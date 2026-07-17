ΠΙΣ: Θεσμική εκτροπή για να αποκτήσει ο υπουργός Υγείας τον έλεγχο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου

Για νομοθετική μεθόδευση, κάνει λόγο ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος 

Διονυσία Προκόπη

ΠΙΣ: Θεσμική εκτροπή για να αποκτήσει ο υπουργός Υγείας τον έλεγχο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου
ΥΓΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος καταγγέλλει νομοθετική ρύθμιση που επιτρέπει στον υπουργό Υγείας να διορίζει προσωρινή διοίκηση παρακάμπτοντας τα αιρετά όργανα των γιατρών.
  • Η προτεινόμενη διάταξη θεωρείται από τον ΠΙΣ ως παρέμβαση, που δημιουργεί μηχανισμό κυβερνητικού ελέγχου και υποκατάστασης της εκλεγμένης διοίκησης.
  • Ο ΠΙΣ υπογραμμίζει ότι το Σύνταγμα περιορίζει την κρατική εποπτεία σε έλεγχο νομιμότητας και απαγορεύει πολιτικό έλεγχο ή χειραγώγηση των αιρετών οργάνων του.
  • Ο Σύλλογος καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει τη διάταξη και τα πολιτικά κόμματα να προστατεύσουν την αυτονομία και τη δημοκρατία στον ιατρικό συνδικαλισμό.
Snapshot powered by AI

Το μήνυμα «Η διοίκηση του ΠΙΣ δεν διορίζεται, οι ιατροί εκλέγουν τη διοίκησή τους», στέλνει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος στον Άδωνι Γεωργιάδη. Οι γιατροί αντιδρούν έντονα στην προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση, που επιτρέπει στον υπουργό Υγείας να διορίζει προσωρινή διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, παραμερίζοντας τα αιρετά όργανα των γιατρών.

Όπως υποστηρίζει ο ΠΙΣ, «με διάταξη που περιλήφθηκε σε άσχετο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (και όχι του Υπουργείου Υγείας), ο Υπουργός Υγείας επιχειρεί, εν κρυπτώ, να αποκτήσει την εξουσία να διορίζει προσωρινή διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Η ρύθμιση επιτρέπει στον Υπουργό να επιλέγει τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, παραμερίζοντας τα αιρετά όργανα των ιατρών. Πρόκειται για ευθεία παρέμβαση στην αυτοδιοίκηση του ΠΙΣ, με πρόσχημα τη συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις».

Ως προς τη συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις, που είναι το διακύβευμα και της προηγούμενης περιόδου, υπενθυμίζεται πως το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε άκυρες τις εκλογές του ΠΙΣ του Δεκεμβρίου του 2022 και θεωρήθηκε έκπτωτη η διοίκηση Εξαδάκτυλου, από το τέλος Δεκεμβρίου 2025. Και πάλι το ΣτΕ, όμως έκρινε, με νέα του απόφαση, ότι ο ΠΙΣ συμμορφώθηκε πλήρως με την προηγούμενη ετυμηγορία. Επομένως, ο Σύλλογος θεωρεί ότι το «πρόσχημα» της συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις, στο οποίο βασίζεται η νομοθετική ρύθμιση, «διαψεύδεται κατηγορηματικά από το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας».

«Με την υπ’ αριθμ. 11/2026 απόφαση του αρμόδιου Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ρητά, κατηγορηματικά και πέραν κάθε αμφισβήτησης ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος συμμορφώθηκε προς την απόφαση 2402/2025, την οποία χρησιμοποιεί ως πρόσχημα ο Υπουργός για την απόκτηση της εξουσίας διορισμού προσωρινής διοίκησης. Αναγνώρισε μάλιστα ως κρίσιμη πράξη συμμόρφωσης την έκθεση του ΠΙΣ της 8ης Απριλίου 2026 για την οικονομική κατάσταση των Ιατρικών Συλλόγων, την οποία ο Υπουργός αρνείται να λάβει υπόψη παρά την απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου. Παραβιάζει με αυτόν τον τρόπο ο ίδιος την δικαστική απόφαση που δήθεν υποκριτικά υπερασπίζεται! Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τον εκθέτει!

Η προτεινόμενη διάταξη δεν αποκαθιστά τη νομιμότητα. Δημιουργεί έναν μηχανισμό κυβερνητικού διορισμού της διοίκησης του ΠΙΣ και παρέχει στον Υπουργό τη δυνατότητα να επιλέγει πρόσωπα του απολύτου ελέγχου του, τα οποία θα λειτουργήσουν ως μαριονέτες του.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας είναι σαφές: Η κρατική εποπτεία επί ενός αυτοδιοικούμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου σωματειακού χαρακτήρα όπως ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος περιορίζεται στον έλεγχο νομιμότητας. Δεν επιτρέπει πολιτικό έλεγχο, υποκατάσταση των αιρετών οργάνων ή χειραγώγηση της εκλογικής διαδικασίας. Η αυτοδιοίκηση είναι προϋπόθεση της άσκησης του συνδικαλιστικού του ρόλου τον οποίο ο Υπουργός Υγείας προσπαθεί να φιμώσει.

Η νόμιμη εκλεγμένη διοίκηση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου έχει συμμορφωθεί πλήρως προς τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν θα αποδεχθεί την επίκληση της νομιμότητας ως πρόσχημα για την εγκατάσταση διορισμένης διοίκησης. Ο Υπουργός Υγείας εκθέτει την Κυβέρνηση και επιχειρεί να οδηγήσει τη Βουλή στην ψήφιση μιας ρύθμισης που προσβάλλει την επαγγελματική αυτονομία, την ελευθερία συλλογικής οργάνωσης και βασικές συνταγματικές εγγυήσεις», προσθέτει ο Σύλλογος.

Ο ΠΙΣ καλεί την κυβέρνηση να σεβαστεί το Σύνταγμα και την αυτονομία των συνδικαλιστικών οργάνων των γιατρών και να αποσύρει άμεσα τη διάταξη. Επίσης, καλεί τα πολιτικά κόμματα να προστατεύσουν το Σύνταγμα και την Δημοκρατία και να μην επιτρέψουν τη μετατροπή ενός ανεξάρτητου συνδικαλιστικού θεσμικού οργάνου εκπροσώπησης των γιατρών σε φερέφωνο της κάθε κυβέρνησης και του εκάστοτε υπουργού Υγείας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:35ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Καρντάσιαν: Το συγκινητικό αντίο στη γιαγιά της που πέθανε σε ηλικία 91 ετών - «Ήσουν η καλύτερη απο εμάς, με έμαθες τι θα πει σκληρή δουλειά»

12:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Βασίλης Κόκκαλης - Σε ποιον πηγαίνει η έδρα

12:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Πολύ τοπικά 40άρια και μετά ανατροπή - Μέχρι πότε θα έχει ζέστη

12:16ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανησυχία για τον τελικό του Μουντιάλ: Πυκνός καπνός από τις πυρκαγιές στον Καναδά έχει καλύψει το στάδιο «MetLife Stadium» του Νιού Τζέρσεϊ - Δείτε βίντεο

12:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νικήτας Κακλαμάνης για Μάρω Κοντού: «Ταξιδιάρα ψυχή και αιώνια έφηβη», πρέπει να σου πω το οριστικό «καληνύχτα»

11:58LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποια ενημερωτική εκπομπή βλέπει το κοινό το καλοκαίρι

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νοέλια Καστίγιο: Νέες αποκαλύψεις για τη φρίκη που έζησε η 25χρονη που πέθανε με ευθανασία - Το ημερολόγιο των βιασμών και η υπόσχεση της μητέρας της να εκδικηθεί

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Θερινός εκπαιδευτικός πλους της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων - Εικόνες και Βίντεο

11:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το συγκινητικό γράμμα του Έντσο Φερνάντες στον Μέσι το 2016 για να τον πείσει να μην αποσυρθεί από την Εθνική - «Ευχαριστώ και συγγνώμη»

11:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρκόπουλος: Το στοίχημα του υφυπουργού Οικονομικών για την αυτοδυναμία – «Μία γουρουνοπούλα»

11:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριος καβγάς Άδωνι - Τσουκαλά: «Ξεχάσατε τους κουμπάρους του Ανδρουλάκη» - «Πήγατε κουβά»

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη για ναρκωτικά η Σίλα Γεντζόγλου που έκανε ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν γέφυρες και σιδηροδρόμους στο Ιράν - Με το δάκτυλο στη σκανδάλη οι Χούθι

11:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Μετανάστευσης: Πηγές διαψεύδουν «έφοδο» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

11:15WHAT THE FACT

Το πείραμα της Σοβιετικής Ένωσης πριν από 60 χρόνια που άλλαξε για πάντα τις θάλασσες

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Προθεσμία για τη Δευτέρα πήρε ο τέταρτος κατηγορούμενος

11:07ΥΓΕΙΑ

ΠΙΣ: Θεσμική εκτροπή για να αποκτήσει ο υπουργός Υγείας τον έλεγχο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Νάκυ Αγάθου, από τις πρώτες παρουσιάστριες της κρατικής τηλεόρασης

11:00ΥΓΕΙΑ

Πώς αυτός ο ιός, που είμαστε φορείς σχεδόν όλοι, οδηγεί σε πολλαπλή σκλήρυνση

10:45WHAT THE FACT

Costa Concordia: Ο «ναυτικός χαιρετισμός» που κόστισε 33 ζωές και γιατί ο καπετάνιος άλλαξε πορεία λίγο πριν από το ναυάγιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κλείδωσε η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας για την επόμενη εβδομάδα - Χάρτες GFS και ECMWF 

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Μάρω Κοντού: Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη για το τελευταίο «αντίο» στην κυρία «Κοκοβίκου» -Δείτε Live

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη για ναρκωτικά η Σίλα Γεντζόγλου που έκανε ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νοέλια Καστίγιο: Νέες αποκαλύψεις για τη φρίκη που έζησε η 25χρονη που πέθανε με ευθανασία - Το ημερολόγιο των βιασμών και η υπόσχεση της μητέρας της να εκδικηθεί

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Άγρια επίθεση σκύλου σε 66χρονο - Τον τραυμάτισε σοβαρά, νεκρό το σκυλί του

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Νάκυ Αγάθου, από τις πρώτες παρουσιάστριες της κρατικής τηλεόρασης

08:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πότε θα διεξαχθούν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός - Η ώρα και το κανάλι

07:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Νωρίτερα φέτος η ανακοίνωσή τους - Οι πρώτες εκτιμήσεις για το πού θα κυμανθούν

06:30LIFESTYLE

Mετά τους Λαιστρυγόνες και τον Κύκλωπα ο Οδυσσέας του Νόλαν «παλεύει» και με τον Economist - Η ισοπεδωτική κριτικής της ταινίας

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Ιουλίου: Μεγάλη γιορτή σήμερα - Ποιοι γιορτάζουν

11:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριος καβγάς Άδωνι - Τσουκαλά: «Ξεχάσατε τους κουμπάρους του Ανδρουλάκη» - «Πήγατε κουβά»

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Perinereis cultrifera: Το αρχαίο θαλάσσιο πλάσμα των ωκεανών με τα σαγόνια από «βιο-μέταλλο» που αλλάζει όσα ξέραμε για την επιστήμη των υλικών

12:30ΕΥ ΖΗΝ

5 απλές συνήθειες μετά το βραδινό για να πέσει η χοληστερόλη

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Κλειστές οι πύλες του Λευκού Οίκου για τον Νετανιάχου - Η οργή για τα F-35 και η συνάντηση που δεν έγινε ποτέ

12:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νικήτας Κακλαμάνης για Μάρω Κοντού: «Ταξιδιάρα ψυχή και αιώνια έφηβη», πρέπει να σου πω το οριστικό «καληνύχτα»

08:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Η «Αγία Μαρίνα στο Βράχο» στην Πάρνηθα: Το εντυπωσιακό ξωκλήσι που στέκει αγέρωχο οκτώ αιώνες

09:53ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Από πότε πέφτει η θερμοκρασία 10 βαθμούς

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για ρωγμές στην Κυψέλη: Από γεωλογικής πλευράς υπάρχουν θέματα που δεν είχαν επισημανθεί κατά τις αρχικές μελέτες

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Ο Νικήτας Κακλαμάνης εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία της Μάρως Κοντού - «Ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο»

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Η αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα προσλαμβάνει: Ποιες είναι οι θέσεις και ποιοι οι μισθοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ