Διπλό πλήγμα του Ιράν στον Περσικό κόλπο: Χτύπησε με πύραυλο και drone πλοίο ιταλικών συμφερόντων

Η πολεμική σύγκρουση στον Κόλπο χτύπησε την πόρτα του ιρακινού λιμανιού στο Ουμ Κασρ, αποδεικνύοντας ότι η κρίση ξεφεύγει πλέον από τα όρια των Στενών του Ορμούζ και επεκτείνεται σε ολόκληρη την περιοχή.

Η επίθεση που σημειώθηκε χθες Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026, εναντίον του υπό σημαία Παναμά εμπορικού πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων MSC Sariska V, δείχνει τη κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, την ώρα που η παγκόσμια ναυτιλία μετρά νέες πληγές.

Το χρονικό της επίθεσης και η ιρανική εμπλοκή

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Mediterranean Shipping Company (MSC) από τη Γενεύη, το πλοίο χτυπήθηκε από δύο βλήματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απόπλου.

Το πρώτο βλήμα έπληξε τη δεξιά πλευρά του σκάφους (starboard) ενώ ο πλοηγός βρισκόταν ακόμη εν πλω, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και φωτιά περίπου 40 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ουμ Κασρ, στις 09:50 UTC.

Λίγο αργότερα, ένα δεύτερο βλήμα χτύπησε την περιοχή ενδιαίτησης του πληρώματος. Η UKMTO και οι στρατιωτικές αρχές ανέφεραν ότι η πυρκαγιά κατασβέστηκε γρήγορα χάρη στην εξαιρετική επαγγελματική αντίδραση του πληρώματος, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί ή περιβαλλοντική ρύπανση.

Την ίδια ώρα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για το χτύπημα.

Οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι χρησιμοποίησαν πύραυλο κρουζ και drone αυτοκτονίας ως αντίποινα για τη δράση των αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων, οι οποίες στις 29 Μαΐου ακινητοποίησαν το υπό σημαία Γκάμπιας σκάφος Lian Star, καθώς επιχειρούσε να σπάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό και να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι.

Οι Φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν το MSC Sariska V ως πλοίο που ανήκει στον «αμερικανοσιωνιστικό εχθρό», μια κατηγορία που η ελβετική εταιρεία απέρριψε άμεσα και κατηγορηματικά.

Η γεωγραφική διεύρυνση του κινδύνου

Η διοίκηση της MSC τόνισε ότι πρόκειται για μια εντελώς αδικαιολόγητη και απροκάλυπτη επίθεση εναντίον ενός ουδέτερου εμπορικού μεταφορέα. Η εταιρεία υπενθύμισε ότι έχει έδρα την Ελβετία, ανήκει εξ ολοκλήρου στην οικογένεια του Ιταλού ιδρυτή της, καπετάνιου Τζιανλουίτζι Απόντε, και δεν έχει καμία απολύτως πολιτική ή οικονομική σύνδεση με τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ.

Παρόλα αυτά, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η MSC μπαίνει στο στόχαστρο της Τεχεράνης, καθώς στις 22 Απριλίου οι Ιρανοί είχαν καταλάβει τα πλοία MSC Francesca και Epaminondas κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Η συγκεκριμένη επίθεση θεωρείται κομβικής σημασίας από τους διεθνείς αναλυτές ασφαλείας, καθώς το MSC Sariska V ήταν από τα λίγα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί εντός του Περσικού Κόλπου από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στις 28 Φεβρουαρίου, εκτελώντας τοπικά δρομολόγια από τον Οκτώβριο του 2025.

Η γεωγραφική μετατόπιση των πληγμάτων στο βόρειο τμήμα του Κόλπου, κοντά στο Ιράκ και το Κουβέιτ, αποδεικνύει ότι οι κίνδυνοι για τη ναυτιλία δεν περιορίζονται πλέον στο στενό πέρασμα του Ορμούζ.

Η εξέλιξη αυτή ασκεί τρομερή πίεση στις ασφαλιστικές αγορές και στα ναυλοσύμφωνα, αυξάνοντας το κόστος μεταφοράς και αναγκάζοντας τις εταιρείες να αναζητήσουν δαπανηρές χερσαίες εναλλακτικές διαδρομές μέσω της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

