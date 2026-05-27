«Σε 10 χρόνια....» - Η πρόβλεψη της Μέρκελ για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Σε μία αρκετά απαισιόδοξη πρόβλεψη για τον πόλεμο στην Ουκρανία προχώρησε η πρώην Γερμανίδα Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ.

«Ελπίζω ότι σε δέκα χρόνια ο πόλεμος θα έχει τελειώσει. Και έτσι η Ουκρανία θα γίνει μια ανεξάρτητη, ελεύθερη, κυρίαρχη χώρα» είπε η Μέρκελ στο WDR 1.

Όσον αφορά στο αν η πρώην επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης θα αναλάμβανε ρόλο διαπραγματευτή με τη Ρωσία, απέρριψε την ιδέα, αφήνοντας την ευθύνη, όπως είπε σε εκείνους που βρίσκονται σήμερα στην εξουσία να διαδραματίσουν τον αποφασιστικό αυτό ρόλο.