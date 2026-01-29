Παπασταύρου: Η επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου είναι προτεραιότητα για Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες

Ο κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε τον Κάθετο Διάδρομο για αμερικανικό LNG ως «ένα πολυσύνθετο, απαιτητικό εγχείρημα χωρίς ιστορικό προηγούμενο, με στρατηγική σημασία για τη σταθερότητα στην περιοχή»

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Παρά τις συζητήσεις, τα σχέδια και τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί, οι επενδυτές δεν έχουν δείξει μέχρι στιγμής ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του Κάθετου Διαδρόμου LNG, την ενεργειακή «αρτηρία» που –βάσει σχεδίου– θα φέρνει αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο από ελληνικές υποδομές προς την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Μολδαβίας.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, εξήρε και πάλι τη σημασία του έργου, τονίζοντας τον ρόλο που διαμορφώνει ως πρωτοβουλίας στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε τον Κάθετο Διάδρομο ως «ένα πολυσύνθετο, απαιτητικό εγχείρημα χωρίς ιστορικό προηγούμενο, με στρατηγική σημασία για τη σταθερότητα στην περιοχή».

Όπως ανέφερε, «δεν έχει υπάρξει κοινό προϊόν που μπαίνει στην Ελλάδα και φτάνει στην Ουκρανία», επισημαίνοντας ότι στο εγχείρημα παρεμβαίνουν πέντε ρυθμιστικές αρχές και «το προϊόν πρέπει να γίνει ελκυστικό», που σημαίνει ότι η συνεργασία είναι απαραίτητη.

Αναφερόμενος στο κόστος, τόνισε ότι «ο Κάθετος Διάδρομος αντιστρέφει κάτι που ίσχυε για δεκαετίες», σημειώνοντας ότι το κόστος έπεσε από το 9,90 στο 7,50. «Δεν έπεσε μόνο του, ήθελε συζήτηση και μία έννοια συνεργασίας», προσέθεσε.

Όπως είπε, «οι πάντες στην περίπτωση αυτή βλέπουν το “δάσος” και το προϊόν είναι ανταγωνιστικό», παραδεχόμενος ωστόσο ότι «δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε την ίδια ανταγωνιστικότητα στην τιμή του route 2 και route 3».

Ο υπουργός αναγνώρισε ότι «υπάρχει παιδική ασθένεια», υπογραμμίζοντας ότι «είναι απαιτητικό έργο και χρειάζεται επιμονή», σε ένα περιβάλλον όπου «ο κανονισμός από την πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο είναι πια επίσημος στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Όπως μετέφερε, «η επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου μπορεί να έχει πιο μεγάλη σημασία από ό,τι το ΝΑΤΟ, εκτιμούν οι άνθρωποι από τη διοίκηση Τραμπ», διαβεβαιώνοντας ότι «για την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες η επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου είναι πρώτη προτεραιότητα».

Για την Ελλάδα, τόνισε ότι «είναι κάτι ευρύτερο, είναι εθνικής σημασίας, είναι κάτι το στρατηγικό, η χώρα γίνεται πύλη εισόδου». Όπως είπε, «χρειάζεσαι αξιόπιστους εταίρους – από το 2027 δεν θα έχουμε ρωσικό φυσικό αέριο», όπως αποφάσισε η Ένωση, άρα «πρέπει κάπως να το αντικαταστήσουμε», σημειώνοντας ότι «η συνεργασία στο ενεργειακό είναι μία γέφυρα συνεργασίας για ΗΠΑ και Ευρώπη». «Τώρα η Ελλάδα είναι μέρος της αλυσίδας», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για τις συμβάσεις με τη Chevron, απάντησε ότι «ο τομέας των υδρογονανθράκων είναι σημαντικός», σημειώνοντας ότι «το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τις τέσσερις συμβάσεις», απομένει «το στάδιο της υπογραφής τις επόμενες δύο εβδομάδες» και στη συνέχεια «πάνε στη Βουλή». Όπως ανέφερε, «σε λιγότερο από 11 μήνες θα έχουμε καταλήξει», ενώ, «το φθινόπωρο του 2026 ξεκινούν οι έρευνες».

Ακόμη, είπε ότι παρά τον θόρυβο με το ανυπόστατο σύμφωνο της τουρκικής κυβέρνησης με τη Λιβύη, αυτό «σεβόταν απόλυτα τη μέση γραμμή», επισημαίνοντας πως «αν η γεώτρηση στο οικόπεδο 2 στο Ιόνιο είναι επιτυχής, η επένδυση θα είναι 2 δισ. ευρώ». Όπως είπε, «το κρίσιμο για τη Chevron δεν είναι οι φωνές αντιδράσεων», αλλά αν τα κοιτάσματα τους δίνουν προσδοκία κέρδους – και αυτό ισχύει.

Για το καλώδιο GSI και τις ενστάσεις της Κύπρου, σημείωσε ότι «υπήρχαν αμφίσημα μηνύματα το δεύτερο μισό του 2025», προσθέτοντας όμως πως «υπάρχει ομόθυμη απόφαση από τις κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύπρου να προχωρήσουμε». Ο κ. Παπασταύρου πογράμμισε ότι «οι διασυνδέσεις παίζουν πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο», τονίζοντας ότι «η μεγάλη εικόνα μας δείχνει μεγαλύτερη διασύνδεση και αυτό είναι θετικό».

Τέλος, αναφερόμενος στο κόστος του αγροτικού ρεύματος, σχολίασε ότι «είμαστε κοντά σε διευθέτηση για το υψηλό ενεργειακό κόστος της αγοράς», διευκρινίζοντας πως «θέλουμε να προχωρήσουμε, αλλά πάντα σε συμμόρφωση με το κοινοτικό πλαίσιο».

