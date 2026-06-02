Νάσος Αθανασίου: Συγκινούν τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα πρώην συνεργατών και φίλων

Το συγκινητικό μήνημα της Σεμίνας Διγενή στον συμπαρουσιαστή της

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Νάσος Αθανασίου: Συγκινούν τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα πρώην συνεργατών και φίλων
Facebook
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Νάσος Αθανασίου απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών μετά από μακρά μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας.
  • Πρώην συνεργάτες και φίλοι, όπως η Σεμίνα Διγενή και ο Ανδρέας Ρουμελιώτης, εξέφρασαν συγκινητικά αποχαιρετιστήρια μηνύματα για την προσφορά και τη φιλία του.
  • Ο Νάσος Αθανασίου είχε σημαντική παρουσία στα ΜΜΕ, συνεργαζόμενος σε εκπομπές όπως οι «Τρεις στον αέρα» και εργάστηκε σε εφημερίδες όπως το Έθνος και η Καθημερινή.
  • Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ και εκπρόσωπος της Ένωσης στη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων.
  • Εξελέγη τρεις φορές βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Αττική και ήταν απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών.
Snapshot powered by AI

Μηνύματα αποχαιρετισμού αφήνουν στο διαδίκτυο πρώην συνεργάτες, φίλων και συναδέλφων στον Νάσο Αθανασίου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών μετά από μεγάλη μάχη που έδινε καθώς τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η Σεμίνα Διγενή που είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον εκλιπόντα δημοσιογράφο έκανε μία ανάρτηση την οποία συνόδευσε με μία φωτογραφία από την κοινή τους πορεία. Η κυρία Διγενή είχε συνεργαστεί με τον Νάσο Αθανασίου και τον Γιώργο Παπαδάκη στην εμβληματική ενημερωτική εκπομπή «Τρεις στον αέρα» της ΕΤ1.

«Αχ μωρέ Νάσο μου❤️..πάντα βιαζόσουν. Δίπλα σου μπουσούλησα στη ζωντανή τηλεόραση, στο "3 στον αέρα" και μου έμαθες πολλά. Θα σε σκέφτομαι πάντα με αγάπη, ευγνωμοσύνη και τρυφερότητα. Κουράγιο Εύη», έγραψε στην ανάρτησή της η Σεμίνα Διγενή.

Με μία ιδιαίτερη ανάρτηση αποχαιρέτισε τον φίλο του και πρώην συνεργάτη του ο Ανδρέας Ρουμελιώτης. Ο κ. Ρουμελιώτης στην ανάρτηση του κάνει μία γρήγορη αναδρομή στο κοινό παρελθόν με τον Νάσο Αθανασίου που γνώρισε τη περίοδο που ήταν φοιτητής, για την περίοδο που συνεργάστηκαν στο ΜΕΓΚΑ.

«Όχι ρε συ Νάσο! Φοιτητής ήμουν όταν τον γνώρισα. Με έκανε πρώτη μούρη στο Καβούρι το 1986 στην εκπομπή "Τρεις στον Αέρα" που βγαζε μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Σεμίνα Διγενή, στην ΕΡΤ, προβάλλοντας το κίνημα της Ελεύθερης Ραδιοφωνίας το οποίο ξεκίνησε απ την Χαλκίδα. Αψηφώντας την δήλωση κυβερνητικού εκπροσώπου Δημήτρη Μαρούδα (που είχε τις πλάτες του Ανδρέα Παπανδρέου) ότι: "ακόμη και δορυφορικά να εκπέμψουν, θα ρίξω τους δορυφόρους..." Μας έβγαλαν σε μια βάρκα στα τρελά νερά του Ευρίπου, μαζί με τον Γιάννη Καλαίτζόγλου να πάμε κόντρα στο ρεύμα του κρατικού μονοπώλιου στα ΜΜΕ. Στη συνέχεια δουλέψαμε μαζί στο ΜΕΓΚΑ. όταν ήταν διευθυντής ο Νίκος Χατζηνικολάου. Εγώ έκανα τον τηλε-πειρατή, που είχα βρει ένα κόλπο, ένα υπερόπλο και χάκαρα το κανάλι, έβγαινα μέσα απ τα "χιόνια", παρέβαλλα την εκπομπή του κι έλεγα τα δικά μου. Το αντεργκράουντ σόου το σκηνοθετούσε ο πανμέγιστος, αξιομακάριστος, Τάσος Μπρισίμ (ο οποίος με έβγαζε αίφνης ανάμεσα στους καλεσμένους, να πίνω φραπέ στο πάτωμα ή να ορμάω απ το ταβάνι του στούντιο) και ήταν τόσο πετυχημένο σκηνοθετικά που ακόμη και κορυφαίοι σκηνοθέτες του τηλεφωνούσαν :"ρε συ Τασούλη αυτός ο Ρουμελιώτης έχει βρει ένα πομπό και έχει κάνει την εκπομπή του Νάσου κόλαση"!... Ο φίλος μου ο Νάσος Αθανασίου, αυτό το παιδί απ το Αιγάλεω, ήταν από τους τελευταίους μεγάλους της αληθινής δημοσιογραφίας, έφυγε σε ηλικία 75 χρονών. Ήταν απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και εργάστηκε ως δημοσιογράφος στις εφημερίδες Έθνος, Καθημερινή, Ελεύθερος Τύπος και στα περιοδικά Ένα και Εικόνες. Στις 2 Φεβρουαρίου 1976 ξεκίνησε να παρουσιάζει στην ΕΡΤ την ενημερωτική εκπομπή κάθε μεσημέρι. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ και εκπροσώπησε την Ένωση στη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων. Είχε εκλεγεί τρεις φορές βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο υπόλοιπο Αττικής», ανέφερε ο Ανδρέας Ρουμελιώτης.

Ο Νάσος Αθανασίου ασχολήθηκε και με την πολιτική διατελώντας βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάιο του 2012 έως και το 2023. Το 2023, αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά, συμμετέχοντας στο Μεταβατικό Πανελλαδικό Συντονιστικό Νέας Αριστεράς

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:22ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο με γουρούνα στην Ίο – Νεκρός 22χρονος αλλοδαπός

17:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί - Πότε πληρώνεται και ποιοι το δικαιούνται για το 2026

17:10LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Πότε θα δούμε το τελευταίο επεισόδιο της σειράς;

17:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παγκόσμια αίσθηση από τις δηλώσεις Προκοπίου: «Η Ελλάδα έχει παράδοση στο να σπάει τα εμπάργκο από την αρχαιότητα» - Παίρνουν θέση τα σκάφη του

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 35χρονος για την υπόθεση του ακέφαλου πτώματος στο Καλοχώρι - Tι λέει η σύζυγος του κατηγορούμενου

17:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο κατά φαντασίαν ασθενής, με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη στο Θέατρο Βράχων – Μελίνα Μερκούρη

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Οι ονειρεμένες παραλίες της Ευρώπης - Η Ελλάδα κυριαρχεί στο Top 10

17:00LIFESTYLE

Sabrina Carpenter: Έλαβε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον άνδρα, που προσπάθησε να μπει στο σπίτι της

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Σύγκρουση οχήματος με αρκούδα στα Γρεβενά

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Βαλυράκη - Πραγματογνώμονας: «Είμαι βέβαιος ότι υπήρχαν δύο σκάφη»

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Νάσος Αθανασίου: Συγκινεί το «αντίο» της Σεμίνας Διγενή στον συμπαρουσιαστή της - «Δίπλα σου μπουσούλησα στη ζωντανή τηλεόραση...»

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Καταπέλτης ο Οζέλ κατά Ερντογάν: Η δημοκρατική κρίση της Τουρκίας μετατρέπεται σε κρίση ασφαλείας

16:37ΥΓΕΙΑ

15 πρώιμα συμπτώματα που θα μπορούσαν να είναι σημάδι καρκίνου [πίνακας]

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Αλεξανδρούπολη

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Μαζικοί έλεγχοι της Τροχαίας στην Αττική: 24 συλλήψεις και 21.126 αλκοτέστ

16:02ΥΓΕΙΑ

SMS σε όλους τους πολίτες άνω των 60 ετών για την πρόληψη των πνιγμών στις ελληνικές θάλασσες

16:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026 - ΣΤ' Όμιλος: Τα προφίλ των Ολλανδίας, Ιαπωνίας, Σουηδίας και Τυνησίας - Τα ρόστερ, τα φαβορί και το πρόγραμμα

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Είχε πρόβλημα στην πισίνα του - Βρήκε μια τεράστια οχιά εγκατεστημένη στο skimmer

15:51ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η νέα φορητή κονσόλα της ASUS έρχεται με OLED οθόνη και βελτιώνει όσα ξέραμε για το gaming

15:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τους συνταξιούχους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:56ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Είχε πρόβλημα στην πισίνα του - Βρήκε μια τεράστια οχιά εγκατεστημένη στο skimmer

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Ο δράστης κατακρεούργησε την Σίλια με περισσότερες από 40 μαχαιριές

11:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο Άρειος Πάγος δικαίωσε τον Ολυμπιονίκη Νίκο Κακλαμανάκη στη διαμάχη με την Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία

15:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Κορυδαλλού: Αυτός είναι ο Αλβανός δραπέτης - Εκμεταλλεύτηκε την ώρα της προμήθειας ψωμιού

21:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέλος εποχής για τον σπουδαίο Κλιντ Ίστγουντ; «Ναι, έχει αποσυρθεί από τον κινηματογράφο»

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Εξετάζεται άγριο ενδοοικογενειακό επεισόδιο πριν ένα μήνα - Ο ισχυρισμός που σκηνοθέτησε ο καθ'ομολογίαν δολοφόνος και το «κατεβασμένο ρελέ»

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Νάσος Αθανασίου: Συγκινεί το «αντίο» της Σεμίνας Διγενή στον συμπαρουσιαστή της - «Δίπλα σου μπουσούλησα στη ζωντανή τηλεόραση...»

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 35χρονος για την υπόθεση του ακέφαλου πτώματος στο Καλοχώρι - Tι λέει η σύζυγος του κατηγορούμενου

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Απόκοσμη ανακάλυψη στη Σαχάρα: Βρήκαν 260 κυκλικούς τάφους με ένα κοινό, ανατριχιαστικό στοιχείο

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Ο δικηγόρος του καθ' ομολογίαν δολοφόνου επιχειρεί να αθωώσει τον πελάτη του: «Είδα έναν άνθρωπο που είχε δεχθεί επίθεση, είναι ανθρώπινο κουρέλι»

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Νερό... πολυτελείας στη Σαντορίνη: 6,30 ευρώ στο αεροδρόμιο, 1,86 ευρώ στο σούπερ μάρκετ

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Σύγκρουση οχήματος με αρκούδα στα Γρεβενά

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Λονδίνο: Νοσηλευτές άφησαν αβοήθητη 20χρονη με φρικτούς πόνους στο στομάχι για να δουν ποδόσφαιρο - Λίγες ώρες αργότερα κατέληξε

12:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κλιντ Ίστγουντ: Ο μοναχικός καουμπόι του κινηματογράφου ρίχνει αυλαία στη σπουδαία καριέρα του

15:10ΦΑΡΜΑΚΟ

Ποια είναι η υπό δοκιμή ογκολογική θεραπεία που φαίνεται αποτελεσματική σε πολλούς τύπους όγκων

14:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Οι αποχωρήσεις, ο ξαφνικός θάνατος της ΚΟ και η επόμενη μέρα για τον Σακελλαρίδη

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Βασιλιάς Κάρολος θέλει να δει τα εγγόνια του, αλλά θέτει έναν αυστηρό όρο στον Χάρι

13:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από το «πάρε τηλέφωνο τον εραστή σου» στο «κυκλοφορώ μ' ένα μωρό»: Αφιέρωμα στα πιο καλτ λαϊκά τραγούδια

16:37ΥΓΕΙΑ

15 πρώιμα συμπτώματα που θα μπορούσαν να είναι σημάδι καρκίνου [πίνακας]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ