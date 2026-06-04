Η «χρυσή λίστα» της ψυχαγωγίας – Ποια πρόσωπα ξεχώρισαν στον τηλεοπτικό κυκεώνα

Η τηλεοπτική σεζόν ολοκληρώνεται και ο απολογισμός έχει νικητές

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η «χρυσή λίστα» της ψυχαγωγίας – Ποια πρόσωπα ξεχώρισαν στον τηλεοπτικό κυκεώνα
LIFESTYLE
4'
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Σε ένα μήνα οι τηλεαστέρες της ψυχαγωγίας θα αποχαιρετήσουν τους τηλεθεατές, ολοκληρώνοντας μία δύσκολη χρονιά που τα είχε όλα: εκπλήξεις, αποχωρήσεις, περικοπές και αλλαγές σκυτάλης, μα κυρίως έναν σκληρό ανταγωνισμό από τον οποίο λίγοι γλίτωσαν. Τα ραβασάκια της Nielsen έδιναν καθημερινά τον παλμό και, όσο κι αν κάποιοι δηλώνουν ότι γυρίζουν την πλάτη στις μετρήσεις, η τηλεθέαση είναι το δυνατό χαρτί κάθε παρουσιαστή στο χρηματιστήριο της τηλεόρασης.

Οι νικητές της ψυχαγωγίας μπορεί να μετριούνται στα δάχτυλα των δύο χεριών, όμως σίγουρα αξίζουν ειδική μνεία καθώς βγήκαν αλώβητοι από τις φετινές μάχες, πολλές φορές πηγαίνοντας κόντρα στα προγνωστικά και τις προβλέψεις.

Μία τέτοια περίπτωση είναι ο Σάκης Ρουβάς. Μπορεί να μην είναι παρουσιαστής, αν και μετρά πλέον στο βιογραφικό του αρκετά σόου, όμως είναι ένα από τα βασικά συστατικά της μεγάλης επιτυχίας του «Your Face Sounds Familiar». Όταν ο ΑΝΤ1 ανακοίνωνε την επιστροφή του πρότζεκτ, πριν από κάποιο καιρό, κανείς δεν περίμενε ότι τα βράδια της Κυριακής θα έχουν πρωταγωνιστή. Το σόου μεταμφιέσεων σκαρφαλώνει στο «χρυσό» πλέον 20% και ο τραγουδιστής έχει αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές. Άμεσος, επικοινωνιακός, με χιούμορ αλλά κυρίως λαμπερός, βάζει τη δική του σφραγίδα.

https://www.instagram.com/p/DZHeZNOCPI2/

Παραμένοντας στο κανάλι του Αμαρουσίου, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου κερδίζει σταθερά μία θέση στην εν λόγω λίστα. Πιστός «υπηρέτης» της ψυχαγωγίας, σε εποχές που πολλοί την απαρνήθηκαν, ο παρουσιαστής έχει ένα μεγάλο παράσημο στις πλάτες του: τη σχέση του με το κοινό. Ίσως είναι η μοναδική περίπτωση διάσημου παρουσιαστή, που συνεχίζει να θεωρείται το παιδί της διπλανής πόρτας και με αυτή τη στάση ζωής καταφέρνει να ξεχωρίζει. Με τρεις εκπομπές στο ενεργητικό του, μπόρεσε να διατηρήσει τα ποσοστά του και στην περίπτωση του «The 2night show» να κατακτήσει πρωτιές.

Και μπορεί στον ΑΝΤ1 η επιτυχία να είναι γένους αρσενικού, όμως στον ALPHA… έχει άρωμα γυναίκας. Σταματίνα Τσιμτσιλή και Κατερίνα Καινούργιου ολοκληρώνουν μία εξαιρετική σεζόν, όχι μόνο χωρίς απώλειες, αλλά με σημαντικά ποσοστά που σε αρκετές ημέρες ξεπερνούσαν το 20%. Ειδικά στην περίπτωση της δεύτερης, το στοίχημα ήταν μεγάλο αφού τόλμησε και έκανε ριζικές αλλαγές. Πρόσωπα μπροστά και πίσω από τις κάμερες άλλαξαν, η εκπομπή έγινε πιο παρεϊστικη και χαλαρή, και γρήγορα το «στέμμα» επέστρεψε στην KatKen. Βέβαια, κι εκείνη αυτή τη σεζόν έκανε restart ζωής, αλλάζοντας πίστα, βιώνοντας τη μεγαλύτερη προσωπική ευτυχία και απολαμβάνοντας 100% την επιτυχία για την οποία κόπιασε για χρόνια ολόκληρα.

https://www.instagram.com/p/DYNNF_xiESJ/

Η Ναταλία Γερμανού είναι μία διαχρονική αξία και αυτό δεν αλλάζει. Με πορεία πολλών ετών, συνεπής απέναντι στην τηλεοπτική στάση που έχει επιλέξει να κρατά, ξεχωρίζει όχι μόνο λόγω της τηλεθέασης του «Καλύτερα δε γίνεται!» στον ALPHA, αλλά κυρίως γιατί έχει καταφέρει κάτι που πολλοί θα ζήλευαν: ο τηλεθεατής ξέρει ότι κάθε Σαββατοκύριακο θα δει μία καλοκουρδισμένη εκπομπή, με πλούσια θεματολογία, συνεντεύξεις, αφιερώματα, άποψη, που αποφεύγει την τηλεοπτική κιτρινίλα. Και αυτό είναι σπάνιο πλέον.

Στο μετερίζι του STAR, ο σταθερός νικητής για παραπάνω από δέκα χρόνια είναι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Η ήρεμη δύναμη των τηλεοπτικών απογευμάτων, ο άνθρωπος που κατάφερε να χτίσει μία ειλικρινή σχέση με το κοινό του, έστειλε και φέτος τον «Τροχό της τύχης» σε υψηλά επίπεδα και τα στελέχη είναι εξαιρετικά ικανοποιημένα. Φυσικά, έχει πάρει ήδη το πράσινο φως και η επιτυχία αναμένεται να έχει συνέχεια.

https://www.instagram.com/p/DYCxZFhDP_c/

Όσον αφορά στο MEGA; Η Μαρία Μπεκατώρου αποδεικνύει ξανά ότι το να μείνεις στην κορυφή είναι μεγάλο χάρισμα! Η παρουσιάστρια ολοκληρώνει μία ακόμη εξαιρετική χρονιά με το «Chase» και παίρνει με ευκολία το εισιτήριο για την επόμενη χρονιά.

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