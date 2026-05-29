Τηλεθέαση: Ανίκητες Τσιμτσιλή και Καινούργιου - Τι νούμερα έκαναν

Ο ALPHA έχει καταφέρει να δημιουργήσει μία δυνατή πρωινή ζώνη, με τις Σταματίνα Τσιμτσιλή και Κατερίνα Καινούργιου να μην αφήνουν ιδιαίτερα περιθώρια στον ανταγωνισμό. Έτσι, το πρωί της Πέμπτης, «χτύπησαν» και οι δύο 20άρια.

Συγκεκριμένα, το «Happy Day» σημείωσε 14,5% στο σύνολο και 25,1% στο δυναμικό κοινό. Η Κατερίνα Καινούργιου, που πήρε τη σκυτάλη με τη «Super Katerina» κατέγραψε 14,4% και 20% αντίστοιχα. Αναφορικά με τις υπόλοιπες ψυχαγωγικές εκπομπές, το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα κράτησε παρέα στο 10,9% του συνόλου και στο 8,9% των τηλεθεατών 18-54.

Το «Buongiorno» του MEGA, με τη Φαίη Σκορδά, έκανε 9% και 7,6% αντίστοιχα. Το «Breakfast@Star», που αποφασίσθηκε ότι ολοκληρώνει την πορεία του φέτος, κατέγραψε 7,8% στο σύνολο και 3,9% στους τηλεθεατές 18-54. Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα», που πήραν τη σκυτάλη, βρέθηκαν στο 7,4% του συνόλου και στο 6,9% του δυναμικού κοινού.

Στο ενημερωτικό μετερίζι, το μαγκαζίνο «10 Παντού» του OPEN σημείωσε 8,9% στο σύνολο και 6,6% στο δυναμικό κοινό. Οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ έκαναν 15,5% στο σύνολο και 6,4% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You», που πήρε το lead in, έκανε 10,6% στο σύνολο και 5,5% στο δυναμικό κοινό.

Διαβάστε επίσης