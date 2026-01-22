Αλλαγή σκυτάλης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο: Η σύγκρουση και οι επικείμενες εκλογές

Νέος πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) είναι από χθες, Τετάρτη (21/01/2026), ο Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος, διευθυντής της Β΄ Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ρόδου και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ιατρικών Συλλόγων (CEOM). Ο κ. Κουτσόπουλος εξελέγη στη χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ του ΠΙΣ, αφού προηγουμένως ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος υπέβαλε την παραίτησή του.

«Μετά από δύο θητείες στη θέση του προέδρου του ΠΙΣ, με καθαρή συνείδηση και υψηλό φρόνημα, ήρθε η ώρα να κλείσει αυτός ο κύκλος για μένα. Αφού ευχαριστήσω τους ιατρούς της χώρας για την εμπιστοσύνη τους και τους συνεργάτες μου για τη βοήθειά τους, με αίσθημα χαράς επιστρέφω στην απερίσπαστη άσκηση της πλαστικής χειρουργικής στη Θεσσαλονίκη. Εύχομαι από καρδιάς καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο διάδοχό μου» αναφέρει ο κ. Εξαδάκτυλος σε δήλωσή του. Παρόλο που πληροφορίες αναφέρουν ότι η απόφαση λήφθηκε για προσωπικούς λόγους και ότι δεν ζητήθηκε η παραίτησή του, το κλίμα εντός του ΠΙΣ ήταν τεταμένο εδώ και καιρό.

Καταλύτης στις εξελίξεις ήταν η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία είναι άκυρες οι εκλογές του ΠΙΣ τον Δεκέμβριο του 2022, καθώς έκρινε ότι συμμετείχαν σε αυτές παρατύπως, ιατρικοί σύλλογοι που δεν είχαν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες. Επομένως, ο κ. Εξαδάκτυλος θεωρήθηκε έκπτωτος από το τέλος Δεκεμβρίου 2025.

Ωστόσο, οι τριβές εντός του «γαλάζιου» στρατοπέδου των γιατρών είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Ο κ. Εξαδάκτυλος είχε κατηγορηθεί για αντιπολιτευτική στάση και για «άτυπη» συμμαχία με τον προερχόμενο από τον (παλιό) ΣΥΡΙΖΑ, γενικό γραμματέα του ΠΙΣ, Δημήτρη Βαρνάβα. Τεταμένες ήταν οι σχέσεις του κ. Εξαδάκτυλου και με το υπουργείο Υγείας. Χαρακτηριστικό είναι το εξώδικο του ΠΙΣ προς τον Άδωνι Γεωργιάδη. Ένα ακόμη επεισόδιο στη θητεία Εξαδάκτυλου, ήταν η καταγγελία για καταχρηστική χρήση των εγκαταστάσεων του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου από τον ίδιο.

Επίσης, πρόσφατα η διοίκηση Εξαδάκτυλου κατηγορήθηκε από έταιρη «γαλάζια» παράταξη εντός του ΠΙΣ, για θέματα διαφάνειας, σχετικά με ανάθεση έργου χωρίς διαγωνιστική διαδικασία.

Συνάντηση με τον Άδωνι Γεωργιάδη

Αμέσως μετά την εκλογή του, ο νέος πρόεδρος του ΠΙΣ συναντήθηκε με τον Άδωνι Γεωργιάδη και συζήτησαν τα ανοιχτά ζητήματα του κλάδου.

«Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Κουτσόπουλο για τη σημερινή του εκλογή στη θέση του προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Ευελπιστώ και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε μια πολύ καλή και παραγωγική συνεργασία. Θα αντιμετωπίσουμε και τις συνέπειες της γνωστής πρόσφατης δικαστικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας όταν αυτή κοινοποιηθεί και το ζήτημα των επικείμενων εκλογών για την ανάδειξη των νέων προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου» δήλωσε ο υπουργός Υγείας.

Οι εκλογές στον ΠΙΣ θα γίνουν εντός του έτους, είτε τον Μάιο είτε τον Οκτώβριο.

Σημειώνεται ότι το προεδρείο του ΠΙΣ, πλέον απαρτίζεται από τους:

Α΄ αντιπρόεδρος: Ψυχογιός Βασίλειος

Β΄ αντιπρόεδρος: Παναγιωτίδης Βλαδίμηρος

Γενικός γραμματέας: Βαρνάβας Δημήτριος

Ταμίας: Παπανδρούδης Ανδρέας

Ο κ. Εξαδάκτυλος παραμένει μέλος στο ΔΣ.

«Κατάργηση του αυτοδιοίκητου»

«Κοκορομαχία» των παρατάξεων της ΝΔ στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο «βλέπει« στις εξελίξεις αυτές, η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Γιατρών (ΔΗΠΑΚ), σε ανακοίνωσή της για τον νέο πρόεδρο του ΠΙΣ:

«Οι δύο παρατάξεις της ΝΔ στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) συνεχίζουν την αντιπαράθεσή με χαρακτηριστικά κοκορομαχίας, την ίδια στιγμή που συμφωνούν απόλυτα στην κυβερνητική πολιτική που στρέφεται ενάντια στον κλάδο. Οι μεταξύ τους συγκρούσεις δεν αφορούν τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των γιατρών ούτε τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η παραίτηση του κ. Εξαδάκτυλου από την προεδρία του ΠΙΣ.

»Στην αντιπαράθεση τους αξιοποιούν τις απαράδεκτες διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, που προβλέπει την κατάργηση του αυτοδιοίκητου και ανοίγει τον δρόμο για την άμεση εμπλοκή του υπουργείου Υγείας στη λειτουργία του ΠΙΣ και των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας.

»Πλέον, με βάση την απόφαση του ΣτΕ η οποία επί της ουσίας αμφισβητεί τη νομιμότητα των εκλογών που εξέλεξαν το ΔΣ του ΠΙΣ πριν τέσσερα χρόνια (!) τίθεται σε αμφιβολία:

Η ύπαρξη του ΔΣ του ΠΙΣ με τον προηγούμενο ή τον τωρινό πρόεδρο.

Η δυνατότητα να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος οι συνάδελφοι που θα περάσουν τις εξετάσεις ειδικότητας.

Η νομιμότητα και των επόμενων εκλογών – όποτε και αν γίνουν- αφού παραμένουν οι διατάξεις που ισχύουν για την οικονομική τακτοποίηση προς τον ΠΙΣ».

Η ΔΗΠΑΚ προτείνει να αλλάξει η νομοθεσία αναφορικά με τα οικονομικά των ιατρικών συλλόγων και το ύψος της συνδρομής των γιατρών. Επίσης, οι ιατρικοί σύλλογοι να εκλέγουν αντιπροσώπους στις γενικές συνελεύσεις του ΠΙΣ με βάση τον αριθμό ψηφισάντων και όχι με βάση τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων. «Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλίζεται ότι οι οικονομικά τακτοποιημένοι ιατρικοί σύλλογοι είναι αυτοί που έχουν καταβάλει την εισφορά στον ΠΙΣ για τους γιατρούς που έχουν πληρώσει τις συνδρομές τους» εξηγεί η ΔΗΠΑΚ.

Από την πλευρά του, το «Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή στον ΠΙΣ» τονίζει μεταξύ άλλων, ότι «βασική αρχή για τις διαδικασίες του κινήματος είναι η πλατιά συμμετοχή της βάσης των γιατρών με πρωτοβουλίες από τα κάτω, γενικές συνελεύσεις αλλά και στις εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων του κινήματος, έτσι ώστε να λαμβάνονται οι αποφάσεις με την μεγαλύτερη δυνατή πολιτική νομιμοποίηση, κόντρα στις καθιερωμένες γραφειοκρατικές λογικές που αδυνατίζουν την παραπάνω κατεύθυνση. Απορρίπτουμε την κυβερνητική εμπλοκή στα αποτελέσματα των εκλογών όπως κάναμε το 2009 και το 2019 σε ανάλογες περιπτώσεις».