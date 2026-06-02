Τραμπ: «Είναι ψευδές ότι έχουμε σταματήσει να μιλάμε με το Ιράν - Ήρθε η ώρα για μια συμφωνία»

Ρούμπιο: «Διαπραγματευόμαστε, μια συμφωνία είναι πιθανή σήμερα, αύριο ή την επόμενη εβδομάδα»

Δημήτρης Μάνωλης

Τραμπ: «Είναι ψευδές ότι έχουμε σταματήσει να μιλάμε με το Ιράν - Ήρθε η ώρα για μια συμφωνία»
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν είχαν διακοπεί.

«Οι αναφορές ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να συνομιλούν πριν από λίγες ημέρες είναι ψευδείς και ανακριβείς», έγραψε στην Truth. «Οι συνομιλίες μεταξύ μας συνεχίζονται συνεχώς, συμπεριλαμβανομένων πριν από τέσσερις ημέρες, πριν από τρεις ημέρες, πριν από δύο ημέρες, πριν από μία ημέρα και σήμερα», επέμεινε. Όσο για το αποτέλεσμα, ο Τραμπ ήταν σιωπηλός. «Ποτέ δεν ξέρεις πού θα οδηγήσουν αυτές οι συνομιλίες. Αλλά όπως είπα στο Ιράν, "Ήρθε η ώρα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, να κάνετε μια συμφωνία. Το κάνετε αυτό εδώ και 47 χρόνια και δεν μπορούμε να το αφήσουμε να συνεχιστεί άλλο!"», προειδοποίησε.

Ρούμπιο: «Διαπραγματευόμαστε με το Ιράν - Μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα, αύριο ή την επόμενη εβδομάδα»

«Η επιχείρηση Epic Fury πέτυχε την επίτευξη των στρατιωτικών της στόχων. Το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επειδή είναι εύκολο να παραχθούν. Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις: υπάρχει μια προοπτική μπροστά μας» για μια συμφωνία «που θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα, αύριο ή την επόμενη εβδομάδα. Είμαστε σίγουροι», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Γερουσία.

«Δεν υπάρχει πρόγραμμα των ΗΠΑ για τον εξοπλισμό πολιτών στο Ιράν για την ανατροπή της ιρανικής κυβέρνησης»

«Δεν γνωρίζω κανένα πρόγραμμα για τον εξοπλισμό πολιτών στο Ιράν με σκοπό την ανατροπή της κυβέρνησης. Ίσως άλλων χωρών, αλλά σίγουρα όχι της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών». Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε αυτό κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Γερουσία, ουσιαστικά αντικρούοντας τον Ντόναλντ Τραμπ. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επανειλημμένα δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχείρησαν να παραδώσουν όπλα σε διαδηλωτές κατά του καθεστώτος στο Ιράν μέσω των Κούρδων, οι οποίοι, ωστόσο, τα «κατακράτησαν».

«Είμαστε η μόνη υπερδύναμη στον κόσμο»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν έχει καμία αμφιβολία: οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μοναδική υπερδύναμη. «Παραμένουμε η μοναδική υπερδύναμη στον κόσμο, η πιο ισχυρή χώρα στη Γη», δήλωσε στη σημερινή ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, την πρώτη από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. «Έχουμε τη μεγαλύτερη οικονομία, έχουμε τον πιο ισχυρό στρατό που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα και το δολάριό μας παραμένει το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα», ανέφερε.

Χεζμπολάχ: «Δεν θα δεχτούμε μερική κατάπαυση του πυρός»

Η Χεζμπολάχ δεν θα δεχτεί «μερική εκεχειρία» με το Ισραήλ. Ο ηγέτης της φιλοϊρανικής ομάδας, Μαχμούντ Κομάτι, δήλωσε αυτό, απορρίπτοντας την ιδέα της αναστολής των επιθέσεων κατά του βόρειου Ισραήλ με αντάλλαγμα την απλή αποχή του Ισραήλ από επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού. «Δεν θα δεχθούμε μερική εκεχειρία», δήλωσε ο Κομάτι σε γραπτή δήλωση προς το AFP, προειδοποιώντας ότι «οποιαδήποτε επιθετικότητα κατά των προαστίων θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια βαθύτερη και ισχυρότερη απάντηση» από την ομάδα. Η στάση αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μιας συμφωνίας που, σύμφωνα με τις λιβανέζικες αρχές, θα περιλαμβάνει την αποχή του Ισραήλ από επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού με αντάλλαγμα την παύση των επιθέσεων της Χεζμπολάχ σε ισραηλινό έδαφος.

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