Βορίζια: Συνελήφθησαν δύο γυναίκες της οικογένειας Φραγκιαδάκη μετά από μήνυση της χήρας του Καργάκη

Δεν λέει να κοπάσει η κόντρα μεταξύ οικογενειών στα Βορίζια της Κρήτης με την ανησυχία να παραμένει έκδηλη για το πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η βεντέτα.

Στο τελευταίο επεισόδιο του αιματηρού σήλριαλ συνελήφθησαν δύο γυναίκες της οικογένειας Φραγκιαδάκη, μετά από μήνυση της χήρας του Φανούρη Καργάκη.

Το βράδυ της Δευτέρας, 27 Απριλίου, όταν - όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Cretalive - η χήρα του Φανούρη Καργάκη κατέθεσε μήνυση σε βάρος δύο γυναικών από την πλευρά της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ηλικίας 26 και 20 ετών, υποστηρίζοντας ότι πέρασαν με αυτοκίνητο έξω από το σπίτι της, μείωσαν ταχύτητα και απείλησαν τον μόλις 9 ετών γιο της.

Οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ωστόσο αρνήθηκαν κατηγορηματικά τις καταγγελίες που διατυπώθηκαν σε βάρος τους, χαρακτηρίζοντάς της "στημένες". Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθερες, ενώ τους έγιναν αυστηρές συστάσεις, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, η μία από τις δύο είναι σύζυγος προφυλακισμένου για την πολύκροτη υπόθεση του Νοεμβρίου και μάλιστα, λίγες μόλις ημέρες πριν, έφερε στον κόσμο το παιδί τους.

Η συνύπαρξη μελών των δύο οικογενειών στο χωριό δημιουργεί σχεδόν σε καθημερινή βάση εστίες έντασης, με φραστικά επεισόδια, αντιδικίες και αλληλοκατηγορίες, γεγονός που κρατά την τοπική κοινωνία σε διαρκή αναβρασμό.

Ενδεικτικά είναι και τα όσα διαδραματίστηκαν τη Μεγάλη Παρασκευή, όταν – όπως είχε γράψει το Cretalive – η ένταση μεταφέρθηκε ακόμη και στο προαύλιο της εκκλησίας, όπου σημειώθηκαν προπηλακισμοί, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και καταδεικνύοντας πως η ηρεμία δεν θα επιστρέψει εύκολα στην περιοχή.

