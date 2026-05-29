Αισιοδοξία στον Λευκό Οίκο για συμφωνία με το Ιράν – Όλο το παρασκήνιο και οι συναντήσεις

Τι αναφέρουν υψηλόβαθμοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ για το ενδεχόμενο υπογραφής συμφωνίας με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Αισιοδοξία στον Λευκό Οίκο για συμφωνία με το Ιράν – Όλο το παρασκήνιο και οι συναντήσεις
AP
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στον Λευκό Οίκο επικρατεί αισιοδοξία για επικείμενη συμφωνία το Ιράν που θα τερματίσει τον πόλεμο και θα παρατείνει την εκεχειρία για 60 ημέρες.
  • Οι δύο χώρες έχουν συμφωνήσει σε πλαίσιο συμφωνίας, αλλά χρειάζεται ακόμη το «πράσινο φως» από τον Ντόναλντ Τραμπ και την ηγεσία του Ιράν.
  • Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, επισήμανε ότι υπάρχουν ακόμη αδιέξοδα που πρέπει να επιλυθούν, ειδικά σχετικά με τον εμπλουτισμό του πυρηνικού προγράμματος.
  • Σύμβουλοι του Τραμπ ανέφεραν ότι η Τεχεράνη έχει κάνει σημαντικές και ουσιαστικές παραχωρήσεις, αλλά η συμφωνία δεν είναι ακόμα οριστική.
  • Το Πακιστάν μεσολαβεί στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τον ΥΠΕΞ του Πακιστάν να συναντάται με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσινγκτον.
Snapshot powered by AI

Αισιοδοξία επικρατεί στον Λευκό Οίκο, καθώς η συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά. Οι δηλώσεις των Αμερικανών που «δείχνουν» ότι η συμφωνία πλησιάζει στην υπογραφή της πληθαίνουν τις τελευταίες ημέρες.

Νωρίτερα την Πέμπτη, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο BBC ότι οι δύο χώρες είχαν συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο συμφωνίας και εκκρεμεί το πράσινο φως από τον Ντόναλντ Τραμπ και την ηγεσία του Ιράν.

Ωστόσο, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Tasnim ανέφερε ότι η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί ούτε επιβεβαιωθεί.

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς είπε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν πρέπει ακόμη να επιλύσουν διάφορα αδιέξοδα πριν καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον πόλεμο, δήλωσε ο Τζέι Ντι Βανς.

Σε ερώτηση του BBC σχετικά με το αν ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας, ο Τζέι Ντι Βανς απάντησε ότι είναι πολύ νωρίς για να πει «πότε ή αν» οι δύο πλευρές θα οριστικοποιήσουν μια συμφωνία.

«Διαπραγματευόμαστε ορισμένες διατυπώσεις. Έχουμε κάνει πολλή πρόοδο», ανέφερε ο κ. Βανς σε δημοσιογράφους στην βάση Άντριους. «Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και ότι ο πρόεδρος θα είναι σε θέση να εγκρίνει τη συμφωνία, αλλά φυσικά, αυτό μένει να εξακριβωθεί», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία θα παρατείνει την εκεχειρία για 60 ημέρες και θα δρομολογήσει συνομιλίες για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.
Μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης, ο Βανς τόνισε ότι οι διαπραγματευτές «συζητούν επίμονα για μερικά σημεία της διατύπωσης», τα οποία περιλαμβάνουν το «ζήτημα του εμπλουτισμού».

«Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, αλλά είμαστε πολύ κοντά και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό», είπε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Τζέι Ντι Βανς

Τι μεταδίδεται για τους όρους της συμφωνίας

Ενώ εντείνονταν οι ανησυχίες πως οι διαπραγματεύσεις κινδύνευαν να καταρρεύσουν, πηγές του AFP στην αμερικανική κυβέρνηση ανέφεραν πως διαμορφώθηκε πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν, το οποίο προβλέπει παράταση για εξήντα ημέρες της κατάπαυσης του πυρός σε εφαρμογή από την 8η Απριλίου, που ωστόσο χρειάζεται να εγκριθεί από τον πρόεδρο Τραμπ.

Την πληροφορία μετέδωσε αρχικά ο αμερικανικός ιστότοπος Axios, σύμφωνα με τις πληροφορίες του οποίου το «μνημόνιο κατανόησης» δεν ρυθμίζει το ζήτημα του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας --θα τεθεί σε διαπραγμάτευση μέσα στις 60 ημέρες-- αλλά θα συμπεριλάβει ρητή δέσμευση της Τεχεράνης πως δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου.

Για το ζήτημα του Ορμούζ, το πρωτόκολλο προβλέπει «απρόσκοπτη» πρόσβαση στο στενό, κατά τις πληροφορίες του Axios, που επικαλέστηκε δυο πηγές του στην αμερικανική κυβέρνηση. Σε αντάλλαγμα, ο αμερικανός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα αρθεί και η Τεχεράνη θα αποκτήσει ξανά τη δυνατότητα να διαθέτει νόμιμα το πετρέλαιό της στις διεθνείς αγορές, χάρη σε αναστολή των αμερικανικών κυρώσεων.

Διαμηνύοντας πως δεν θα ανεχθεί «καμιά απόπειρα να επιβληθεί σύστημα διοδίων», ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ απείλησε να στραφεί εναντίον του Ομάν, σύμμαχου του ΗΠΑ και γείτονα του Ιράν, αν το σουλτανάτο συνεργαστεί με την Τεχεράνη για τον έλεγχο του στενού.

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε εξάλλου χθες νέες κυρώσεις με σκοπό να στραγγίξει τους πόρους που αντλούνται από τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου.

Υπάρχουν ζητήματα στα οποία οι δύο πλευρές μοιάζουν να δυσκολεύονται να συμφωνήσουν. Πέρα από το τέλος των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, η ιρανική κυβέρνηση αξιώνει να αποδεσμευτούν πόροι 24 δισεκατομμυρίων παγωμένοι στο εξωτερικό. Και, όσον αφορά το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας, δεν δέχεται να βγει από τη χώρα το απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου κατά υψηλό ποσοστό που διαθέτει ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απαιτεί την καταστροφή του.

ηπα ιραν

«Σημαντικές και ουσιαστικές παραχωρήσεις από την Τεχεράνη»

Επιπλέον σύμβουλος του Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη έκανε «σημαντικές, ουσιαστικές και δραματικές παραχωρήσεις». Ο αναπληρωτής επιτελάρχης και σύμβουλος Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Στίβεν Μίλερ, δήλωσε ότι, εκτός από την «πλήρη επαναλειτουργία» των Στενών του Ορμούζ, το Ιράν έχει κάνει «πολλές άλλες παραχωρήσεις που θα αποκαλυφθούν στο μέλλον».

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Μίλερ χαρακτήρισε τις παραχωρήσεις ως «σημαντικές, ουσιαστικές και δραματικές», λέγοντας ότι «θα ήταν αδύνατες πριν από λίγο καιρό».

«Αλλά, ξαναλέω, δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία. Τίποτα δεν είναι οριστικό μέχρι να γίνει οριστικό», τόνισε ο Μίλερ. «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι διατηρεί το δικαίωμα, τώρα ή οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον, να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί και να προστατεύσει την εθνική ασφάλεια της Αμερικής», πρόσθεσε ο Μίλερ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός που θα λάβει αυτή την απόφαση, και μόνο ο πρόεδρος Τραμπ. Είναι άμεσα και προσωπικά εμπλεκόμενος στις διαπραγματεύσεις, διασφαλίζοντας ότι τα αποτελέσματα ανταποκρίνονται στα πρότυπά του», σημείωσε ο αναπληρωτής επιτελάρχης του Λευκού Οίκου.

Μάρκο Ρούμπιο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην αμερικανική πρεσβεία στη Ρώμη, την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026.

Pool AFP

Συνάντηση Ρούμπιο με τον ΥΠΕΞ του Πακιστάν

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί σήμερα με τον αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν Μοχάμαντ Ισχάκ Νταρ στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ουάσιγκτον.

Το Πακιστάν έχει αναλάβει τον ρόλο του μεσολαβητή στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ενώ υψηλόβαθμοι Πακιστανοί αξιωματούχοι επισκέφθηκαν επίσης το Ιράν τις τελευταίες ημέρες.

ΗΠΑ: Διαψεύδουν ότι οι Ιρανοί κατέρριψαν αμερικανικό drone

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διέψευσαν τις πρώτες πρωινές ώρες πληροφορίες ιρανικών μέσων ενημέρωσης κατά τις οποίες καταρρίφθηκε χθες Πέμπτη αμερικανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στην περιοχή του Κόλπου.

Τα δημοσιεύματα είναι «ψευδή», ανέφερε μέσω X, με όλα τα γράμματα κεφαλαία, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), διαβεβαιώνοντας πως δεν χάθηκε κανένα αμερικανικό αεροσκάφος και ότι όλοι οι αεροπορικοί «πόροι» είναι γνωστό πού βρίσκονται.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που θεωρείται προσκείμενο στους Φρουρούς της Επανάστασης --τον ιδεολογικό στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας-- ανέφερε νωρίτερα, επικαλούμενο αξιωματικό, ότι πύραυλος κατέρριψε αμερικανικό drone κοντά στην ιρανική πόλη Μπουσέχρ, όπου βρίσκεται σημαντικό λιμάνι.

Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες ούτε της μιας ούτε της άλλης πλευράς.

Παράλληλα, το πρακτορείο ειδήσεων FARS ανέφερε νωρίς σήμερα ότι η αντιαεροπορική άμυνα άνοιξε πυρ εναντίον «αντικειμένου» στον Κόλπο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:28ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τον απατεώνα με τα Airbnb: Οι ιστορίες που σκαρφιζόταν για να εξαπατά τα θύματά του

18:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι να κάνετε με ένα παλιό κινητό: 4 ιδέες για να του δώσετε... «δεύτερη ζωή»

18:22ΕΘΝΙΚΑ

«Η άμυνα της χώρας είναι σε καλά χέρια»: Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας στους αξιωματικούς της 115 ΠΜ

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο Πηνειός ποταμός στην Ηλεία από τις ισχυρές καταιγίδες - Βίντεο

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν - Σήμερα η τελική απόφαση για τη συμφωνία

17:58LIFESTYLE

Ο Κώστας Τσουρός αποχαιρέτησε το κοινό του ΣΚΑΪ – «Να προσέχετε ποιους έχετε δίπλα σας»

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική απόφαση - Η ΕΕ απέρριψε οριστικά την τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean

17:54LIFESTYLE

Έβαλε τέλος στα σενάρια για την υγεία του ο Γιάννης Παπαμιχαήλ - Η ανάρτηση στα social media

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στις Κυκλάδες

17:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Παράταση μέχρι τις 30 Οκτωβρίου για τις διορθώσεις αντιστοίχησης στους νέους ΚΑΔ

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που πουλούσε επώνυμες τσάντες «μαϊμού»

17:37LIFESTYLE

Real View: Έπεσε αυλαία για την εκπομπή του OPEN – Τι είπαν οι παρουσιάστριες;

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Τα πρώτα μαχητικά F-35 έφτασαν στην Πολωνία - Ιστορική στιγμή για την πολωνική αεροπορία

17:31ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Mango: Αλλάζει τα δεδομένα το βίντεο που παρουσίασε η υπεράσπιση του Jonathan Andic

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Προσοχή με απάτες στις κρατήσεις - Τι λέει η ΔΥΠΑ

17:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης από Άγραφα: Χρέος μας είναι ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Υπέστη ανακοπή ενώ το παιδί του έδινε Πανελλήνιες

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: «Έμφραγμα» και ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, η εικόνα στην Αττική Οδό

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρουμανία απελαύνει Ρώσο πρόξενo για ρωσικό drone - Μεντβέντεφ σε ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος σας τελείωσε - Το ΝΑΤΟ θα μεταφέρει εξοπλισμό αεράμυνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι διαγωνιζόμενοι μαθητές που ευελπιστούν να γίνουν viral: «Έγραψα για χαβαλέ, τώρα πάω δουλειά - Εγώ ήρθα να βοηθήσω να ρίξουμε τις βάσεις»

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Υπέστη ανακοπή ενώ το παιδί του έδινε Πανελλήνιες

13:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καύσωνας προ των πυλών - Η πρόγνωση του ECMWF με την Ελλάδα στο επίκεντρο

17:54LIFESTYLE

Έβαλε τέλος στα σενάρια για την υγεία του ο Γιάννης Παπαμιχαήλ - Η ανάρτηση στα social media

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αίρεται ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν - Σήμερα η τελική απόφαση για τη συμφωνία

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη: Η σχέση με παντρεμένη και η δολοφονία του 24χρονου

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορική απόφαση - Η ΕΕ απέρριψε οριστικά την τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

17:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε πληρώνονται τα 150 ευρώ ανά παιδί - Οι δικαιούχοι

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρουμανία απελαύνει Ρώσο πρόξενo για ρωσικό drone - Μεντβέντεφ σε ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος σας τελείωσε - Το ΝΑΤΟ θα μεταφέρει εξοπλισμό αεράμυνας

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: «Έμφραγμα» και ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, η εικόνα στην Αττική Οδό

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

15:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Μπροστά με 10,7 μονάδες η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας, μάχη ΠΑΣΟΚ – Καρυστιανού γα την 3η θέση

16:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μάτι: Αμετάκλητη η ενοχή των καταδικασθέντων - Επανεξέταση ελαφρυντικού για τρεις

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συνελήφθη 46χρονος Έλληνας για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Φενεός Κορινθίας: Θλίψη για τον διευθυντή του δημοτικού σχολείου -Σκοτώθηκε ενώ επέστρεφε σπίτι του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ