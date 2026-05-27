Λευκός Οίκος: Ψευδής η αναφορά των ιρανικών μέσων σχετικά με το προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Διαψεύδουν οι ΗΠΑ το δημοσίευμα της ιρανικής τηλεόρασης περί συμφωνίας σε ένα πλαίσιο μνημονίου κατανόησης με το Ιράν, το οποίο έκανε λόγο για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ σε 30 ημέρες

Δημήτρης Μάνωλης

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι δημοσίευμα της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης, το οποίο αναφερόταν σε προσχέδιο ενός αρχικού και ανεπίσημου πλαισίου μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, είναι «ψευδές», χαρακτηρίζοντας το υποτιθέμενο μνημόνιο ως «εντελώς κατασκευασμένο».

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ισχυρίστηκε ότι το αρχικό σχέδιο του πλαισίου προέβλεπε ότι όλη η ναυτιλιακή κίνηση θα διαχειριζόταν το Ιράν, μαζί με άλλα σημεία που φαίνονται αντίθετα με τις δηλωμένες θέσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να ελέγχει τα Στενά ή να επιβάλλει διόδια.

«Αυτή η αναφορά από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν είναι αληθινή και το μνημόνιο κατανόησης που "δημοσίευσαν" είναι πλήρως πλαστό», έγραψε ένας επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο X. «Κανείς δεν πρέπει να πιστεύει ό,τι δημοσιεύουν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΣΙΑ».


Λευκός Οίκος: Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «προχωρούν ομαλά»

Καθώς αναμένεται να ξεκινήσει τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ολίβια Γουέιλς ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «προχωρούν ομαλά».

Επανέλαβε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει καταστήσει σαφείς τις κόκκινες γραμμές του, ένας ισχυρισμός που ο Λευκός Οίκος έχει επανειλημμένα κάνει καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δημοσίως καθορίσει ένα σαφές σύνολο κόκκινων γραμμών, αλλά εδώ και καιρό απαιτεί το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Νωρίτερα, η ιρανική κρατική τηλεόραση ισχυρίστηκε ότι συμφωνήθηκε το τελευταίο προσχέδιο του μνημονίου συνεννόησης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Σύμφωνα με το κείμενο, όπως μεταδόθηκε, οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις που είναι κοντά στο ιρανικό έδαφος και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, σε αντάλλαγμα για τη δέσμευση της Τεχεράνης να αποκαταστήσει την εμπορική κυκλοφορία στο Στενό του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα εντός ενός μήνα.

Τι προβλέπει το προσχέδιο ειρήνης με ΗΠΑ, που μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης

Το μνημόνιο συνεννόησης θα προβλέπει την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, όπως μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, παρουσιάζοντας τις βασικές παραμέτρους ενός προσχεδίου που θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες στην περιοχή. Σε αντάλλαγμα, υπάρχει ο ισχυρισμός, η Τεχεράνη δεσμεύεται να επαναφέρει τον αριθμό των εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα μέσα σε διάστημα ενός μήνα.

Ο έλεγχος της ναυσιπλοΐας και η εμπλοκή του Ομάν

Η διαχείριση και η διαδρομή της θαλάσσιας κυκλοφορίας μέσω των στενών θα ελέγχεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από τον ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα IRIB. Από τη συγκεκριμένη ρύθμιση εξαιρούνται ρητά τα στρατιωτικά σκάφη. Το δίκτυο IRIB θεωρείται ότι ελέγχεται από σκληροπυρηνικά στοιχεία του ιρανικού καθεστώτος, γεγονός που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων.

Παρόλαυτα, το ίδιο το ρεπορτάζ έσπευσε να διευκρινίσει ότι το πλαίσιο της συμφωνίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να γίνει κανένα βήμα χωρίς «απτή επαλήθευση» των δεσμεύσεων της άλλης πλευράς. Οι διαπραγματεύσεις κινούνται αυτή τη στιγμή σε επίπεδο συνεχών ανταλλαγών, με τις δύο πλευρές να προχωρούν σε διορθώσεις και βελτιώσεις στη διατύπωση του προσχεδίου κειμένου.

Το χρονοδιάγραμμα του ΟΗΕ και ο αναβαθμισμένος ρόλος του Πακιστάν

Αν επιτευχθεί τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, το μνημόνιο θα εγκριθεί με τη μορφή δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κανένα επίσημο σχόλιο από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με το ιρανικό δημοσίευμα. Προς το παρόν το συγκεκριμένο μνημόνιο αντιμετωπίζεται ως ένας οδικός χάρτης για μελλοντικές διαπραγματεύσεις σε κρίσιμα ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και οι διεθνείς κυρώσεις. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι ευαίσθητες αυτές συνομιλίες διεξάγονται με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, το οποίο λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

