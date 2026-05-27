Ιράν και Ομάν θα ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ - Τι προβλέπει το προσχέδιο ειρήνης με ΗΠΑ

Το μνημόνιο συνεννόησης που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα προβλέπει την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών. Την είδηση αυτή μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, παρουσιάζοντας τις βασικές παραμέτρους ενός προσχεδίου που θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες στην περιοχή. Σε αντάλλαγμα, η Τεχεράνη δεσμεύεται να επαναφέρει τον αριθμό των εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα μέσα σε διάστημα ενός μήνα.

Ο έλεγχος της ναυσιπλοΐας και η εμπλοκή του Ομάν

Η διαχείριση και η διαδρομή της θαλάσσιας κυκλοφορίας μέσω των στενών θα ελέγχεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από τον ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα IRIB. Από τη συγκεκριμένη ρύθμιση εξαιρούνται ρητά τα στρατιωτικά σκάφη. Το δίκτυο IRIB θεωρείται ότι ελέγχεται από σκληροπυρηνικά στοιχεία του ιρανικού καθεστώτος, γεγονός που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων.

Παρόλαυτα, το ίδιο το ρεπορτάζ έσπευσε να διευκρινίσει ότι το πλαίσιο της συμφωνίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Η Τεχεράνη ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να γίνει κανένα βήμα χωρίς «απτή επαλήθευση» των δεσμεύσεων της άλλης πλευράς. Οι διαπραγματεύσεις κινούνται αυτή τη στιγμή σε επίπεδο συνεχών ανταλλαγών, με τις δύο πλευρές να προχωρούν σε διορθώσεις και βελτιώσεις στη διατύπωση του προσχεδίου κειμένου.

Το χρονοδιάγραμμα του ΟΗΕ και ο αναβαθμισμένος ρόλος του Πακιστάν

Αν επιτευχθεί τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, το μνημόνιο θα εγκριθεί με τη μορφή δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κανένα επίσημο σχόλιο από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με το ιρανικό δημοσίευμα. Προς το παρόν το συγκεκριμένο μνημόνιο αντιμετωπίζεται ως ένας οδικός χάρτης για μελλοντικές διαπραγματεύσεις σε κρίσιμα ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και οι διεθνείς κυρώσεις. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι ευαίσθητες αυτές συνομιλίες διεξάγονται με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, το οποίο λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

Διαβάστε επίσης