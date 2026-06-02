Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 2 Ιουνίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση είναι: 6, 18, 22, 29, 42 και Τζόκερ ο αριθμός 20.

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Ως αποτέλεσμα του αποψινού τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στην ερχόμενη κλήρωση της Πέμπτης στους νικητές της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ!

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την αποψινή κλήρωση αναδείχθηκε ένα επιτυχημένο δελτίο στην δεύτερη κατηγορία (5αρια) που κερδίζει 100.000 ευρώ!

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.