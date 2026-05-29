Αισιοδοξία στον Λευκό Οίκο για συμφωνία με το Ιράν – Όλο το παρασκήνιο και οι συναντήσεις

Snapshot Στον Λευκό Οίκο επικρατεί αισιοδοξία για επικείμενη συμφωνία το Ιράν που θα τερματίσει τον πόλεμο και θα παρατείνει την εκεχειρία για 60 ημέρες.

Οι δύο χώρες έχουν συμφωνήσει σε πλαίσιο συμφωνίας, αλλά χρειάζεται ακόμη το «πράσινο φως» από τον Ντόναλντ Τραμπ και την ηγεσία του Ιράν.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, επισήμανε ότι υπάρχουν ακόμη αδιέξοδα που πρέπει να επιλυθούν, ειδικά σχετικά με τον εμπλουτισμό του πυρηνικού προγράμματος.

Σύμβουλοι του Τραμπ ανέφεραν ότι η Τεχεράνη έχει κάνει σημαντικές και ουσιαστικές παραχωρήσεις, αλλά η συμφωνία δεν είναι ακόμα οριστική.

Το Πακιστάν μεσολαβεί στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τον ΥΠΕΞ του Πακιστάν να συναντάται με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσινγκτον.

Αισιοδοξία επικρατεί στον Λευκό Οίκο, καθώς η συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά. Οι δηλώσεις των Αμερικανών που «δείχνουν» ότι η συμφωνία πλησιάζει στην υπογραφή της πληθαίνουν τις τελευταίες ημέρες.

Νωρίτερα την Πέμπτη, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο BBC ότι οι δύο χώρες είχαν συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο συμφωνίας και εκκρεμεί το πράσινο φως από τον Ντόναλντ Τραμπ και την ηγεσία του Ιράν.

Ωστόσο, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Tasnim ανέφερε ότι η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί ούτε επιβεβαιωθεί.

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς είπε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν πρέπει ακόμη να επιλύσουν διάφορα αδιέξοδα πριν καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον πόλεμο, δήλωσε ο Τζέι Ντι Βανς.

Σε ερώτηση του BBC σχετικά με το αν ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας, ο Τζέι Ντι Βανς απάντησε ότι είναι πολύ νωρίς για να πει «πότε ή αν» οι δύο πλευρές θα οριστικοποιήσουν μια συμφωνία.

«Διαπραγματευόμαστε ορισμένες διατυπώσεις. Έχουμε κάνει πολλή πρόοδο», ανέφερε ο κ. Βανς σε δημοσιογράφους στην βάση Άντριους. «Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και ότι ο πρόεδρος θα είναι σε θέση να εγκρίνει τη συμφωνία, αλλά φυσικά, αυτό μένει να εξακριβωθεί», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία θα παρατείνει την εκεχειρία για 60 ημέρες και θα δρομολογήσει συνομιλίες για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης, ο Βανς τόνισε ότι οι διαπραγματευτές «συζητούν επίμονα για μερικά σημεία της διατύπωσης», τα οποία περιλαμβάνουν το «ζήτημα του εμπλουτισμού».

«Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, αλλά είμαστε πολύ κοντά και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό», είπε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Τι μεταδίδεται για τους όρους της συμφωνίας

Ενώ εντείνονταν οι ανησυχίες πως οι διαπραγματεύσεις κινδύνευαν να καταρρεύσουν, πηγές του AFP στην αμερικανική κυβέρνηση ανέφεραν πως διαμορφώθηκε πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν, το οποίο προβλέπει παράταση για εξήντα ημέρες της κατάπαυσης του πυρός σε εφαρμογή από την 8η Απριλίου, που ωστόσο χρειάζεται να εγκριθεί από τον πρόεδρο Τραμπ.

Την πληροφορία μετέδωσε αρχικά ο αμερικανικός ιστότοπος Axios, σύμφωνα με τις πληροφορίες του οποίου το «μνημόνιο κατανόησης» δεν ρυθμίζει το ζήτημα του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας --θα τεθεί σε διαπραγμάτευση μέσα στις 60 ημέρες-- αλλά θα συμπεριλάβει ρητή δέσμευση της Τεχεράνης πως δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου.

Για το ζήτημα του Ορμούζ, το πρωτόκολλο προβλέπει «απρόσκοπτη» πρόσβαση στο στενό, κατά τις πληροφορίες του Axios, που επικαλέστηκε δυο πηγές του στην αμερικανική κυβέρνηση. Σε αντάλλαγμα, ο αμερικανός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα αρθεί και η Τεχεράνη θα αποκτήσει ξανά τη δυνατότητα να διαθέτει νόμιμα το πετρέλαιό της στις διεθνείς αγορές, χάρη σε αναστολή των αμερικανικών κυρώσεων.

Διαμηνύοντας πως δεν θα ανεχθεί «καμιά απόπειρα να επιβληθεί σύστημα διοδίων», ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ απείλησε να στραφεί εναντίον του Ομάν, σύμμαχου του ΗΠΑ και γείτονα του Ιράν, αν το σουλτανάτο συνεργαστεί με την Τεχεράνη για τον έλεγχο του στενού.

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε εξάλλου χθες νέες κυρώσεις με σκοπό να στραγγίξει τους πόρους που αντλούνται από τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου.

Υπάρχουν ζητήματα στα οποία οι δύο πλευρές μοιάζουν να δυσκολεύονται να συμφωνήσουν. Πέρα από το τέλος των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, η ιρανική κυβέρνηση αξιώνει να αποδεσμευτούν πόροι 24 δισεκατομμυρίων παγωμένοι στο εξωτερικό. Και, όσον αφορά το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας, δεν δέχεται να βγει από τη χώρα το απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου κατά υψηλό ποσοστό που διαθέτει ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απαιτεί την καταστροφή του.

«Σημαντικές και ουσιαστικές παραχωρήσεις από την Τεχεράνη»

Επιπλέον σύμβουλος του Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη έκανε «σημαντικές, ουσιαστικές και δραματικές παραχωρήσεις». Ο αναπληρωτής επιτελάρχης και σύμβουλος Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Στίβεν Μίλερ, δήλωσε ότι, εκτός από την «πλήρη επαναλειτουργία» των Στενών του Ορμούζ, το Ιράν έχει κάνει «πολλές άλλες παραχωρήσεις που θα αποκαλυφθούν στο μέλλον».

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Μίλερ χαρακτήρισε τις παραχωρήσεις ως «σημαντικές, ουσιαστικές και δραματικές», λέγοντας ότι «θα ήταν αδύνατες πριν από λίγο καιρό».

«Αλλά, ξαναλέω, δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία. Τίποτα δεν είναι οριστικό μέχρι να γίνει οριστικό», τόνισε ο Μίλερ. «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι διατηρεί το δικαίωμα, τώρα ή οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον, να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί και να προστατεύσει την εθνική ασφάλεια της Αμερικής», πρόσθεσε ο Μίλερ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός που θα λάβει αυτή την απόφαση, και μόνο ο πρόεδρος Τραμπ. Είναι άμεσα και προσωπικά εμπλεκόμενος στις διαπραγματεύσεις, διασφαλίζοντας ότι τα αποτελέσματα ανταποκρίνονται στα πρότυπά του», σημείωσε ο αναπληρωτής επιτελάρχης του Λευκού Οίκου.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην αμερικανική πρεσβεία στη Ρώμη, την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026. Pool AFP

Συνάντηση Ρούμπιο με τον ΥΠΕΞ του Πακιστάν

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί σήμερα με τον αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν Μοχάμαντ Ισχάκ Νταρ στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ουάσιγκτον.

Το Πακιστάν έχει αναλάβει τον ρόλο του μεσολαβητή στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ενώ υψηλόβαθμοι Πακιστανοί αξιωματούχοι επισκέφθηκαν επίσης το Ιράν τις τελευταίες ημέρες.

ΗΠΑ: Διαψεύδουν ότι οι Ιρανοί κατέρριψαν αμερικανικό drone

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διέψευσαν τις πρώτες πρωινές ώρες πληροφορίες ιρανικών μέσων ενημέρωσης κατά τις οποίες καταρρίφθηκε χθες Πέμπτη αμερικανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στην περιοχή του Κόλπου.

Τα δημοσιεύματα είναι «ψευδή», ανέφερε μέσω X, με όλα τα γράμματα κεφαλαία, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), διαβεβαιώνοντας πως δεν χάθηκε κανένα αμερικανικό αεροσκάφος και ότι όλοι οι αεροπορικοί «πόροι» είναι γνωστό πού βρίσκονται.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που θεωρείται προσκείμενο στους Φρουρούς της Επανάστασης --τον ιδεολογικό στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας-- ανέφερε νωρίτερα, επικαλούμενο αξιωματικό, ότι πύραυλος κατέρριψε αμερικανικό drone κοντά στην ιρανική πόλη Μπουσέχρ, όπου βρίσκεται σημαντικό λιμάνι.

Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες ούτε της μιας ούτε της άλλης πλευράς.

Παράλληλα, το πρακτορείο ειδήσεων FARS ανέφερε νωρίς σήμερα ότι η αντιαεροπορική άμυνα άνοιξε πυρ εναντίον «αντικειμένου» στον Κόλπο.

