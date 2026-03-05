Παπασταύρου - Chevron: Η Ελλάδα γίνεται χώρα-παραγωγός φυσικού αερίου

«Η Ελλάδα με τις Συμφωνίες της "CHEVRON" και "EXXON MOBIL", βάζει τα θεμέλια για να γίνει από ενεργειακός κόμβος, χώρα-παραγωγός φυσικού αερίου», δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, για την κύρωση των τεσσάρων Συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδος και των εταιρειών «CHEVRON GREECE HOLDINGS» και «HELLENiQ UPSTREAM για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναθράκων στη Νότια Κρήτη και Νότια της Πελοποννήσου.

«Δεσμευόμαστε ότι οι διαδικασίες θα τρέξουν με τέτοιους ρυθμούς που σε 12 μήνες από τώρα, στις αρχές του 2027, θα επιχειρήσουμε να έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο μετά από σχεδόν μισό αιώνα και στο δεύτερο μισό της χρονιάς τις πρώτες γεωφυσικές μελέτες», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τις ενεργειακές συμφωνίες καθοριστικό βήμα για να βάλει η χώρα μας τα θεμέλια για παραγωγή φυσικού αερίου.

Απαντώντας στις έντονες ανησυχίες που εκφράστηκαν από την Αντιπολίτευση για το άρθρο 30 παράγραφος 3 της Συμφωνίας με την Κοινοπραξία, διαβεβαίωσε ότι «έχει να κάνει με μία νομική πρόβλεψη της κατανομής και διαχείρισης ευθύνης και σε καμία περίπτωση αυτή δεν συνιστά αποδοχή της».

«Είναι σαφές ότι στο διεθνές περιβάλλον της αβεβαιότητας την οποία ζούμε, η οικονομική και πολιτική σταθερότητα, η αποτρεπτική της δύναμη και η ενεργειακή της ανθεκτικότητα αποκτούν πρωταρχική σημασία για κάθε χώρα», τόνισε ο κ. Παπασταύρου και συνέχισε: «Ευτυχώς η πατρίδα μας σε επίπεδο οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας, έχει ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Συγχρόνως έχουμε την ισχυρότερη παρά ποτέ αποτρεπτική δύναμη και χαράσσουμε δρόμους».

Όπως είπε, «η απόφαση του έλληνα πρωθυπουργού να στείλει τις δύο φρεγάτες "Μπελαρά" και "Ψαρά", με το σύστημα Κένταυρος και τα δύο ζεύγη των αναβαθμισμένων F16, ήταν πρώτη, ενώ μετά ακολούθησε ο γάλλος πρόεδρος και ο βρεττανός πρωθυπουργός».

«Σήμερα μιλάμε για την ενεργειακή ανθεκτικότητα και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι τώρα γίνεται ένα σημαντικό βήμα, ένα άλμα για την πατρίδα μας γιατί με τις τέσσερεις αυτές συμφωνίες ουσιαστικά η πατρίδα μας κάνει ένα καθοριστικό βήμα, ώστε από ένας αξιόπιστος κόμβος ενέργειας να βάλει τα θεμέλια για παραγωγή φυσικού αερίου».

«Αυτή η προοπτική δεν μπορεί να προεξοφληθεί γιατί στηρίζεται στο αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα τα κοιτάσματα αυτά, αλλά δεν μπορεί και να υποτιμηθεί γιατί υπάρχει μια προσπάθεια που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικούς δημόσιους πόρους για τις επόμενες γενιές», σημείωσε.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός, «η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επένδυσε συστηματικά στο φυσικό αέριο το 2019 και είναι αυτές οι υποδομές που μας επέτρεψαν να μετατρέψουμε την γεωγραφική μας θέση σε γεωπολιτικό πλεονέκτημα».

«Η χώρα μας αναδείχθηκε ως πύλη εισόδου για το αμερικανικό φυσικό αέριο στη περιοχή και από ενεργειακός κόμβος τώρα φιλοδοξούμε να προχωρήσουμε και να γίνουμε και παραγωγός φυσικού αερίου.

Δεσμευόμαστε ότι οι διαδικασίες θα τρέξουν με τέτοιους ρυθμούς, που σε 12 μήνες από τώρα, στις αρχές του 2027, θα επιχειρήσουμε να έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο μετά από σχεδόν μισό αιώνα. Και αυτό θα είναι μια απόρροια εθνικής επιτυχίας, η οποία ξεκίνησε από τον Γιάννη Μανιάτη το 2011, η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου έκανε το 2014 τις προκηρύξεις και αυτή η προσπάθεια δεν εγκαταλείφθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι μια διαδρομή η οποία ξεκίνησε το 2014, με τρία διαφορετικά κόμματα και τρεις κυβερνήσεις, που έφθασε στο σημείο της εξερεύνησης και τώρα θα δούμε αν έχουμε εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα. Ουσιαστικά μπαίνουμε στο δεύτερο κεφάλαιο που μας οδηγεί στην παραγωγή υδρογοναθράκων αν τα κοιτάσματα είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα.

Στην πραγματικότητα, με την κύρωση των συμβάσεων διπλασιάζονται οι περιοχές της ελληνικής δικαιοδοσίας στις οποίες έχουμε εξερεύνηση και αυτό είναι πολύ σημαντικό», υπογράμμισε.

Ο κ. Παπασταύρου έκανε σαφές ότι, «μια ιδιωτική συμφωνία δεν εκχωρεί κυριαρχικά δικαιώματα όπως σαφές είναι και το γεγονός ότι όταν οι δύο μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρίες του κόσμου ενεργοποιούνται στην Ελλάδα δείχνει ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα μας».

«Στην πραγματικότητα κάνουμε το επόμενο βήμα. Το άλμα για να αναπτύξουμε τον τομέα υδρογοναθράκων», είπε.

Έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι «τον Ιούνιο του 2025 στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρεται ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το παράνομο και άκυρο, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα».

«Παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Μετά την απόφαση αυτή έρχεται η δεύτερη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρία στην Αμερική και στον κόσμο και λέει δεν ακούω τι λέει η Λιβύη και προχωρώ. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν αποδυναμώνει τη χώρα μας», σημείωσε.

Πρόσθεσε δε, ότι «η συμβατική πρόβλεψη ακόμα και ακραίων περιπτώσεων είναι μια νομική πρακτική που έχει να κάνει με την προστασία και την κατανομή της ευθύνης για οποιαδήποτε αποζημιωτικό δικαίωμα μπορεί να έχει κάποιος».

«Δεν συνιστά αποδοχή ή αναγνώριση των περιπτώσεων αυτών. Το ότι ακριβώς υπάρχει αυτή η μέση γραμμή μεταξύ Νοτίως της Κρήτης και της Λιβύης, αν αυτή μετακινηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, συμπαρασύρει το πλευρικό. Αυτό είναι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Όπως έχω πει ότι εμείς δεν πρόκειται να απεμπολήσουμε τη θέση του κράτους στις υποδομές, με τον ίδιο τρόπο σας λέω ότι το πλευρικό έχει να κάνει με την οποιαδήποτε μετακίνηση του Νοτίου. Υπάρχει στη σύμβαση η ασφαλιστική δικλείδα, σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, ότι δεν μπορεί να οριστεί αποκλειστικός εμπειρογνώμονας, ο οποίος δεν περνάει και από τον εκμισθωτή», διαβεβαίωσε ο κ. Παπασταύρου.

Τέλος, απέρριψε τις αιτιάσεις περί πυροτεχνημάτων αντιτείνοντας ότι «η απάντηση είναι ότι θα γίνει σε 12 μήνες η ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο και φιλοδοξούμε να προχωρήσουν οι γεωφυσικές μελέτες στο δεύτερο μισό του 2026 για τη «CHEVRON».

Διευκρίνισε ακόμα ότι «η διάταξη για την ανωτέρα βία, είναι ένας τυπικός ορισμός του διεθνούς όρους και υπάρχει στις προηγούμενες συμβάσεις που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 2016».

