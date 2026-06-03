Έχω Παιδιά: Τέλος η σειρά του MEGA - Το συγκινητικό αντίο της Οικονομάκου

Η κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», κράτησε παρέα στο κοινό για δύο χρονιές ωστόσο ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει οριστικά. Οι συντελεστές έκαναν το τελευταίο γύρισμα και η Αθηνά Οικονομάκου ανέβασε ένα βίντεο γεμάτο συγκίνηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Και κάπως έτσι έφτασε στο τέλος του αυτό το όμορφο ταξίδι… Δεν είναι εύκολο να βρω τις σωστές λέξεις για να περιγράψω όλα όσα νιώθω αυτή τη στιγμή. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι πως νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη. Το “Έχω Παιδιά” ήρθε σε μια περίοδο της ζωής μου που το χρειαζόμουν περισσότερο απ’ όσο ίσως ήξερα τότε. Και έγινε για μένα μια συνθήκη γεμάτη φως, γέλιο, δημιουργία, ασφάλεια και υπέροχους ανθρώπους. Άνθρωποι μπροστά και πίσω από τις κάμερες, που με την καλοσύνη, το ταλέντο και την αγκαλιά τους έκαναν κάθε μέρα ξεχωριστή.

Άνθρωποι με τους οποίους μοιράστηκα αμέτρητες στιγμές, αστεία που δεν θα καταλάβει κανείς άλλος, κούραση, χαρές, συγκίνηση και πολλή αγάπη. Και φυσικά η Ιωάννα Ταλάζ. Μια ηρωίδα που αγάπησα πολύ. Που με έκανε να γελάσω, να ψάξω, να νιώσω, να συνδεθώ μαζί της με έναν τρόπο που θα κουβαλάω πάντα μέσα μου. Κάθε ρόλος αφήνει κάτι πίσω του, κι εκείνη μου άφησε περισσότερα απ’ όσα περίμενα. Φεύγω από αυτή τη διαδρομή με την καρδιά γεμάτη. Γεμάτη όμορφες αναμνήσεις, πρόσωπα που αγάπησα και στιγμές που θα με συνοδεύουν για πολύ καιρό ακόμη. Σας ευχαριστώ όλους. Για την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία, τα γέλια, τις αγκαλιές και όλα όσα δεν χωρούν σε μια ανάρτηση… Θα μου λείψετε πολύ», έγραψε χαρακτηριστικά.

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