Μια νύχτα μόνο: Αυτό είναι το φινάλε της σειράς - Αναλυτικά τα τελευταία επεισόδια

Η ώρα του «αποχαιρετισμού» πλησιάζει και η δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο», στο MEGA, ολοκληρώνεται στις 25 Ιουνίου. Στο τελευταίο «κεφάλαιο» της ιστορίας, οι μάσκες πέφτουν και οι λογαριασμοί του παρελθόντος ζητούν και λαμβάνουν επιτέλους εξόφληση. Δικαίωση και τιμωρία βαδίζουν χέρι – χέρι. Όσοι πάλεψαν για την ευτυχία τους, θα έχουν την ευκαιρία για μια νέα αρχή, μα όσοι πλήγωσαν και έχτισαν τις ζωές τους πάνω στον φόβο των άλλων, θα έρθουν αντιμέτωποι με τις πράξεις τους. Στο τέλος όλοι θα πάρουν, αυτό που τους αξίζει.

Δευτέρα 22 Ιουνίου

Όλοι στέκονται με αγωνία στο πλευρό της Αρετής, την ώρα που ο Πετράκης νιώθει πως κάτι κακό συμβαίνει και φοβάται για τη μαμά του. Η Αλεξάνδρα εμφανίζεται στο νοσοκομείο, δήθεν για να συμπαρασταθεί στον Οδυσσέα, κάτι που εξοργίζει την Ελένη. Την ίδια στιγμή, η Άσπα περνά το τελευταίο βράδυ με τις κόρες της και συνειδητοποιεί πόσο δύσκολο θα είναι να τις αποχωριστεί. Κι ενώ η Αρετή αρχίζει να ανακτά τις δυνάμεις της σιγά σιγά, η Αλεξάνδρα κινεί ύπουλα τα νήματά της και βάζει κάποιον να την επισκεφτεί, χωρίς να γίνει αντιληπτός από κανέναν.

Τρίτη 23 Ιουνίου

Η Ελένη εκμυστηρεύεται στον αστυνόμο τον εκβιασμό της Αλεξάνδρας προς την Αρετή, ζητώντας του να μην αποκαλύψει τίποτα στον Οδυσσέα, ενώ η Μαρίκα παίρνει στο σπίτι της τον Πετράκη, όπως την είχε παρακαλέσει η Αρετή. Ο Οδυσσέας ζητά από την Αλεξάνδρα να του πει τον πραγματικό λόγο που ήρθε από το νοσοκομείο, ενώ ο Λυμπέρης τής στήνει μια παγίδα, αποδεικνύοντας της ότι έλεγε ψέματα για το ταξίδι της στη Μύκονο. Ο κλοιός στενεύει πλέον πολύ για την Αλεξάνδρα, η Αρετή όμως, υπό καθεστώς τρόμου ακόμα, αποφασίζει να το σκάσει κρυφά από το νοσοκομείο.

Τετάρτη 24 Ιουνίου

Η Αρετή εξαφανίζεται από το νοσοκομείο και παίρνει μια απόφαση που θα ανατρέψει τα πάντα. Τρομοκρατημένη από τον εκβιασμό της Αλεξάνδρας, οργανώνει κρυφά τη φυγή της μαζί με την Τάνια και τον Πετράκη, ενώ όλοι την ψάχνουν πανικόβλητοι. Ο Λυμπέρης προσπαθεί να τη βρει πριν να είναι αργά, ενώ ο Σταύρος αποκαλύπτει στον Οδυσσέα το σκοτεινό μυστικό που όλοι κρατούν κρυφό για εκείνη τη νύχτα και τον αδίστακτο εκβιασμό της Αλεξάνδρας. Ο Οδυσσέας καταρρέει όταν συνειδητοποιεί πως η Αρετή έδινε μόνη τη μάχη της όλον αυτόν τον καιρό. Την ίδια στιγμή, η Αλεξάνδρα προσπαθεί να εξαφανίσει κάθε ενοχοποιητικό στοιχείο, ενώ ο Λυμπέρης ετοιμάζεται να κινηθεί εναντίον της. Κι ενώ η Αρετή είναι αποφασισμένη να εξαφανιστεί από τη ζωή του Οδυσσέα, η Μαρίκα θα ανατρέψει τα πάντα.

Πέμπτη 25 Ιουνίου

Ο Οδυσσέας, με στοιχεία πλέον στα χέρια του, στριμώχνει την Αλεξάνδρα, ενώ η Αρετή πηγαίνει στο σπίτι της Μαρίκας για να πάρει το παιδί και να προλάβουν την πτήση. Ο Σταύρος προσπαθεί να πάρει πίσω τις μετοχές που είχε πουλήσει στην Αλεξάνδρα και η Αννέζα επιφυλάσσει μία έκπληξη στον Πωλ. Ο Οδυσσέας είναι αποφασισμένος να δώσει ένα τέλος στον εφιάλτη της Αρετής, ενώ η Μαρίκα προσπαθεί με κάθε τρόπο να την εμποδίσει να φύγει…