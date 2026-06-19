Βορίζια: Βρέθηκε ο Καργάκης που έδωσε εντολή για την έκρηξη στο σπίτι του Φραγκιαδάκη

Snapshot Οι Αρχές εντόπισαν τον ηθικό αυτουργό της έκρηξης στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια.

Πέντε μέλη της οικογένειας Καργάκη κλήθηκαν σε συμπληρωματική απολογία για την υπόθεση της βόμβας που εξερράγη παραμονή της αιματοχυσίας της 1ης Νοεμβρίου 2025.

Τρεις προφυλακισμένοι Καργάκηδες, που σχετίζονται με υπόθεση ζωοκλοπών, θεωρούνται ηθικοί αυτουργοί της έκρηξης.

Δύο ακόμα Καργάκηδες που προφυλακίστηκαν για την αιματοχυσία φέρονται να εμπλέκονται στην κατασκευή του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού.

Οι απολογίες των εμπλεκόμενων αναμένονται την εβδομάδα 24 Ιουνίου, ενώ λεπτομέρειες για τις κατηγορίες θα γίνουν γνωστές σύντομα. Snapshot powered by AI

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση των Βοριζίων καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, κλήθηκαν σε συμπληρωματική απολογία - σήμερα αλλά και την ερχόμενη εβδομάδα - πέντε συνολικά άτομα από την οικογένεια Καργάκη ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση της βόμβας που εξερράγη στην οικία μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, τη νύχτα, παραμονή της αιματοχυσίας που εκτυλίχθηκε το πρωινό της 1ης Νοεμβρίου 2025, στη διάρκεια της οποίας έπεσαν νεκροί ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.



Πληροφορίες του Cretalive αναφέρουν ότι ως ηθικοί αυτουργοί για την έκρηξη φέρονται οι τρεις που ήταν ήδη προφυλακισμένοι στις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού, για υπόθεση ζωοκλοπών, δηλαδή πρόκειται για τον αδελφό του Φανούρη Καργάκη, τον γαμπρό του και τον ανιψιό του. Ο 39χρονος τους είχε επισκεφθεί στη φυλακή την ίδια μέρα που εξερράγη αυτοσχέδιο μηχανισμός στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Και οι τρεις οδηγήθηκαν περίπου στις 12.00 το μεσημέρι της Παρασκευής (19/06) στα Δικαστήρια Ηρακλείου και μάλιστα από την πλαϊνή είσοδο. Και οι τρεις πήραν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή, 24 Ιουνίου



Επίσης στους δύο Καργάκηδες που προφυλακίστηκαν ως εμπλεκόμενοι στην αιματοχυσία της πρώτης Νοεμβρίου του περασμένου έτους, φέρεται να αποδίδεται εμπλοκή τους στο κομμάτι της κατασκευής του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού. Οι συγκεκριμένοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου την Τετάρτη, 24 Ιουνίου.



Περισσότερες πληροφορίες για το τι αποδίδεται στους κατηγορούμενους, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης της έκρηξης, αναμένονται εντός της ημέρας, οπότε και θα λάβουν γνώση σχετικά οι συνήγοροι υπεράσπισης.

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