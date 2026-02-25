ΗΠΑ: Τριμερής Παπασταύρου με Μπέργκαμ και Ράιτ - Στρατηγική η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ

Τη στρατηγική ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών ανέδειξε η τριμερής συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, με τους επικεφαλής του αμερικανικού Συμβουλίου Ενεργειακής Ασφάλειας, Νταγκ Μπέργκαμ και Κρις Ράιτ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικών, στο περιθώριο της «Διατλαντικής Συνόδου για την Ασφάλεια Φυσικού Αερίου» στην Ουάσινγκτον.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν, επίσης, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αντώνης Αλεξανδρίδης, και η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η Ελλάδα ήταν η μοναδική χώρα από τις 22 που συμμετείχαν στη σύνοδο και πραγματοποίησε ξεχωριστή τριμερή συνάντηση με την αμερικανική πλευρά.

Μετά την ολοκλήρωση των επαφών, ο Έλληνας υπουργός υπογράμμισε ότι η συνάντηση επιβεβαίωσε τη στρατηγική σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ στον τομέα της ενέργειας, σημειώνοντας ότι η ελληνική πλευρά «άνοιξε τον δρόμο για τον Κάθετο Διάδρομο», μια πρωτοβουλία με γεωπολιτικό αποτύπωμα που, όπως ανέφερε, αναγνωρίστηκε από τις χώρες που συμμετείχαν στη διάσκεψη που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Λευκού Οίκου.

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε, επίσης, ότι η Ελλάδα βρίσκεται «στο κέντρο των ενεργειακών συμφωνιών», που υπογράφηκαν στο πλαίσιο των πρόσφατων διαβουλεύσεων, κάνοντας αναφορά στη συνέχεια των συμφωνιών του PTEC στην Αθήνα, οι οποίες, όπως είπε, αναδεικνύουν τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της περιοχής.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο της Ελλάδας ως πύλης εισόδου αμερικανικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, χαρακτηρίζοντας τη χώρα «αξιόπιστο κόμβο ενεργειακής ασφάλειας».

Παράλληλα, ανέφερε ότι η επόμενη φάση της ελληνικής ενεργειακής στρατηγικής περιλαμβάνει την ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων και την ενδεχόμενη παραγωγή φυσικού αερίου, με στόχο, όπως είπε, την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και τη συμβολή στην ευρωπαϊκή ενεργειακή επάρκεια.

«Η ενέργεια είναι δύναμη: δύναμη ασφάλειας, δύναμη ανάπτυξης και διεθνούς επιρροής», δήλωσε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα προχωρά με εθνική αυτοπεποίθηση στο νέο ενεργειακό περιβάλλον που διαμορφώνεται στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Διαβάστε επίσης