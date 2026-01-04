Γιώργος Παπαδάκης: Συγκινεί το «αντίο» της Σεμίνας Διγενή στον συμπαρουσιαστή της

Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη συγκλόνισε, τη δημοσιογραφική οικογένεια.

Ιδιαίτερο ήταν το αντίο της επί χρόνια συμπαρουσιάστριάς του και συνεργάτιδός του, Σεμίνας Διγενή, όταν εμφανίστηκαν μαζί με τον Νάσο Αθανασίου και στη συνέχεια με τον Γιάννη Δημαρά, στη τηλεοπτική συχνότητα της ΕΡΤ για την εκπομπή «Τρεις στον Αέρα».

Σήμερα στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του, η Σεμίνα Διγενή συγκινεί με τον αποχαιρετισμό της, δίνοντας μία υπόσχεση στον συνάδερφό της, ότι οι ζωντανές συνέσεις τους δεν θα τελειώσουν ποτέ.