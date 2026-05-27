Χανιά: Μιάμιση μέρα ήταν μόνα τους τα παιδιά όταν εντοπίστηκαν -Άλυτο μυστήριο οι βιολογικοί γονείς

Σήμερα δικάζεται στο Αυτόφωτο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων ο 27χρονος Πακιστανός σύντροφος, για το αδίκημα της παράνομης εισόδου στη χώρα

Μιχάλης Παπαδάκος

Χανιά: Μιάμιση μέρα ήταν μόνα τους τα παιδιά όταν εντοπίστηκαν -Άλυτο μυστήριο οι βιολογικοί γονείς
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τα παιδιά ζούσαν σε αποθήκη θερμοκηπίου και ήταν μόνα τους για μιάμιση μέρα πριν βρεθούν από την Αστυνομία.
  • Τρία από τα τέσσερα παιδιά έχουν υποστεί συστηματική κακοποίηση, ενώ το 10μηνο βρέφος ήταν υγιές.
  • Ο 27χρονος Πακιστανός σύντροφος δικάζεται για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ εκκρεμούν εντάλματα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
  • Η ταυτοποίηση των παιδιών παραμένει αβέβαιη λόγω αντιφατικών καταθέσεων της μητέρας.
  • Η μητέρα έδωσε αντικρουόμενες πληροφορίες για την καταγωγή και την τύχη των παιδιών της.
Snapshot powered by AI

Την ώρα που η 25χρονη μητέρα της 3χρονης που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, οδηγήθηκε στη φυλακή, οι Αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της περίπλοκης υπόθεσης που εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα στα Χανιά.

Σήμερα δικάζεται στο Αυτόφωτο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων ο 27χρονος Πακιστανός σύντροφος, για το αδίκημα της παράνομης εισόδου στη χώρα. Το σημαντικότερο κομμάτι της ακολουθούμενης ποινικής διαδικασίας σχετίζεται με την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος των δύο για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας με θύμα το 3χρονο κακοποιημένο παιδί.

Το θερμοκήπιο που ζούσαν τα παιδιά

Η μητέρα μαζί με τον σύντροφό της και τα παιδιά ζούσαν σε μια αποθήκη του θερμοκηπίου που τους είχε παραχωρηθεί, καθώς ο Πακιστανός εργαζόταν στα χωράφια του ιδιοκτήτη. Η 25χρονη μητέρα άφηνε αρκετές ώρες τα παιδιά μόνα τους ώστε να πάει να εργαστεί. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως, πριν βρεθούν τα παιδιά μέσα στην αποθήκη από την Αστυνομία, ήταν ήδη 1,5 μέρα μόνα τους μέσα στην καλύβα.

Στοιχεία δείχνουν ότι τα τρία από τα τέσσερα παιδιά της 25χρονης (3, 6 και 8 ετών) έχουν κακοποιηθεί. Μάλιστα, τα ευρήματα κάνουν λόγο για συστηματικά και συνεχή χτυπήματα με τα χέρια.

Όσον αφορά το 10 μηνών βρέφος το οποίο βρέθηκε επίσης στην αποθήκη του θερμοκηπίου, δεν είχε χτυπήματα και ήταν υγιές.

thermokipio-1.jpg
thermokipio-2.jpg
thermokipio-3.jpg
thermokipio-4.jpg

Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση των παιδιών

Κι ενώ το ποινικό σκέλος έχει μπει σε μια σειρά, το κομμάτι της ταυτοποίησης των παιδιών καλύπτεται από πέπλο μυστηρίου. Οι αντιφατικές καταθέσεις της μητέρας, ακόμα και για τα πιο απλά, όπως το πώς τη λένε, που μένει, πόσα παιδιά έχει, έχουν προκαλέσει πονοκέφαλο στις Αρχές που προσπαθούν να φτάσουν στην άκρη του νήματος.

Δεν έχει διακριβωθεί τι ακριβώς έχει γίνει με τα δύο παιδιά που ισχυρίστηκε ότι γέννησε η 25χρονη και πέθαναν λίγους μήνες μετά τη γέννησή τους. Η γυναίκα ισχυριζόταν από τη ότι τα γέννησε και πέθαναν επειδή τής είχε κοπεί το γάλα και δεν μπορούσε να τα θηλάσει, ενώ από την άλλη ισχυριζόταν ότι δεν τα γέννησε κι ότι απέβαλε.

Επίσης, όσον αφορά στα τρία πρώτα παιδιά της, τα δύο μεγαλύτερα μαζί με το κοριτσάκι που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, η ίδια είπε ότι ο πατέρας τους βρίσκεται στο εξωτερικό, ενώ το τελευταίο της μωρό το απέκτησε με τον Πακιστανό σύντροφό της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Χτυπήθηκε από ρεύμα ο 10χρονος - Βρέθηκε καλώδιο ρευματοκλοπής στο αρδευτικό κανάλι

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (28/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Μαΐου

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Επιστρέφει «σπίτι» του, αρχίζουν οι ημιτελικοί

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με την καθιερωμένη απογευματινή αστάθεια η Πέμπτη – Η πρόγνωση μέχρι του Αγίου Πνεύματος

05:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (56η κλήρωση)

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 28 Μαΐου

04:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 28 Μαΐου

04:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα: Ανταλλαγή πυρών στο Ορμούζ μετά από επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανικό τάνκερ

04:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού κατά Τσίπρα: «Προκλητική ειρωνεία και καμία ουσία»

03:38ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Το αναλυτικό πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:42ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

19:16LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Σύσσωμη η τοπική κοινωνία του Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας στην ταφή της - Εικόνες

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στη δίκη των Τεμπών: «Δεν ντράπηκες, δικηγόρε, να χρησιμοποιήσεις το παιδί;»

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

21:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυροβολισμοί στην Πατησίων: Αυτοί είναι οι δράστες με το βαρύ ποινικό παρελθόν πίσω από την ένοπλη επίθεση

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Την χτυπούσε στο κεφάλι στη μέση του δρόμου – Περαστικοί «έκοψαν» τον δρόμο σε περιπολικό

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Το χαρτονόμισμα των 0 ευρώ υπάρχει και έχει τιμή - Δείτε πού μπορείτε να το βρείτε

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

20:05LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: «Καλώς το αστέρι του ουρανού» - Ανατρίχιασε ο σπαραγμός της μητέρας της

19:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ η Θεώνη Κουφονικολάκου - Ποιοι αναλαμβάνουν αναπληρωτές

16:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Real Polls: Προβάδισμα ΝΔ με 13,4 μονάδες – Δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτη η Καρυστιανού

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου, μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια

05:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (56η κλήρωση)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ