμονας παραδέχθηκε ότι παρέλειψε κατάθεση αυτόπτη για δεύτερο σκάφος και χτύπημα που προηγήθηκε του θανάτου

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία στην Τιθορέα: Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση που άδειαζε Τράπεζες - Ανακοινώσεις από την ΕΛΑΣ

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Metallica: Μετά την Αθήνα στην Τουρκία - «Συλλέγουμε έμπνευση στην αρχαία ελληνορωμαϊκή πόλη»

16:27ΕΥ ΖΗΝ

Ενισχύεται το GLP-1 φυσικά; Ποιες τροφές και συνήθειες μπορούν να το πετύχουν

16:21ΚΟΣΜΟΣ

Εκνευρισμός Μακρόν στην αφρικανική σύνοδο κορυφής - Μάλωσε στα.. αγγλικά το απείθαρχο ακροατήριο

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Η δεύτερη κοπέλα μεταφέρεται στο ΚΑΤ, είναι πολυτραυματίας και διασωληνωμένη– Το ιατρικό ανακοινωθέν

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει το πολυκατάστημα Notos στη Σταδίου - Κανονικά λειτουργούν τα άλλα καταστήματα

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά πάνω από το γήπεδο του Καματερού - Επί τόπου η Πυροσβεστική

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Ροντ Στιούαρτ στον βασιλιά Κάρολο: «Μπράβο που έβαλες τον Τραμπ στη θέση του» - Βίντεο

15:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Επιτέθηκε με ύποπτο υγρό στην πρώην σύντροφό του– Δίωξη σε βάρος 50χρονου

15:44LIFESTYLE

Ο χρησμός Λιάγκα για το τηλεοπτικό του μέλλον: «Μπορεί να είναι η τελευταία χρονιά φέτος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:17ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Η δεύτερη κοπέλα μεταφέρεται στο ΚΑΤ, είναι πολυτραυματίας και διασωληνωμένη– Το ιατρικό ανακοινωθέν

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Ποιος είναι ο 22χρονος παίκτης του Survivor που ακρωτηριάστηκε στον Άγιο Δομίνικο

11:16LIFESTYLE

Survivor: Οριστικό τέλος από το πρόγραμμα του ΣΚΑΪ – Η κατάσταση των παικτών και η επιστροφή

06:53ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρός Φλώρος: Αυτός είναι ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε - Έχασε το αριστερό πόδι

11:43LIFESTYLE

Αδελφή Σταύρου Φλώρου στο Newsbomb: «Το πόδι έχει ακρωτηριαστεί από το γόνατο και κάτω, σοβαρά χτυπημένο και το άλλο -Είχε σημαδούρα, την Πέμπτη θα είμαστε Αγ. Δομίνικο»

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

11:47WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία στην Τιθορέα: Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση που άδειαζε Τράπεζες - Ανακοινώσεις από την ΕΛΑΣ

09:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται 10ήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες - Πότε θα μπούμε στο καλοκαίρι

16:37ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: Πραγματογνώμονας παραδέχθηκε ότι παρέλειψε κατάθεση αυτόπτη για δεύτερο σκάφος και χτύπημα που προηγήθηκε του θανάτου

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη - Αυτόπτης μάρτυρας στο Newsbomb: «Ανέβηκαν στην ταράτσα και προγραμματισμένα πήδηξαν»

10:08LIFESTYLE

Survivor: Στο νοσοκομείο και ο Μάνος Μαλλιαρός με νευρικό κλονισμό μετά τον ακρωτηριασμό του Φλώρου

14:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Δεν δέχεται το αίτημα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου η Βαλένθια για το Game 5

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση - Τα τελευταία νέα της υγείας του

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: «Είναι ζωντανός από θαύμα» - Συγκλονίζει ο πατέρας του 22χρονου παίκτη του Survivor

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο ποταμός Ευφράτης στερεύει και τα εσχατολογικά σενάρια με προφητείες της Βίβλου δίνουν και παίρνουν

14:05ΥΓΕΙΑ

Ηλιούπολη: Νεκρή η μία 17χρονη - Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση η φίλη της

15:15LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το who is who του Akyla – Το πραγματικό όνομα και η πορεία του

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Το μοιραίο λάθος ενώ έκανε ψαροντούφεκο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ