Το Ιράν σηκώνει το γάντι μετά την επίθεση στο νησί Χάργκ

Ο εκπρόσωπος του Κεντρικού Αρχηγείου «Khatam al-Anbiya» του Ιράν απάντησε στις απειλές του Ντόναλντ Τραπ, που νωρίτερα είπε ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν στο νησί Χάργκ, εφόσον αυτό εμποδίσει τον διάπλου πλοίων από το στενό του Χορμού.

Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος του Ιράν, σε περίπτωση επίθεσης κατά των πετρελαϊκών, οικονομικών και ενεργειακών υποδομών του Ιράν, όλες οι πετρελαϊκές, οικονομικές και ενεργειακές υποδομές που σχετίζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστραφούν.

Σημείωσε συγκεκριμένα: «Προειδοποίηση προς το επιθετικό και ηττημένο καθεστώς των Ηνωμένων Πολιτειών: σε απάντηση στις δηλώσεις του επιθετικού και τρομοκρατικού προέδρου των ΗΠΑ, δηλώνουμε ότι σε περίπτωση επίθεσης κατά των πετρελαϊκών, οικονομικών και ενεργειακών υποδομών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, όπως έχουμε προειδοποιήσει προηγουμένως, όλες οι πετρελαϊκές, οικονομικές και ενεργειακές υποδομές που ανήκουν σε πετρελαϊκές εταιρείες σε ολόκληρη την περιοχή οι οποίες έχουν αμερικανικά μερίδια ή συνεργάζονται με τις ΗΠΑ θα καταστραφούν και θα μετατραπούν σε σωρό στάχτης.

