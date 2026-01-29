Κάθετος Διάδρομος: Σύσκεψη κορυφής στον Λευκό Οίκο με τη συμμετοχή Παπασταύρου και Εξάρχου

Στις 24 Φεβρουαρίου, στην Ουάσιγκτον, θα γίνει μία πολύ σημαντική συνάντηση για το θέματα του Κάθετου Διαδρόμου, όπως αποκαλύπτει το Hellasjournal.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, παρόντες στη συνάντηση θα είναι μεταξύ άλλων ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και ο CEO του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, ενώ αναμένονται και όλοι όσοι ασχολούνται με το θέμα να δώσουν το παρών.

Η συνάντηση θα γίνει στον Λευκό Οίκο, θα συνέλθει και η Επιτροπή Ενεργειακής Κυριαρχίας (Energy Dominance Committee), με τη συμμετοχή του Αμερικανικού Ιδρύματος Χρηματοδότησης της Ανάπτυξης (DFC).

Ο στόχος είναι να κλείσει η συμφωνία διάρκειας 25 ετών τουλάχιστον, ενώ θα γίνει συζήτηση και για το θέμα των υποδομών, της νέας Πλωτής Μονάδας Επαναεριοποίησης και Αποθήκευσης (FSRU), αλλά και βελτίωση του υφιστάμενου αγωγού ίσως δε και κατασκευή νέου.

Τέλος, όπως υπογραμμίζει το ρεπορτάζ, είναι βέβαιο ότι θα ασκηθεί μεγάλη πίεση στις Βρυξέλλες για να επιδοτήσουν στη πραγματικότητα την διέλευση του αερίου προς τον Βορρά στα πλαίσια της συμφωνίας που έχει γίνει με την Ε.Ε. για τους δασμούς.

