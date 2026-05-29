Υπουργείο Παιδείας για το δυστύχημα στον Φενεό: Βαθιά θλίψη για την απώλεια του διευθυντή

Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Φενεού, Ιωάννη Σκάγια, που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα, εκφράζει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Ο άτυχος 37χρονος επέστρεφε στο σπίτι του στη Σκάλα Λακωνίας, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και βρέθηκε σε αρδευτικό κανάλι.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο απευθύνει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στις δύσκολες αυτές στιγμές.

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του και ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο αυτές τις δύσκολες στιγμές», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας.

