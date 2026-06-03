Το νέο Renault 4 E-Tech Electric στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

Το νέο μοντέλο τοποθετείται στην κατηγορία των compact SUV και έχει πιο πρακτικό και περιπετειώδη προσανατολισμό σε σχέση με το Renault 5 E-Tech Electric.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας