Βορίζια: Προπηλακισμοί στον Επιτάφιο ανάμεσα σε Φραγκιαδάκηδες και Καργάκηδες

Σχεδόν 4,5 μήνες έχουν περάσει από το μοιραίο πρωινό του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια, στη διάρκεια του οποίου έχασαν τη ζωή τους ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, ενώ κάποιοι άλλοι τραυματίστηκαν. Όπως αναφέρει το CretaLive το κλίμα, ωστόσο, παραμένει «εκρηκτικό».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ευαγγελίας Καρεκλάκη, οι φραστικές αντεγκλήσεις και οι προπηλακισμοί ανάμεσα σε μέλη των δύο οικογενειών δεν λείπουν, ενώ τις περισσότερες φορές γίνονται καταγγελίες στις Αστυνομικές Αρχές για συστάσεις και λήψη μέτρων.

«Εκρηκτικό» τετ-α-τετ φέρεται να είχαν ακόμα και το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, στην εκκλησία του χωριού, πριν την περιφορά του Επιταφίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν ακουστεί το «γλυκύ μου έαρ», ακούστηκαν προπηλακισμοί, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στους πιστούς αλλά και ανησυχία. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι δεν έλειψαν και κινήσεις έντασης καθώς κάποιοι πέταξαν και τα κεριά που κρατούσαν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Αστυνομία ενημερώθηκε την επόμενη ημέρα, ενόψει της Ανάστασης του Μεγάλου Σαββάτου, προκειμένου να ληφθούν προληπτικά μέτρα και να αποφευχθεί τυχόν επανάληψη αντίστοιχων περιστατικών και συμπεριφορών. Να σημειωθεί ότι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στο χωριό καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, δύο υπηρεσιακά οχήματα ανά βάρδια.

