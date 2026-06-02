Νάσος Αθανασίου: Συγκινούν τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα πρώην συνεργατών και φίλων

Μηνύματα αποχαιρετισμού αφήνουν στο διαδίκτυο πρώην συνεργάτες, φίλων και συναδέλφων στον Νάσο Αθανασίου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών μετά από μεγάλη μάχη που έδινε καθώς τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η Σεμίνα Διγενή που είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον εκλιπόντα δημοσιογράφο έκανε μία ανάρτηση την οποία συνόδευσε με μία φωτογραφία από την κοινή τους πορεία. Η κυρία Διγενή είχε συνεργαστεί με τον Νάσο Αθανασίου και τον Γιώργο Παπαδάκη στην εμβληματική ενημερωτική εκπομπή «Τρεις στον αέρα» της ΕΤ1.

«Αχ μωρέ Νάσο μου❤️..πάντα βιαζόσουν. Δίπλα σου μπουσούλησα στη ζωντανή τηλεόραση, στο "3 στον αέρα" και μου έμαθες πολλά. Θα σε σκέφτομαι πάντα με αγάπη, ευγνωμοσύνη και τρυφερότητα. Κουράγιο Εύη», έγραψε στην ανάρτησή της η Σεμίνα Διγενή.

Με μία ιδιαίτερη ανάρτηση αποχαιρέτισε τον φίλο του και πρώην συνεργάτη του ο Ανδρέας Ρουμελιώτης. Ο κ. Ρουμελιώτης στην ανάρτηση του κάνει μία γρήγορη αναδρομή στο κοινό παρελθόν με τον Νάσο Αθανασίου που γνώρισε τη περίοδο που ήταν φοιτητής, για την περίοδο που συνεργάστηκαν στο ΜΕΓΚΑ.

«Όχι ρε συ Νάσο! Φοιτητής ήμουν όταν τον γνώρισα. Με έκανε πρώτη μούρη στο Καβούρι το 1986 στην εκπομπή "Τρεις στον Αέρα" που βγαζε μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Σεμίνα Διγενή, στην ΕΡΤ, προβάλλοντας το κίνημα της Ελεύθερης Ραδιοφωνίας το οποίο ξεκίνησε απ την Χαλκίδα. Αψηφώντας την δήλωση κυβερνητικού εκπροσώπου Δημήτρη Μαρούδα (που είχε τις πλάτες του Ανδρέα Παπανδρέου) ότι: "ακόμη και δορυφορικά να εκπέμψουν, θα ρίξω τους δορυφόρους..." Μας έβγαλαν σε μια βάρκα στα τρελά νερά του Ευρίπου, μαζί με τον Γιάννη Καλαίτζόγλου να πάμε κόντρα στο ρεύμα του κρατικού μονοπώλιου στα ΜΜΕ. Στη συνέχεια δουλέψαμε μαζί στο ΜΕΓΚΑ. όταν ήταν διευθυντής ο Νίκος Χατζηνικολάου. Εγώ έκανα τον τηλε-πειρατή, που είχα βρει ένα κόλπο, ένα υπερόπλο και χάκαρα το κανάλι, έβγαινα μέσα απ τα "χιόνια", παρέβαλλα την εκπομπή του κι έλεγα τα δικά μου. Το αντεργκράουντ σόου το σκηνοθετούσε ο πανμέγιστος, αξιομακάριστος, Τάσος Μπρισίμ (ο οποίος με έβγαζε αίφνης ανάμεσα στους καλεσμένους, να πίνω φραπέ στο πάτωμα ή να ορμάω απ το ταβάνι του στούντιο) και ήταν τόσο πετυχημένο σκηνοθετικά που ακόμη και κορυφαίοι σκηνοθέτες του τηλεφωνούσαν :"ρε συ Τασούλη αυτός ο Ρουμελιώτης έχει βρει ένα πομπό και έχει κάνει την εκπομπή του Νάσου κόλαση"!... Ο φίλος μου ο Νάσος Αθανασίου, αυτό το παιδί απ το Αιγάλεω, ήταν από τους τελευταίους μεγάλους της αληθινής δημοσιογραφίας, έφυγε σε ηλικία 75 χρονών. Ήταν απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και εργάστηκε ως δημοσιογράφος στις εφημερίδες Έθνος, Καθημερινή, Ελεύθερος Τύπος και στα περιοδικά Ένα και Εικόνες. Στις 2 Φεβρουαρίου 1976 ξεκίνησε να παρουσιάζει στην ΕΡΤ την ενημερωτική εκπομπή κάθε μεσημέρι. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ και εκπροσώπησε την Ένωση στη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων. Είχε εκλεγεί τρεις φορές βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο υπόλοιπο Αττικής», ανέφερε ο Ανδρέας Ρουμελιώτης.

Ο Νάσος Αθανασίου ασχολήθηκε και με την πολιτική διατελώντας βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάιο του 2012 έως και το 2023. Το 2023, αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά, συμμετέχοντας στο Μεταβατικό Πανελλαδικό Συντονιστικό Νέας Αριστεράς