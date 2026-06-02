Μπαράζ τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο - 16 αεροσκάφη προχώρησαν σε παραβάσεις και παραβιάσεις

Σε ένα ακόμα κρεσέντο προκλητικότητας πάνω από το Αιγαίο επιδόθηκε η Τουρκία και σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου, με πλήθος παραβάσεων των κανόνων πτήσης του FIR Αθηνών αλλά και παραβιάσεων του Εθνικού μας Εναέριου Χώρου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, συνολικά 16 τουρκικά αεροσκάφη και ελικόπτερα προχώρησαν σε διαδοχικές παράνομες ενέργειες. Η κινητικότητα αυτή προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της ελληνικής αεράμυνας.

Η ακτινογραφία των παραβάσεων στο F.I.R. Αθηνών

Η τουρκική προκλητικότητα αποτυπώθηκε ανάγλυφα στις 11 συνολικά παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο F.I.R. Αθηνών. Από τα 16 αεροσκάφη που εισέβαλαν στην περιοχή ευθύνης μας, οι παραβάσεις μοιράστηκαν με απόλυτη σαφήνεια ανά τύπο μέσου. Τη μερίδα του λέοντος είχαν τα τουρκικά ελικόπτερα που πραγματοποίησαν 6 παραβάσεις, κινούμενα σε πέντε διαφορετικούς σχηματισμούς. Την ίδια ώρα, τα 2 μη επανδρωμένα αεροσκάφη UAV προχώρησαν σε 3 παραβάσεις, ενώ από 1 παράβαση έκαναν το αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 και το αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου CN-235.

Παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου χώρου

Το σκηνικό της έντασης κορυφώθηκε με τις 7 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, οι οποίες επικεντρώθηκαν στο Βορειοανατολικό και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Εδώ η τουρκική επιθετικότητα εκδηλώθηκε στοχευμένα από συγκεκριμένα μέσα. Το τουρκικό αεροσκάφος CN-235 προχώρησε σε 6 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου μας, αποτελώντας τον κύριο εκφραστή της προκλητικότητας για τη συγκεκριμένη ημέρα. Η έβδομη παραβίαση πραγματοποιήθηκε από έναν εκ των σχηματισμών των τουρκικών ελικοπτέρων που παραβίασαν τον εθνικό μας εναέριο χώρο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το σύνολο των τουρκικών μέσων αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε από τα ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Εν αναμονή νέων προκλήσεων

Εν τω μεταξύ την ίδια ημέρα η Τουρκία ανακοίνωσε τη διεξαγωγή της αεροναυτικής άσκησης έρευνας και διάσωσης «Deniz Aslanı-2026» («Θαλάσσιος Λέοντας»).

Η Άγκυρα επιχειρεί ξανά να γκριζάρει το καθεστώς του Αιγαίου, με την τουρκική επιθετικότητα να εκδηλώνεται αυτή τη φορά υπό τον μανδύα ανθρωπιστικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η δραστηριότητα προγραμματίζεται να εξελιχθεί σε διεθνή ύδατα και στον διεθνή εναέριο χώρο. Παρόλαυτά, το γεγονός ότι η τουρκική Ακτοφυλακή κάνει λόγο για διεξαγωγή «εντός της τουρκικής ζώνης έρευνας και διάσωσης» χτυπά καμπανάκι κινδύνου στην Αθήνα που έχει στο παρελθόν δει τους γείτονες να αμφισβητούν τα καθορισμένα από διεθνείς συνθήκες όρια των περιοχών έρευνας και διάσωσης.

Ενώ και το επιχειρησιακό πεδίο παραμένει θολό, καθώς δεν έχει εκδοθεί ακόμα η σχετική Navtex που θα καθορίζει τις ακριβείς συντεταγμένες των δεσμευμένων περιοχών. Η πιθανότητα για νέες, ενορχηστρωμένες προκλήσεις κατά τη διάρκεια της άσκησης είναι εξαιρετικά υψηλή.

