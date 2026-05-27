Χανιά: Μιάμιση μέρα ήταν μόνα τους τα παιδιά όταν εντοπίστηκαν -Άλυτο μυστήριο οι βιολογικοί γονείς

Snapshot Τα παιδιά ζούσαν σε αποθήκη θερμοκηπίου και ήταν μόνα τους για μιάμιση μέρα πριν βρεθούν από την Αστυνομία.

Τρία από τα τέσσερα παιδιά έχουν υποστεί συστηματική κακοποίηση, ενώ το 10μηνο βρέφος ήταν υγιές.

Ο 27χρονος Πακιστανός σύντροφος δικάζεται για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ εκκρεμούν εντάλματα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η ταυτοποίηση των παιδιών παραμένει αβέβαιη λόγω αντιφατικών καταθέσεων της μητέρας.

Η μητέρα έδωσε αντικρουόμενες πληροφορίες για την καταγωγή και την τύχη των παιδιών της.

Την ώρα που η 25χρονη μητέρα της 3χρονης που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, οδηγήθηκε στη φυλακή, οι Αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της περίπλοκης υπόθεσης που εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα στα Χανιά.

Σήμερα δικάζεται στο Αυτόφωτο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων ο 27χρονος Πακιστανός σύντροφος, για το αδίκημα της παράνομης εισόδου στη χώρα. Το σημαντικότερο κομμάτι της ακολουθούμενης ποινικής διαδικασίας σχετίζεται με την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος των δύο για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας με θύμα το 3χρονο κακοποιημένο παιδί.

Το θερμοκήπιο που ζούσαν τα παιδιά

Η μητέρα μαζί με τον σύντροφό της και τα παιδιά ζούσαν σε μια αποθήκη του θερμοκηπίου που τους είχε παραχωρηθεί, καθώς ο Πακιστανός εργαζόταν στα χωράφια του ιδιοκτήτη. Η 25χρονη μητέρα άφηνε αρκετές ώρες τα παιδιά μόνα τους ώστε να πάει να εργαστεί. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως, πριν βρεθούν τα παιδιά μέσα στην αποθήκη από την Αστυνομία, ήταν ήδη 1,5 μέρα μόνα τους μέσα στην καλύβα.

Στοιχεία δείχνουν ότι τα τρία από τα τέσσερα παιδιά της 25χρονης (3, 6 και 8 ετών) έχουν κακοποιηθεί. Μάλιστα, τα ευρήματα κάνουν λόγο για συστηματικά και συνεχή χτυπήματα με τα χέρια.

Όσον αφορά το 10 μηνών βρέφος το οποίο βρέθηκε επίσης στην αποθήκη του θερμοκηπίου, δεν είχε χτυπήματα και ήταν υγιές.

Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση των παιδιών

Κι ενώ το ποινικό σκέλος έχει μπει σε μια σειρά, το κομμάτι της ταυτοποίησης των παιδιών καλύπτεται από πέπλο μυστηρίου. Οι αντιφατικές καταθέσεις της μητέρας, ακόμα και για τα πιο απλά, όπως το πώς τη λένε, που μένει, πόσα παιδιά έχει, έχουν προκαλέσει πονοκέφαλο στις Αρχές που προσπαθούν να φτάσουν στην άκρη του νήματος.

Δεν έχει διακριβωθεί τι ακριβώς έχει γίνει με τα δύο παιδιά που ισχυρίστηκε ότι γέννησε η 25χρονη και πέθαναν λίγους μήνες μετά τη γέννησή τους. Η γυναίκα ισχυριζόταν από τη ότι τα γέννησε και πέθαναν επειδή τής είχε κοπεί το γάλα και δεν μπορούσε να τα θηλάσει, ενώ από την άλλη ισχυριζόταν ότι δεν τα γέννησε κι ότι απέβαλε.

Επίσης, όσον αφορά στα τρία πρώτα παιδιά της, τα δύο μεγαλύτερα μαζί με το κοριτσάκι που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, η ίδια είπε ότι ο πατέρας τους βρίσκεται στο εξωτερικό, ενώ το τελευταίο της μωρό το απέκτησε με τον Πακιστανό σύντροφό της.

