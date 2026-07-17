ΠΙΣ: Θεσμική εκτροπή για να αποκτήσει ο υπουργός Υγείας τον έλεγχο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου

Snapshot Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος καταγγέλλει νομοθετική ρύθμιση που επιτρέπει στον υπουργό Υγείας να διορίζει προσωρινή διοίκηση παρακάμπτοντας τα αιρετά όργανα των γιατρών.

Η προτεινόμενη διάταξη θεωρείται από τον ΠΙΣ ως παρέμβαση, που δημιουργεί μηχανισμό κυβερνητικού ελέγχου και υποκατάστασης της εκλεγμένης διοίκησης.

Ο ΠΙΣ υπογραμμίζει ότι το Σύνταγμα περιορίζει την κρατική εποπτεία σε έλεγχο νομιμότητας και απαγορεύει πολιτικό έλεγχο ή χειραγώγηση των αιρετών οργάνων του.

Ο Σύλλογος καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει τη διάταξη και τα πολιτικά κόμματα να προστατεύσουν την αυτονομία και τη δημοκρατία στον ιατρικό συνδικαλισμό. Snapshot powered by AI

Το μήνυμα «Η διοίκηση του ΠΙΣ δεν διορίζεται, οι ιατροί εκλέγουν τη διοίκησή τους», στέλνει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος στον Άδωνι Γεωργιάδη. Οι γιατροί αντιδρούν έντονα στην προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση, που επιτρέπει στον υπουργό Υγείας να διορίζει προσωρινή διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, παραμερίζοντας τα αιρετά όργανα των γιατρών.

Όπως υποστηρίζει ο ΠΙΣ, «με διάταξη που περιλήφθηκε σε άσχετο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (και όχι του Υπουργείου Υγείας), ο Υπουργός Υγείας επιχειρεί, εν κρυπτώ, να αποκτήσει την εξουσία να διορίζει προσωρινή διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Η ρύθμιση επιτρέπει στον Υπουργό να επιλέγει τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ιατρών και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, παραμερίζοντας τα αιρετά όργανα των ιατρών. Πρόκειται για ευθεία παρέμβαση στην αυτοδιοίκηση του ΠΙΣ, με πρόσχημα τη συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις».

Ως προς τη συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις, που είναι το διακύβευμα και της προηγούμενης περιόδου, υπενθυμίζεται πως το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε άκυρες τις εκλογές του ΠΙΣ του Δεκεμβρίου του 2022 και θεωρήθηκε έκπτωτη η διοίκηση Εξαδάκτυλου, από το τέλος Δεκεμβρίου 2025. Και πάλι το ΣτΕ, όμως έκρινε, με νέα του απόφαση, ότι ο ΠΙΣ συμμορφώθηκε πλήρως με την προηγούμενη ετυμηγορία. Επομένως, ο Σύλλογος θεωρεί ότι το «πρόσχημα» της συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις, στο οποίο βασίζεται η νομοθετική ρύθμιση, «διαψεύδεται κατηγορηματικά από το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας».

«Με την υπ’ αριθμ. 11/2026 απόφαση του αρμόδιου Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ρητά, κατηγορηματικά και πέραν κάθε αμφισβήτησης ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος συμμορφώθηκε προς την απόφαση 2402/2025, την οποία χρησιμοποιεί ως πρόσχημα ο Υπουργός για την απόκτηση της εξουσίας διορισμού προσωρινής διοίκησης. Αναγνώρισε μάλιστα ως κρίσιμη πράξη συμμόρφωσης την έκθεση του ΠΙΣ της 8ης Απριλίου 2026 για την οικονομική κατάσταση των Ιατρικών Συλλόγων, την οποία ο Υπουργός αρνείται να λάβει υπόψη παρά την απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου. Παραβιάζει με αυτόν τον τρόπο ο ίδιος την δικαστική απόφαση που δήθεν υποκριτικά υπερασπίζεται! Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τον εκθέτει!

Η προτεινόμενη διάταξη δεν αποκαθιστά τη νομιμότητα. Δημιουργεί έναν μηχανισμό κυβερνητικού διορισμού της διοίκησης του ΠΙΣ και παρέχει στον Υπουργό τη δυνατότητα να επιλέγει πρόσωπα του απολύτου ελέγχου του, τα οποία θα λειτουργήσουν ως μαριονέτες του.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας είναι σαφές: Η κρατική εποπτεία επί ενός αυτοδιοικούμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου σωματειακού χαρακτήρα όπως ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος περιορίζεται στον έλεγχο νομιμότητας. Δεν επιτρέπει πολιτικό έλεγχο, υποκατάσταση των αιρετών οργάνων ή χειραγώγηση της εκλογικής διαδικασίας. Η αυτοδιοίκηση είναι προϋπόθεση της άσκησης του συνδικαλιστικού του ρόλου τον οποίο ο Υπουργός Υγείας προσπαθεί να φιμώσει.

Η νόμιμη εκλεγμένη διοίκηση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου έχει συμμορφωθεί πλήρως προς τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν θα αποδεχθεί την επίκληση της νομιμότητας ως πρόσχημα για την εγκατάσταση διορισμένης διοίκησης. Ο Υπουργός Υγείας εκθέτει την Κυβέρνηση και επιχειρεί να οδηγήσει τη Βουλή στην ψήφιση μιας ρύθμισης που προσβάλλει την επαγγελματική αυτονομία, την ελευθερία συλλογικής οργάνωσης και βασικές συνταγματικές εγγυήσεις», προσθέτει ο Σύλλογος.

Ο ΠΙΣ καλεί την κυβέρνηση να σεβαστεί το Σύνταγμα και την αυτονομία των συνδικαλιστικών οργάνων των γιατρών και να αποσύρει άμεσα τη διάταξη. Επίσης, καλεί τα πολιτικά κόμματα να προστατεύσουν το Σύνταγμα και την Δημοκρατία και να μην επιτρέψουν τη μετατροπή ενός ανεξάρτητου συνδικαλιστικού θεσμικού οργάνου εκπροσώπησης των γιατρών σε φερέφωνο της κάθε κυβέρνησης και του εκάστοτε υπουργού Υγείας.

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