Διπλό πλήγμα του Ιράν στον Περσικό κόλπο: Χτύπησε με πύραυλο και drone πλοίο ιταλικών συμφερόντων

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Mediterranean Shipping Company (MSC) από τη Γενεύη, το πλοίο χτυπήθηκε από δύο βλήματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απόπλου

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Διπλό πλήγμα του Ιράν στον Περσικό κόλπο: Χτύπησε με πύραυλο και drone πλοίο ιταλικών συμφερόντων
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η πολεμική σύγκρουση στον Κόλπο χτύπησε την πόρτα του ιρακινού λιμανιού στο Ουμ Κασρ, αποδεικνύοντας ότι η κρίση ξεφεύγει πλέον από τα όρια των Στενών του Ορμούζ και επεκτείνεται σε ολόκληρη την περιοχή.

Η επίθεση που σημειώθηκε χθες Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026, εναντίον του υπό σημαία Παναμά εμπορικού πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων MSC Sariska V, δείχνει τη κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, την ώρα που η παγκόσμια ναυτιλία μετρά νέες πληγές.

Το χρονικό της επίθεσης και η ιρανική εμπλοκή

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Mediterranean Shipping Company (MSC) από τη Γενεύη, το πλοίο χτυπήθηκε από δύο βλήματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απόπλου.

Το πρώτο βλήμα έπληξε τη δεξιά πλευρά του σκάφους (starboard) ενώ ο πλοηγός βρισκόταν ακόμη εν πλω, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και φωτιά περίπου 40 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ουμ Κασρ, στις 09:50 UTC.

Λίγο αργότερα, ένα δεύτερο βλήμα χτύπησε την περιοχή ενδιαίτησης του πληρώματος. Η UKMTO και οι στρατιωτικές αρχές ανέφεραν ότι η πυρκαγιά κατασβέστηκε γρήγορα χάρη στην εξαιρετική επαγγελματική αντίδραση του πληρώματος, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί ή περιβαλλοντική ρύπανση.

Την ίδια ώρα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για το χτύπημα.

Οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι χρησιμοποίησαν πύραυλο κρουζ και drone αυτοκτονίας ως αντίποινα για τη δράση των αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων, οι οποίες στις 29 Μαΐου ακινητοποίησαν το υπό σημαία Γκάμπιας σκάφος Lian Star, καθώς επιχειρούσε να σπάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό και να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι.

Οι Φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν το MSC Sariska V ως πλοίο που ανήκει στον «αμερικανοσιωνιστικό εχθρό», μια κατηγορία που η ελβετική εταιρεία απέρριψε άμεσα και κατηγορηματικά.

Η γεωγραφική διεύρυνση του κινδύνου

Η διοίκηση της MSC τόνισε ότι πρόκειται για μια εντελώς αδικαιολόγητη και απροκάλυπτη επίθεση εναντίον ενός ουδέτερου εμπορικού μεταφορέα. Η εταιρεία υπενθύμισε ότι έχει έδρα την Ελβετία, ανήκει εξ ολοκλήρου στην οικογένεια του Ιταλού ιδρυτή της, καπετάνιου Τζιανλουίτζι Απόντε, και δεν έχει καμία απολύτως πολιτική ή οικονομική σύνδεση με τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ.

Παρόλα αυτά, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η MSC μπαίνει στο στόχαστρο της Τεχεράνης, καθώς στις 22 Απριλίου οι Ιρανοί είχαν καταλάβει τα πλοία MSC Francesca και Epaminondas κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Η συγκεκριμένη επίθεση θεωρείται κομβικής σημασίας από τους διεθνείς αναλυτές ασφαλείας, καθώς το MSC Sariska V ήταν από τα λίγα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί εντός του Περσικού Κόλπου από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στις 28 Φεβρουαρίου, εκτελώντας τοπικά δρομολόγια από τον Οκτώβριο του 2025.

Η γεωγραφική μετατόπιση των πληγμάτων στο βόρειο τμήμα του Κόλπου, κοντά στο Ιράκ και το Κουβέιτ, αποδεικνύει ότι οι κίνδυνοι για τη ναυτιλία δεν περιορίζονται πλέον στο στενό πέρασμα του Ορμούζ.

Η εξέλιξη αυτή ασκεί τρομερή πίεση στις ασφαλιστικές αγορές και στα ναυλοσύμφωνα, αυξάνοντας το κόστος μεταφοράς και αναγκάζοντας τις εταιρείες να αναζητήσουν δαπανηρές χερσαίες εναλλακτικές διαδρομές μέσω της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:53ΕΘΝΙΚΑ

Μπαράζ τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο - 16 αεροσκάφη προχώρησαν σε παραβάσεις και παραβιάσεις

18:33ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Συμφώνησε με τον Μέλβιν η «Ένωση» - Αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ ο Αμερικανός

18:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός -Ζιακόπουλος: Άνεμοι, αστάθεια και μικρή πτώση θερμοκρασίας, με βελτίωση από την Παρασκευή

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Metallica ή Iron Maiden; Ποιος ταρακούνησε περισσότερο το ΟΑΚΑ – Τι κατέγραψαν οι σεισμογράφοι

18:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με πρόεδρο του Παναμά: Οι συμφωνίες που υπογράφηκαν

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Αρκούδα επιτέθηκε σε μαντρί στο Λιβαδερό Σερβίων – Μεγάλες καταστροφές, νεκρά 15 πρόβατα

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Διπλό πλήγμα του Ιράν στον Περσικό κόλπο: Χτύπησε με πύραυλο και drone πλοίο ιταλικών συμφερόντων

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Αμετακίνητος ο Ράμα για το τουριστικό θέρετρο, παρά τα επεισόδια στη Σβέρνιτσα - Αιχμές Κόστα

18:08LIFESTYLE

ANT1: Ξεκίνησαν οι ανακοινώσεις για την επόμενη σεζόν – Το πρόγραμμα που ήδη ετοιμάζεται

17:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Ηλιοφάνεια με βροχές στα ηπειρωτικά - Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία

17:58ANNOUNCEMENTS

Sold out η παράσταση «Blade Runner LIVE» στο Ηρώδειο

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Οι πέντε πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες του 2026 που θυμίζουν έργα τέχνης: Από τον μικρό πίθηκο Punch έως την σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου

17:52ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΣτΕ: Παράνομη κρίθηκε η άρση των μέτρων προστασίας σε μάρτυρα της υπόθεσης Siemens

17:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηγουμενίτσα: Χειροπέδες σε διεθνώς αναζητούμενο αλλοδαπό για ενδοοικογενειακή βία

17:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Με Φαρίντ αντί Γκριγκόνις κόντρα στον Ολυμπιακό

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο με γουρούνα στην Ίο – Νεκρός 22χρονος αλλοδαπός

17:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί - Πότε πληρώνεται και ποιοι το δικαιούνται για το 2026

17:10LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Πότε θα δούμε το τελευταίο επεισόδιο της σειράς;

17:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παγκόσμια αίσθηση από τις δηλώσεις Προκοπίου: «Η Ελλάδα έχει παράδοση στο να σπάει τα εμπάργκο από την αρχαιότητα» - Παίρνουν θέση τα σκάφη του

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 35χρονος για την υπόθεση του ακέφαλου πτώματος στο Καλοχώρι - Tι λέει η σύζυγος του κατηγορούμενου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:56ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Είχε πρόβλημα στην πισίνα του - Βρήκε μια τεράστια οχιά εγκατεστημένη στο skimmer

11:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο Άρειος Πάγος δικαίωσε τον Ολυμπιονίκη Νίκο Κακλαμανάκη στη διαμάχη με την Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Ο δράστης κατακρεούργησε την Σίλια με περισσότερες από 40 μαχαιριές

15:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Κορυδαλλού: Αυτός είναι ο Αλβανός δραπέτης - Εκμεταλλεύτηκε την ώρα της προμήθειας ψωμιού

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Αμετακίνητος ο Ράμα για το τουριστικό θέρετρο, παρά τα επεισόδια στη Σβέρνιτσα - Αιχμές Κόστα

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Νερό... πολυτελείας στη Σαντορίνη: 6,30 ευρώ στο αεροδρόμιο, 1,86 ευρώ στο σούπερ μάρκετ

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Εξετάζεται άγριο ενδοοικογενειακό επεισόδιο πριν ένα μήνα - Ο ισχυρισμός που σκηνοθέτησε ο καθ'ομολογίαν δολοφόνος και το «κατεβασμένο ρελέ»

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 35χρονος για την υπόθεση του ακέφαλου πτώματος στο Καλοχώρι - Tι λέει η σύζυγος του κατηγορούμενου

11:52WHAT THE FACT

Προσοχή στις selfies: Γιατί η κίνηση «V» στις φωτογραφίες κρύβει κινδύνους για τα αποτυπώματά μας

21:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέλος εποχής για τον σπουδαίο Κλιντ Ίστγουντ; «Ναι, έχει αποσυρθεί από τον κινηματογράφο»

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Απόκοσμη ανακάλυψη στη Σαχάρα: Βρήκαν 260 κυκλικούς τάφους με ένα κοινό, ανατριχιαστικό στοιχείο

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Νάσος Αθανασίου: Συγκινεί το «αντίο» της Σεμίνας Διγενή στον συμπαρουσιαστή της - «Δίπλα σου μπουσούλησα στη ζωντανή τηλεόραση...»

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Βασιλιάς Κάρολος θέλει να δει τα εγγόνια του, αλλά θέτει έναν αυστηρό όρο στον Χάρι

13:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από το «πάρε τηλέφωνο τον εραστή σου» στο «κυκλοφορώ μ' ένα μωρό»: Αφιέρωμα στα πιο καλτ λαϊκά τραγούδια

15:10ΦΑΡΜΑΚΟ

Ποια είναι η υπό δοκιμή ογκολογική θεραπεία που φαίνεται αποτελεσματική σε πολλούς τύπους όγκων

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Αρκούδα επιτέθηκε σε μαντρί στο Λιβαδερό Σερβίων – Μεγάλες καταστροφές, νεκρά 15 πρόβατα

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Λονδίνο: Νοσηλευτές άφησαν αβοήθητη 20χρονη με φρικτούς πόνους στο στομάχι για να δουν ποδόσφαιρο - Λίγες ώρες αργότερα κατέληξε

18:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός -Ζιακόπουλος: Άνεμοι, αστάθεια και μικρή πτώση θερμοκρασίας, με βελτίωση από την Παρασκευή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ