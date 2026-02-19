Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Τα highlights του αγώνα των playoffs του Champions League
Δείτε τα γκολ και τα highlights του Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν, για τα playoffs του Champions League.
Ο Πάτρικ Σικ, με δύο γκολ σε τρία λεπτά, οδήγησε τη Λεβερκούζεν στη νίκη (2-0) στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον Ολυμπιακό να ψάχνει, πλέον, μια μεγάλη υπέρβαση στη Γερμανία, για να βρεθεί στους «16» του Champions League.
Οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν, αλλά δεν μπόρεσαν να αποφύγουν την ήττα στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Η γερμανική ομάδα απέκτησε ξεκάθαρο προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς, η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου (22:00) στη BayArena. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στη φάση των «16» είτε την Άρσεναλ είτε την Μπάγερν Μονάχου.
Δείτε τα highlights του Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν
