Καθημερινότητα οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: Αναχαιτίστηκαν και σήμερα οπλισμένα F-16

Καθημερινότητα έχουν γίνει ξανά το τελευταίο διάστημα οι τουρκικές προκλήσεις από αέρος στο Αιγαίο.

Για ακόμη μια μέρα τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε παραβάσεις και παραβιάσεις.

Συγκεκριμένα, συνολικά τρία αεροσκάφη, ένα ATR-72 και ένας σχηματισμός αποτελούμενος από 2 F-16 προέβησαν σε 5 παραβάσεις και 2 παραβιάσεις στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Μάλιστα τα 2 F-16 ήταν οπλισμένα. Δεν σημειώθηκαν πάντως εμπλοκές.

Τα εν λόγω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική και αναχαιτίστηκαν.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 13η ΜΑΪΟΥ 2026



ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 1 (1Χ2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 1 ATR-72

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 3

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 2 F-16

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 5 (2 από τα F-16 και 3 από το ATR-72)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 2 (από τα F-16)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : -

ΠΕΡΙΟΧΗ : Νοτιοανατολικό Αιγαίο

