Επισπεύδεται η ενεργοποίηση του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου της Ευρώπης

Η ATLANTIC SEE LNG TRADE, μία κοινοπραξία στην οποία ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει κατά 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας κατά 40%, επισπεύδει την υλοποίηση του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου της Ευρώπης, ενεργοποιώντας την πρώτη μείζονος σημασίας εμπορική συμφωνία για την προμήθεια και πώληση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ ήδη από το 2026 - και όχι από το 2030, όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά.

Συγκεκριμένα, υπεγράφη χθες Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, η πρώτη συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία από την ATLANTIC SEE LNG TRADE, με προμηθευτή την BP και αγοραστή την ουκρανική Naftogaz.

Το πρώτο φορτίο LNG που θα φτάσει στη Ρεβυθούσα, θα σταλεί στην Ουκρανία τον ερχόμενο Μάρτιο, δηλαδή σε λίγες εβδομάδες.

Οι προς παράδοση ποσότητες θα διαμετακομισθούν στην Ουκρανία μέσω του Route 1 (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία), με ανώτατη ποσότητα το 1 εκατ. MWh (1TWh), στην περίπτωση που οι διαχειριστές των δικτύων φυσικού αερίου διαθέσουν μεγαλύτερη χωρητικότητα, η οποία κατά το προηγούμενο διάστημα κυμαινόταν σε περίπου 700.000 MWh (0,7 TWh).

Σημειώνεται ότι στα τέλη Φεβρουαρίου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προγραμματιστεί συνάντηση στη Ουάσιγκτον στην οποία θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR (και Διευθύνων Σύμβουλος της ATLANTIC SEE LNG TRADE), κ. Αλέξανδρος Εξάρχου και Αμερικανοί αξιωματούχοι, στην οποία και αναμένεται να επιταχυνθεί περαιτέρω ο σχεδιασμός για τη συμμετοχή περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών στον νέο κάθετο ενεργειακό διάδρομο.

Άλλωστε, μόλις πριν από λίγες ημέρες, ο ειδικός απεσταλμένος του αμερικανικού υπουργείου Ενέργειας, κ. Joshua Volz δήλωσε από την Αθήνα ότι «στόχος μας είναι να περάσουμε στις ροές και τελικά στην “πλημμύρα” φυσικού αερίου». Δηλαδή, αναμένεται ότι στο επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η διακίνηση σημαντικά μεγαλύτερων ποσοτήτων LNG μέσα από τον ελληνικό κάθετο ενεργειακό διάδρομο, και, μάλιστα, προτού καν ξεκινήσει η επίσημη απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου στην Ε.Ε., η οποία έγινε νόμος της Ε.Ε. πριν από λίγες ημέρες.

O Joshua Volz υπογράμμισε επίσης ότι ο Κάθετος Διάδρομος καταλαμβάνει κεντρικό ρόλο στην ατζέντα της ενεργειακής πολιτικής των ΗΠΑ εκτός συνόρων, καθώς προωθεί ταυτόχρονα δυο βασικές και αλληλένδετες προτεραιότητες: την πλήρη απεξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό φυσικό αέριο και την επιρροή που το συνοδεύει. Ο κάθετος ενεργειακός διάδρομος – μία σημαντική προτεραιότητα τόσο της ελληνικής όσο και της αμερικανικής κυβέρνησης - καθίσταται σταδιακά πραγματικότητα, διαψεύδοντας εκ των πραγμάτων τόσο τα περί αποτυχίας του εγχειρήματος όσο και τις απόψεις που θέλουν το αμερικανικό LNG ασύμφορο και ακριβό.

