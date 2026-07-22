Δημόσια συγγνώμη Άδωνι Γεωργιάδη για το περιστατικό με τον 87χρονο στο Ιπποκράτειο

Η οργισμένη αντίδραση του Υπουργού Υγείας στην καταγγελία για τον τραυματιοφορέα που αρνήθηκε αναπηρικό καροτσάκι εν μέσω καύσωνα – Όλος ο διάλογος που προκάλεσε σάλο

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Δημόσια συγγνώμη Άδωνι Γεωργιάδη για το περιστατικό με τον 87χρονο στο Ιπποκράτειο
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  • Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ζήτησε δημόσια συγγνώμη για την απαράδεκτη συμπεριφορά τραυματιοφορέα σε 87χρονο ασθενή στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών.
  • Ο κ. Γεωργιάδης διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) σε περίπτωση επίσημης καταγγελίας και έδωσε εντολή για άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών από το νοσοκομειακό προσωπικό.
  • Το περιστατικό αφορούσε την άρνηση τραυματιοφορέα να παραχωρήσει αναπηρικό καροτσάκι σε ηλικιωμένο ασθενή εν μέσω καύσωνα, παρά την εμφανή ανάγκη του.
  • Ο Υπουργός τόνισε ότι η συμπεριφορά αυτή δεν αντιπροσωπεύει το σύνολο του ΕΣΥ και η συνδικαλιστική ιδιότητα του υπαλλήλου δεν αποτελεί δικαιολογία.
  • Το επεισόδιο αναδεικνύει τη διαφορά μεταξύ αυστηρής εφαρμογής κανονισμών και της βασικής ανθρώπινης συμπεριφοράς που απαιτείται στην υγειονομική περίθαλψη.
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Την ειλικρινή του συγγνώμη εκ μέρους της πολιτείας υπέβαλε δημόσια ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, παρεμβαίνοντας ακαριαία μετά την αποκάλυψη απαράδεκτου περιστατικού συμπεριφοράς τραυματιοφορέα σε 87χρονο ασθενή στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών.

Ο Υπουργός Υγείας, με αυστηρή ανάρτησή του, κατέστησε σαφές ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν συνάδουν με την αποστολή του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, ζητά πραγματικά και ειλικρινώς συγγνώμη ως Υπουργός Υγείας της Ελλάδος για το απαράδεκτο αυτό περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι το ΕΣΥ έχει μόνον μία αποστολή, να εξυπηρετεί τον κόσμο που έχει ανάγκη. Πρόσθεσε μάλιστα πως ούτε τα καροτσάκια ούτε τίποτε άλλο έχει νόημα να υπάρχει εάν δεν εξυπηρετούνται όσοι έχουν ανάγκη.

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι, αν και διαπίστωσε πως το περιστατικό όπως περιγράφεται σε σχετικό δημοσίευμα είναι απολύτως αληθές, μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί επίσημη καταγγελία. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι, εάν γίνει επίσημη καταγγελία, θα διατάξει αμέσως Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα γίνει απλή σύσταση. Παράλληλα, μετέτρεψε την παρέμβασή του σε δημόσια εντολή προς όλο το προσωπικό των νοσοκομείων να εξυπηρετούν πάντα τους πολίτες.

Τέλος, ο Υπουργός Υγείας παρακάλεσε να μην χαρακτηρίσει αυτή η μία λάθος συμπεριφορά ενός υπαλλήλου το σύνολο του ΕΣΥ, επισημαίνοντας ότι το σύστημα και εξυπηρετεί και διασώζει, ενώ κατά κανόνα το προσωπικό του «σκίζεται» για τους ασθενείς και όσους έχουν ανάγκη. Συμπλήρωσε δε με νόημα πως η συνδικαλιστική ιδιότητα του πρωταγωνιστή της υπόθεσης δεν αποτελεί δικαιολογία.

Το χρονικό της απαράδεκτης συμπεριφοράς στο Ιπποκράτειο

Η παρέμβαση του Υπουργού ήρθε ως απάντηση σε ρεπορτάζ του theToc, το οποίο επικαλέστηκε μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα για όσα εκτυλίχθηκαν το πρωί, περίπου στις 9:00, στο ισόγειο του Γ΄ Κτηρίου του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών, στην οδό Πυρρή.

Ένας άνδρας συνόδευε τον 87χρονο πατέρα του, ο οποίος ήταν εμφανώς καταπονημένος από τη ζέστη και την ταλαιπωρία, προκειμένου να μεταβούν στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου στη Βασιλίσσης Σοφίας 108, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων. Για να προστατεύσει τον ηλικιωμένο από τον καύσωνα και τον κίνδυνο λιποθυμίας, ο γιος ζήτησε να χρησιμοποιήσει προσωρινά ένα από τα τρία αναπηρικά καροτσάκια που βρίσκονταν έξω από το γραφείο των τραυματιοφορέων.

Ο διάλογος που ακολούθησε μεταξύ του συνοδού και του τραυματιοφορέα αποτυπώνει την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης:

Συνοδός ηλικιωμένου: "Καλημέρα σας. Συγγνώμη. Θα πρέπει να πάω τον ηλικιωμένο πατέρα μου στο κτήριο των εξωτερικών ιατρείων, στη Βασιλίσσης Σοφίας 108. Επειδή έχει πολύ ζέστη και είναι ταλαιπωρημένος, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω ένα από τα καροτσάκια που βρίσκονται εδώ;"

Τραυματιοφορέας: "Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κανένα καροτσάκι δεν φεύγει από το κτήριο."

Συνοδός ηλικιωμένου: "Με συγχωρείτε, αλλά πρόκειται για ηλικιωμένο, όπως σας είπα, και φοβάμαι ότι μπορεί να λιποθυμήσει από τη ζέστη στον δρόμο."

Τραυματιοφορέας: "Αυτό μου ακούγεται σαν απειλή. Ότι άμα λιποθυμήσει θα φταίω εγώ."

Συνοδός ηλικιωμένου: "Όχι, κύριε. Δεν είναι απειλή. Πρόκειται για γνήσια ανησυχία μήπως λιποθυμήσει."

Στο σημείο εκείνο, μία συνάδελφος του τραυματιοφορέα επιχείρησε να παρέμβει για να εξυπηρετήσει τον ηλικιωμένο, ρωτώντας πού έπρεπε να μεταβεί, όμως ο τραυματιοφορέας την έκοψε απότομα λέγοντας σε έντονο ύφος: «Σε παρακαλώ, μην ανακατεύεσαι». Στη συνέχεια, απευθυνόμενος εκ νέου στον γιο του 87χρονου, είπε επιτακτικά: «Όπως τον έφερες σε αυτό το κτήριο, έτσι να τον πας και στα εξωτερικά ιατρεία».

Όταν ο απογοητευμένος συνοδός απομακρύνθηκε σχολιάζοντας «Αρκεί να μη λιποθυμήσει... Ευχαριστώ», ο τραυματιοφορέας ανταπάντησε ειρωνικά: «Αν λιποθυμήσει, θα τον μαζέψω εγώ...!».

Ο γιος βοήθησε στη συνέχεια τον 87χρονο πατέρα του να σηκωθεί και, απαντώντας στην απορία του ηλικιωμένου για το αν θα πήγαιναν με καροτσάκι, του είπε χαμηλόφωνα πως όχι, παίρνοντας σιωπηλά τον δρόμο προς τα εξωτερικά ιατρεία μέσα στον καύσωνα, κρατώντας τον από το μπράτσο.

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