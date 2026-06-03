Το νέο Renault 4 E-Tech Electric στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
Η Renault επαναφέρει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της ιστορίας της σε πλήρως ηλεκτρική μορφή, διατηρώντας στοιχεία από τον χαρακτήρα του αρχέτυπου Renault 4, αλλά προσαρμόζοντάς τα στα δεδομένα της σύγχρονης ηλεκτροκίνησης.
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Το νέο μοντέλο τοποθετείται στην κατηγορία των compact SUV και έχει πιο πρακτικό και περιπετειώδη προσανατολισμό σε σχέση με το Renault 5 E-Tech Electric.
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