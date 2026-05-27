Επιστήμονες εντόπισαν μια νεκρή φάλαινα σε βάθος 1.288μ. στον Ειρηνικό: Τι βρήκαν μετά από 15 χρόνια

Το 2009, ερευνητές εντόπισαν το σώμα μιας μεγάλης φάλαινας – πιθανότατα μια μπλε φάλαινα ή πτεροφάλαινα, – που βρισκόταν στον βυθό, σε βάθος σχεδόν ενός μιλίου, ανοιχτά του νησιού Βανκούβερ, στη Βρετανική Κολομβία. Καθώς το μεγαλύτερο μέρος των μαλακών ιστών είχε ήδη εξαφανιστεί, συνειδητοποίησαν ότι το πτώμα αποτελούσε μια ευκαιρία.

Οι ερευνητές μελέτησαν καταγράφοντας σε βίντεο πάνω από μία δεκαετία το κουφάρι να αποσυντίθεται στον βυθό του ωκεανού και διαπίστωσαν ότι το σώμα της τροφοδοτεί τα πλάσματα των βαθιών υδάτων για δεκαετίες.

Τα αποτελέσματά τους παρουσιάζονται στο περιοδικό «Frontiers in Marine Science».

Η αποσύνθεση των φαλαινών γίνεται σε στάδια. Πρώτα, κινητά σαρκοφάγα τρέφονται με τους μαλακούς ιστούς. Δεύτερον, μικροοργανισμοί αποικίζουν τα οστά και τα γύρω ιζήματα. Μετά από αυτό, τα βακτήρια αποσυνθέτουν τα λιπίδια μέσα στα οστά, απελευθερώνοντας χημικές ουσίες με βάση το θείο που καταναλώνονται από άλλους εξειδικευμένους οργανισμούς.

Οι ερευνητές έχουν συζητήσει πόσο διαρκεί αυτό το τρίτο «θειόφιλο» (που αγαπά το θείο) στάδιο. Τώρα είχαν την ευκαιρία να το ανακαλύψουν.

«Αυτό που ήταν τόσο ξεχωριστό», λέει ο Fabio De Leo από το Πανεπιστήμιο της Βικτώριας, «είναι ότι, σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες μελέτες για τα πτώματα φαλαινών, καταφέραμε να επιστρέψουμε στην ίδια τοποθεσία και να μελετήσουμε το σκελετό χρησιμοποιώντας μια τεχνική φωτογραμμετρίας με ακρίβεια εκατοστού».

Τηλεκατευθυνόμενα οχήματα (ROV) επισκέφθηκαν ξανά την ίδια τοποθεσία σε διάστημα 15 ετών, καταγράφοντας βίντεο υψηλής ευκρίνειας και άλλες μετρήσεις.

Παρατηρήθηκαν διακριτικές, αλλά σημαντικές αλλαγές. Μεταξύ του 2012 και του 2023, η κάτω γνάθος και 22 σπόνδυλοι συρρικνώθηκαν σε μήκος κατά 1,4% και 7,8% αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, ένα χνουδωτό λευκό μικροβιακό στρώμα από θειόφιλα βακτήρια αναπτύχθηκε πάνω στα οστά.



Τα λεγόμενα «σκουλήκια ζόμπι» —τα οποία τρυπούν και τρέφονται με τα οστά— ήταν παρόντα στην αρχή της έρευνας, αλλά απουσίαζαν στο τέλος της, όταν εντοπίστηκαν πολλά θειόφιλα είδη.

Συνολικά, αυτό υποδηλώνει ότι το θειόφιλο στάδιο βρίσκεται σε εξέλιξη για τουλάχιστον 21 χρόνια και ενδέχεται να διαρκέσει για άλλη μια δεκαετία. Αυτό είναι περισσότερο από ό,τι είχαν προβλέψει ορισμένες προηγούμενες μελέτες.

Σύμφωνα με τον De Leo, αυτό σημαίνει ότι «τα ζώα που ειδικεύονται στα πτώματα φαλαινών θα βρίσκουν πάντα ένα νέο σπίτι όταν οι προνύμφες τους παρασυρθούν, καθώς άλλα πτώματα φαλαινών θα παραμένουν στον πυθμένα της θάλασσας στο ίδιο θειόφιλο στάδιο».

Όμως, εκτιμάται ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί την επέκταση των περιοχών του ωκεανού με χαμηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο, γνωστών ως ζώνες ελάχιστου οξυγόνου (OMZ). Εάν ένα πτώμα καταλήξει σε μια OMZ, τα σκουλήκια-ζόμπι ενδέχεται να μην μπορούν να το αποικίσουν. «Αυτό με τη σειρά του θα επηρεάσει ολόκληρη τη διαδικασία διάβρωσης των οστών», λέει ο De Leo. «Το συνολικό αποτέλεσμα θα ήταν η μείωση της συνολικής βιοποικιλότητας στο πτώμα της φάλαινας».