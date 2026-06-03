Στενά του Ορμούζ: Εκρήξεις στο ιρανικό νησί Κεσμ – Οι ΗΠΑ έπληξαν τάνκερ, συναγερμός στο Κουβέιτ

Snapshot Στο ιρανικό νησί Κεσμ σημειώθηκαν εκρήξεις χωρίς να έχουν διευκρινιστεί τα αίτια.

Οι ΗΠΑ ακινητοποίησαν το δεξαμενόπλοιο M/T Lexie, που προσπάθησε να προσεγγίσει το ιρανικό νησί Χαργκ παραβιάζοντας τον αμερικανικό αποκλεισμό.

Το δεξαμενόπλοιο επλήγη στο μηχανοστάσιό του με πύραυλο μετά από αγνόηση επανειλημμένων προειδοποιήσεων.

Το Κουβέιτ αντιμετώπισε επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενεργοποιώντας τα συστήματα αεράμυνας του.

Οι θόρυβοι σε διάφορες περιοχές του Κουβέιτ οφείλονται σε αναχαιτίσεις στόχων από τα αμυντικά συστήματα. Snapshot powered by AI

Νύχτα έντασης στον Περσικό Κόλπο, καθώς νέα περιστατικά καταγράφηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (3/6), στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο MEHR, εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή του νησιού Κεσμ, που βρίσκεται κοντά στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα. Το πρακτορείο, επικαλούμενο κατοίκους και τοπικές πηγές, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια των εκρήξεων.

Την ίδια ώρα, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις ακινητοποίησαν το δεξαμενόπλοιο M/T Lexie, το οποίο έπλεε χωρίς φορτίο και, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, επιχείρησε να προσεγγίσει το ιρανικό νησί Χαργκ παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια.

Κατά την ανακοίνωση, το πλοίο αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις και τελικά επλήγη στο μηχανοστάσιό του με πύραυλο, προκειμένου να ακινητοποιηθεί. Δεν έγινε γνωστό αν υπήρξαν θύματα μεταξύ του πληρώματος.

Συναγερμός στο Κουβέιτ

Παράλληλα, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του αντιμετωπίζουν επίθεση με πυραύλους και drones.

Ο στρατός διευκρίνισε ότι οι ισχυροί θόρυβοι που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας προέρχονται από αναχαιτίσεις στόχων από τα συστήματα αεράμυνας.