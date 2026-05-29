Τραμπ: Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν - Σήμερα η τελική απόφαση για τη συμφωνία

Κρίσιμες ώρες για το τέλος της σύρραξης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν 

Δημήτρης Μάνωλης

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ θα λάβει την τελική απόφαση για τη συμφωνία με το Ιράν σε συνάντηση στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου την Παρασκευή.
  • Ο ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ θα αρθεί και τα ακινητοποιημένα πλοία θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους.
  • Το Ιράν πρέπει να δεχτεί ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ για ελεύθερη ναυσιπλοΐα χωρίς χρεώσεις.
  • Οι υποβρύχιες νάρκες στα Στενά του Ορμούζ θα καθαριστούν πλήρως, με το Ιράν να ολοκληρώνει την απομάκρυνση ή ανατίναξή τους.
  • Το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν που βρίσκεται βαθιά υπόγεια θα ανασυρθεί και θα καταστραφεί σε συνεργασία των ΗΠΑ, Ιράν και Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα πραγματοποιήσει συνάντηση την Παρασκευή στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου (Situation Room), προκειμένου να λάβει την τελική απόφαση σχετικά με μια συμφωνία με το Ιράν.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι η συνάντηση θα είναι καθοριστική για την τελική έγκριση ή απόρριψη της συμφωνίας, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο όπου οι δύο πλευρές εξετάζουν ένα πλαίσιο συμφωνίας που αφορά την αποκλιμάκωση των εντάσεων και τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει ακόμη οριστική έγκριση από τις δύο κυβερνήσεις.

«Ο αποκλεισμός μας θα αρθεί και τα ακινητοποιημένα πλοία θα πρέπει να προετοιμαστούν για την επιστροφή τους στην πατρίδα τους»

Τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στο Στενό του Ορμούζ «λόγω του έκτακτου και άνευ προηγουμένου ναυτικού αποκλεισμού μας, ο οποίος τώρα θα αρθεί, μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία επιστροφής στην πατρίδα τους. Πείτε γεια στις συζύγους σας, στους συζύγους σας, στους γονείς σας και στις οικογένειές σας, στον αγαπημένο σας Πρόεδρο!», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η πυρηνική σκόνη του Ιράν θα καταστραφεί»

«Η πυρηνική σκόνη, η οποία βρίσκεται θαμμένη βαθιά στο υπέδαφος, θα ανακαλυφθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες (η μόνη χώρα, μαζί με την Κίνα, που διαθέτει τη μηχανική δυνατότητα να το πράξει), σε στενό συντονισμό και συνεργασία με το Ιράν και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, και θα καταστραφεί», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εκπομπή του «Κοινωνική Αλήθεια», αναφερόμενος στο ιρανικό ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού.

Tο Ιράν πρέπει να αποδεχτεί ότι δεν θα έχει πυρηνικά όπλα

«Το Ιράν πρέπει να αποδεχτεί ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα. Το Στενό του Ορμούζ πρέπει να ανοίξει αμέσως, χωρίς χρέωση, στην απεριόριστη θαλάσσια κυκλοφορία και προς τις δύο κατευθύνσεις», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Truth. «Όλες οι νάρκες, εάν υπάρχουν, θα καθαριστούν. Το Ιράν θα ολοκληρώσει την άμεση απομάκρυνση ή/και πυροδότηση όλων των υπολοίπων ναρκών, οι οποίες δεν θα είναι πολλές», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

«Το Ιράν πρέπει να δεσμευτεί ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα. Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια, για την απρόσκοπτη ναυτιλιακή κυκλοφορία και προς τις δύο κατευθύνσεις. Όλες οι υποβρύχιες νάρκες (βόμβες), αν υπάρχουν, θα εξουδετερωθούν (έχουμε ήδη απομακρύνει, μέσω ανατίναξης, πολλές τέτοιες νάρκες με τα εξαιρετικά υποβρύχια ναρκαλιευτικά μας. Το Ιράν θα ολοκληρώσει την άμεση απομάκρυνση και/ή την ανατίναξη των όποιων ναρκών έχουν απομείνει, οι οποίες δεν θα είναι πολλές!). Τα πλοία που έχουν παγιδευτεί στα Στενά λόγω του εκπληκτικού και άνευ προηγουμένου Ναυτικού Αποκλεισμού μας, ο οποίος τώρα θα αρθεί, μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία της «επιστροφής στο σπίτι!» Πείτε ΓΕΙΑ στις συζύγους, τους συζύγους, τους γονείς και τις οικογένειές σας εκ μέρους μου, του αγαπημένου σας Προέδρου! Το εμπλουτισμένο υλικό, που μερικές φορές αναφέρεται ως «πυρηνική σκόνη», το οποίο είναι θαμμένο βαθιά υπόγεια με σχεδόν καταρρακωμένα βουνά, που προκλήθηκαν από την ισχυρή επίθεση των βομβαρδιστικών B2 μας πριν από 11 μήνες, τα οποία βρίσκονται από πάνω του, θα ανασυρθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες (οι οποίες, όπως έχει συμφωνηθεί, είναι η μόνη χώρα, μαζί με την Κίνα, με τη μηχανική ικανότητα να το πράξει!), σε στενή συνεργασία και συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, καθώς και με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, και θα ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ. Δεν θα ανταλλαγούν χρήματα, μέχρι νεωτέρας. Έχουν συμφωνηθεί και άλλα θέματα, πολύ μικρότερης σημασίας. Θα συναντηθώ τώρα, στην Αίθουσα Επιχειρήσεων, για να λάβω την τελική απόφαση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα» έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

