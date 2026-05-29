Τραμπ: Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν - Σήμερα η τελική απόφαση για τη συμφωνία

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα πραγματοποιήσει συνάντηση την Παρασκευή στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου (Situation Room), προκειμένου να λάβει την τελική απόφαση σχετικά με μια συμφωνία με το Ιράν.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι η συνάντηση θα είναι καθοριστική για την τελική έγκριση ή απόρριψη της συμφωνίας, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο όπου οι δύο πλευρές εξετάζουν ένα πλαίσιο συμφωνίας που αφορά την αποκλιμάκωση των εντάσεων και τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει ακόμη οριστική έγκριση από τις δύο κυβερνήσεις.

«Ο αποκλεισμός μας θα αρθεί και τα ακινητοποιημένα πλοία θα πρέπει να προετοιμαστούν για την επιστροφή τους στην πατρίδα τους»

Τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στο Στενό του Ορμούζ «λόγω του έκτακτου και άνευ προηγουμένου ναυτικού αποκλεισμού μας, ο οποίος τώρα θα αρθεί, μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία επιστροφής στην πατρίδα τους. Πείτε γεια στις συζύγους σας, στους συζύγους σας, στους γονείς σας και στις οικογένειές σας, στον αγαπημένο σας Πρόεδρο!», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η πυρηνική σκόνη του Ιράν θα καταστραφεί»

«Η πυρηνική σκόνη, η οποία βρίσκεται θαμμένη βαθιά στο υπέδαφος, θα ανακαλυφθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες (η μόνη χώρα, μαζί με την Κίνα, που διαθέτει τη μηχανική δυνατότητα να το πράξει), σε στενό συντονισμό και συνεργασία με το Ιράν και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, και θα καταστραφεί», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εκπομπή του «Κοινωνική Αλήθεια», αναφερόμενος στο ιρανικό ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού.

Tο Ιράν πρέπει να αποδεχτεί ότι δεν θα έχει πυρηνικά όπλα

«Το Ιράν πρέπει να αποδεχτεί ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα. Το Στενό του Ορμούζ πρέπει να ανοίξει αμέσως, χωρίς χρέωση, στην απεριόριστη θαλάσσια κυκλοφορία και προς τις δύο κατευθύνσεις», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Truth. «Όλες οι νάρκες, εάν υπάρχουν, θα καθαριστούν. Το Ιράν θα ολοκληρώσει την άμεση απομάκρυνση ή/και πυροδότηση όλων των υπολοίπων ναρκών, οι οποίες δεν θα είναι πολλές», πρόσθεσε ο πρόεδρος.