Ο Κώστας Τσουρός αποχαιρέτησε το κοινό του ΣΚΑΪ – «Να προσέχετε ποιους έχετε δίπλα σας»

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

  • Ο Κώστας Τσουρός αποχαιρέτησε το κοινό του μετά το οριστικό τέλος της εκπομπής «Το’χουμε».
  • Ο παρουσιαστής τόνισε ότι δούλεψε με αγάπη όλη τη χρονιά, ανεξαρτήτως του αριθμού τηλεθεατών.
  • Αναγνώρισε ότι η φετινή τηλεοπτική χρονιά ήταν περιπετειώδης, με δυσκολίες και χρήσιμα μαθήματα.
  • Ο Τσουρός απέφυγε να σχολιάσει λεπτομερώς το τηλεοπτικό παρασκήνιο, αφήνοντας τους θεατές να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα.
  • Στο φινάλε, ευχήθηκε καλό καλοκαίρι και προέτρεψε το κοινό να προσέχει τους εαυτούς του και τους γύρω του.
Μία δύσκολη τηλεοπτική χρονιά ολοκληρώνεται για τον Κώστα Τσουρό. Το απόγευμα της Παρασκευής, ο παρουσιαστής αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές αφού η εκπομπή «Το’χουμε» έριξε οριστικά αυλαία.

«Φτάσαμε στο τέλος. Παιδιά εμείς τα είπαμε χθες τα αποχαιρετιστήρια, με κάνατε να συγκινηθώ με τα ωραία σας λόγια, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε και τους τηλεθεατές», είπε αρχικά ο Κώστας Τσουρός.

«Το μόνο που θέλω να πω είναι το εξής: Και ένας μόνο τηλεθεατής να μας έβλεπε φέτος, θα ήταν τιμή μας και θα κάναμε τη δουλειά μας με την ίδια αγάπη και τον ίδιο τρόπο που την κάναμε όλη τη χρονιά για εσάς. Καλό Καλοκαίρι, να προσέχετε τους εαυτούς σας, ποιους έχετε δίπλα σας. Να περάσετε τέλεια και τα ξαναλέμε», πρόσθεσε ο Κώστας Τσουρός στο φινάλε της εκπομπής του.

«Φτάνει στο τέλος του αυτό το περιπετειώδες φετινό ταξίδι με τα καλά, τα κακά και τα χρήσιμα μαθήματα. Εγώ κρατάω την αγάπη με την οποία δουλέψαμε για αυτή την εκπομπή και τις σχέσεις που παρέμειναν ανέγγιχτες παρά τις δυσκολίες», δήλωσε ο Κώστας Τσουρός στις κάμερες το πρωί της Παρασκευής.

«Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να πω για όλα αυτά που έγιναν. Μπορείτε να απαντήσετε και μόνοι σας αν ένιωσα πίεση τη φετινή χρονιά. Αυτό που συνέβη φέτος δεν έχει συμβεί και πολλές φορές. Εγώ ό,τι ήταν να πω, το είπα στην εκπομπή μου», αρκέστηκε να απαντήσει ο παρουσιαστής για το τηλεοπτικό παρασκήνιο.

