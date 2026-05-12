Μήνυμα Δένδια σε Κίεβο: «Μεγάλος κίνδυνος από το Ουκρανικό θαλάσσιο drone στην Ελλάδα»

Snapshot Ο Νίκος Δένδιας επιβεβαί ότι το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε σε ελληνικά ύδατα είναι ουκρανικό και θεωρεί το θέμα εξαιρετικά σοβαρό για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Το drone βρέθηκε στη Λευκάδα και ήταν έμφορτο με εκρηκτικά, προκαλώντας μεγάλο κίνδυνο στην ασφάλεια των θαλάσσιων μετακινήσεων.

Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, ο Δένδιας τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας με έμφαση στην καινοτομία και την αμυντική ετοιμότητα.

Το ζήτημα του ουκρανικού drone συζητήθηκε με τον Ουκρανό υπουργό Άμυνας, ο οποίος συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στη σύνοδο.

Η ελληνική πλευρά ενημερώθηκε για την επικαιροποίηση της ευρωπαϊκής «Ανάλυσης Απειλών» κατά τη διάρκεια της συνάντησης των υπουργών Άμυνας της ΕΕ. Snapshot powered by AI

Το σοβαρό ζήτημα με το ουκρανικό θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε σε ελληνικά ύδατα έθεσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στον Ουκρανό ομόλογό του, κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσα από σχετική ανάρτησή του, ο υπουργός επιβεβαιώνει πλέον επίσημα ότι το μη επανδρωμένο σκάφος είναι ουκρανικό, αναδεικνύοντας τον «μεγάλο κίνδυνο που προκάλεσε στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας».

Παράλληλα, κατά τη σύνοδο των υπουργών Άμυνας των κρατών μελών, τέθηκε επί τάπητος η διαδικασία επικαιροποίησης της ευρωπαϊκής ανάλυσης απειλών. Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική πλευρά υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω η αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης, με ξεκάθαρη στόχευση στην καινοτομία και στην υλοποίηση της ατζέντας για την αμυντική ετοιμότητα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Δένδια:

«Συμμετείχα σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας των κρατών - μελών της. Ενημερώθηκα για τη διαδικασία επικαιροποίησης της «Ανάλυσης Απειλών».

Υπογράμμισα την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, με έμφαση στην καινοτομία και στην υλοποίηση της ατζέντας για την Αμυντική Ετοιμότητα.

Έθεσα επίσης στους ομολόγους μου, καθώς και στον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στο ΣΕΥ – Άμυνας, το ζήτημα της ανέλκυσης θαλάσσιου #drone στην Ελλάδα - το οποίο είμαστε βέβαιοι πλέον ότι είναι ουκρανικό - και τον μεγάλο κίνδυνο που προκάλεσε στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας»

Συμμετείχα σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας των κρατών - μελών της.



Ενημερώθηκα για τη διαδικασία επικαιροποίησης της «Ανάλυσης Απειλών». Υπογράμμισα την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, με… pic.twitter.com/gZkwwBePLG — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 12, 2026

«Είναι ουκρανικό, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό θέμα»

«Θα έχω την ευκαιρία να πληροφορήσω τους ομολόγους μου, παρουσία και του Ουκρανού υπουργού Άμυνας ότι πλέον έχουμε τη βεβαιότητα ότι το θαλάσσιο drone που αλιεύσαμε στην Ελλάδα (σσ στη Λευκάδα) είναι ουκρανικό» είπε ο Νίκος Δένδιας πριν λίγο στις Βρυξέλλες.

Είναι η πρώτη φορά από την Παρασκευή 8 Μαϊου που ψαράδες εντόπισαν το drone στη Λευκάδα που το υπουργείο Εθνικής Άμυνας δημοσίως ανακοινώνει ότι το μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα που βρέθηκε έμφορτο με εκρηκτικά, σε ελληνικά χωρικά ύδατα, είναι ουκρανικό.

«Αντιλαμβάνεστε ότι η παρουσία του θαλάσσιου μη επανδρωμένου οχήματος επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό θέμα» είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προσερχόμενος στη συνάντηση των υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Δένδια:

«Καλημέρα. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα που αφορούν την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, καθώς και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και τη γενικότερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζει την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή άμυνα.

Ιδιαίτερα όμως, θα έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους συναδέλφους μου, καθώς και τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας που συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης, σχετικά με στοιχεία που αφορούν το drone που ανελκύσαμε στην Ελλάδα, το USV, για το οποίο έχουμε πλέον βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό. Καταλαβαίνετε ότι η παρουσία αυτού του USV, του θαλάσσιου drone, επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και επηρεάζει επίσης την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα».

